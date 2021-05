Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4d381a57-1416-460b-8102-0443a1aae40c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világ egyik legnagyobb ruházati vállalataként hatalmas a felelősségük a sokszínűség és az elfogadás megteremtésében, írták az egyik kép alá.","shortLead":"A világ egyik legnagyobb ruházati vállalataként hatalmas a felelősségük a sokszínűség és az elfogadás megteremtésében...","id":"20210517_Retusalatlan_a_pattanasokat_is_vallalo_fotokkal_hirdet_egy_nagy_ruhaaruhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d381a57-1416-460b-8102-0443a1aae40c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdc6c0d5-618f-42eb-8fa1-76d2385468ed","keywords":null,"link":"/elet/20210517_Retusalatlan_a_pattanasokat_is_vallalo_fotokkal_hirdet_egy_nagy_ruhaaruhaz","timestamp":"2021. május. 17. 11:40","title":"Retusálatlan, a pattanásokat is vállaló fotókkal hirdet egy nagy ruhaáruház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ae18e5-c586-410f-adc6-328b9e37c116","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szélsőséges oltási reakciókat tapasztalt magán Eric Clapton, miután beadták neki az AstraZeneca koronavírus-fertőzés elleni vakcináját. A komoly panaszoknak az idegrendszeri eredetű betegségéhez lehet köze. ","shortLead":"Szélsőséges oltási reakciókat tapasztalt magán Eric Clapton, miután beadták neki az AstraZeneca koronavírus-fertőzés...","id":"20210517_Eric_Clapton_az_oltas_utan_olyan_tuneteket_produkalt_hogy_azt_hitte_soha_nem_fog_mar_tudni_gitarozni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80ae18e5-c586-410f-adc6-328b9e37c116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a5de67c-0d4f-4e08-9e34-725b51ee23c3","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_Eric_Clapton_az_oltas_utan_olyan_tuneteket_produkalt_hogy_azt_hitte_soha_nem_fog_mar_tudni_gitarozni","timestamp":"2021. május. 17. 13:00","title":"Eric Clapton az oltás után olyan tüneteket produkált, hogy azt hitte, soha nem fog már tudni gitározni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f28beec-cc23-4718-9248-11b832ba6ea2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eltűnik a Van Hool A300.","shortLead":"Eltűnik a Van Hool A300.","id":"20210518_bkv_van_hool_a300_busz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f28beec-cc23-4718-9248-11b832ba6ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d150bc-7e3f-46fc-94dd-92c45a8ac887","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_bkv_van_hool_a300_busz","timestamp":"2021. május. 18. 14:28","title":"Kivon a forgalomból egy busztípust a BKV, vasárnapig lehet rajta utazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f4ebcf-d51c-4eed-97f0-77f44cd65222","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság sorozatgyártása idén nyár végén kezdődik majd meg.","shortLead":"Az újdonság sorozatgyártása idén nyár végén kezdődik majd meg.","id":"20210517_a_bmw_most_eloszor_megmutatta_a_teljesen_uj_2es_kupet_ime","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5f4ebcf-d51c-4eed-97f0-77f44cd65222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a736a0c1-e1dc-445e-a0fc-2199988f50a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_a_bmw_most_eloszor_megmutatta_a_teljesen_uj_2es_kupet_ime","timestamp":"2021. május. 17. 07:15","title":"A BMW a teljesen új 2-es kupéval indítja a hetet, íme a 6 hengeres sportmodell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebbdc0b-f4e1-45b4-b6d9-901f5c6042c8","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Shakespeare tollára kívánkozó intrikák követték Dél-Afrikában a leghosszabb ideig uralkodó zulu király halálát. Az ország legnagyobb etnikumának uralkodói posztja kevés valódi hatalommal, de állami apanázzsal és politikai befolyással jár.","shortLead":"Shakespeare tollára kívánkozó intrikák követték Dél-Afrikában a leghosszabb ideig uralkodó zulu király halálát...","id":"20210517_zulu_kiralysag_tronutodlas_DelAfrika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eebbdc0b-f4e1-45b4-b6d9-901f5c6042c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c76242a3-deba-4703-8301-2c1ffcbd90f9","keywords":null,"link":"/360/20210517_zulu_kiralysag_tronutodlas_DelAfrika","timestamp":"2021. május. 17. 19:00","title":"Botrányba fulladt a zulu trónöröklés bejelentése, a királyfi élő adásban menekült ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5813b0d4-8afe-4f68-b5bf-d14362fad149","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vona sima győzelmet vár az előválasztáson.","shortLead":"Vona sima győzelmet vár az előválasztáson.","id":"20210517_vona_gabor_karacsony_gergely_miniszterelnok_jelolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5813b0d4-8afe-4f68-b5bf-d14362fad149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c7e514-c723-44a7-b357-4351b27178a9","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_vona_gabor_karacsony_gergely_miniszterelnok_jelolt","timestamp":"2021. május. 17. 11:45","title":"Vona Gábornak öt érve is van rá, miért Karácsony Gergely lesz szerinte az ellenzék miniszterelnök-jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82b53abe-291c-4f6d-8ee5-97218fa91f09","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy felmérés szerint még lenne is esélye a győzelemre. ","shortLead":"Egy felmérés szerint még lenne is esélye a győzelemre. ","id":"20210517_Matthew_McConaughey_komolyan_fontolgatja_hogy_indul_Texas_kormanyzoi_cimeert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82b53abe-291c-4f6d-8ee5-97218fa91f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de8a0fa-6d83-4690-be60-ecb5025f3767","keywords":null,"link":"/elet/20210517_Matthew_McConaughey_komolyan_fontolgatja_hogy_indul_Texas_kormanyzoi_cimeert","timestamp":"2021. május. 17. 11:45","title":"Matthew McConaughey komolyan fontolgatja, hogy indul Texas kormányzói címéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6b4a31-d5c7-4fca-a332-b33297044d54","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megvált egy jól prosperáló cégétől Orbán Győző, aki a tranzakcióval tisztán 800 millió forinthoz juthatott.","shortLead":"Megvált egy jól prosperáló cégétől Orbán Győző, aki a tranzakcióval tisztán 800 millió forinthoz juthatott.","id":"20210517_orban_gyozo_nehez_ko_kft_eladas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b6b4a31-d5c7-4fca-a332-b33297044d54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a3b28f-9fca-49f5-bab9-b94f95d3a51d","keywords":null,"link":"/kkv/20210517_orban_gyozo_nehez_ko_kft_eladas","timestamp":"2021. május. 17. 08:25","title":"Eladta egyik cégét Orbán apja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]