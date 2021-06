Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a1ff683d-b6db-4327-b150-c3abc8f8dfdc","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az Astonnál messze még a biturbó V8 halála, melyet mi sem bizonyít jobban, mint jelen tesztalanyunk, az 510 lóerős teljesítményét kizárólag a hátsó kerekekre rászabadító nyitott tetős és hattyúajtós Vantage. Melyben kicsit akár farmeres James Bondnak is érezhetjük magunkat. ","shortLead":"Az Astonnál messze még a biturbó V8 halála, melyet mi sem bizonyít jobban, mint jelen tesztalanyunk, az 510 lóerős...","id":"20210602_hattyudal_helyett_hattyuajto_meghajtottuk_a_75_millio_forintos_aston_martin_vantage_roadstert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1ff683d-b6db-4327-b150-c3abc8f8dfdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66589501-8683-4be4-9032-30b01a72eeb8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210602_hattyudal_helyett_hattyuajto_meghajtottuk_a_75_millio_forintos_aston_martin_vantage_roadstert","timestamp":"2021. június. 02. 06:41","title":"Hattyúdal helyett hattyúajtó: meghajtottuk a 75 millió forintos Aston Martin Vantage roadstert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6489f18-8b0d-4e9a-8d40-a87d60859d86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A youtuber Joey Helms közvetlen közelről, drónnal szerette volna megnézni a Fagradalsfjall vulkánt, de egy lávakilövellés telibe kapta az eszközt. A legjobb pillanatokat azért sikerült felvenni.","shortLead":"A youtuber Joey Helms közvetlen közelről, drónnal szerette volna megnézni a Fagradalsfjall vulkánt, de...","id":"20210601_video_dron_vulkan_izland","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6489f18-8b0d-4e9a-8d40-a87d60859d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67ac6c29-e3ea-49bc-a440-ac7695edc9c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_video_dron_vulkan_izland","timestamp":"2021. június. 01. 19:21","title":"Videóra vette egy drón, ahogy belerepül egy fortyogó vulkánba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b11346-44ac-405b-b97d-0277d44e28f2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel négy és fél milliárd forint lett a New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft. profitja összesen, a jelentős részét kivette a tulajdonos osztalékként.","shortLead":"Közel négy és fél milliárd forint lett a New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft. profitja összesen, a jelentős...","id":"20210601_new_land_lounge_design_nyereseg_beszamolo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87b11346-44ac-405b-b97d-0277d44e28f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a09312-990b-47f5-a583-61f6c7125d6c","keywords":null,"link":"/kkv/20210601_new_land_lounge_design_nyereseg_beszamolo","timestamp":"2021. június. 01. 09:39","title":"Négymilliárd forintnál is nagyobb osztalékot fizettek ki a kormány kedvenc kommunikációs cégei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7d50b7e-c2dd-4ae9-bb7f-6df98b83324c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2021 a nagy átalakulások éve, és ebből a böngészőpiac egyik kiemelkedő szereplője, a Mozilla sem szeretne kimaradni.","shortLead":"2021 a nagy átalakulások éve, és ebből a böngészőpiac egyik kiemelkedő szereplője, a Mozilla sem szeretne kimaradni.","id":"20210602_mozilla_firefox_redizajn_uj_kulso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7d50b7e-c2dd-4ae9-bb7f-6df98b83324c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4810017c-5056-4545-bbb0-6982d262292e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_mozilla_firefox_redizajn_uj_kulso","timestamp":"2021. június. 02. 13:40","title":"Firefoxot használ? Nyissa meg, meg fog lepődni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"869f4acf-5ff2-4c15-ab55-622c2c7a4c19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A félrevezető cikkek elleni küzdelem sosem volt olyan fontos, mint a koronavírus-járvány évében. A Facebooknál is jól tudják ezt.","shortLead":"A félrevezető cikkek elleni küzdelem sosem volt olyan fontos, mint a koronavírus-járvány évében. A Facebooknál is jól...","id":"20210601_facebook_oldal_alhir_felinformacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=869f4acf-5ff2-4c15-ab55-622c2c7a4c19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7464ee2a-d8b2-4d55-8f0b-3a13f03009f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_facebook_oldal_alhir_felinformacio","timestamp":"2021. június. 01. 16:03","title":"A Facebook megjelöli azokat az oldalakat, melyek rendszeresen álhíreket terjesztenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca6e559-1d8f-4644-ba4e-1ce35c42a364","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az MVM így is elkötelezett a működés mellett.","shortLead":"Az MVM így is elkötelezett a működés mellett.","id":"20210601_matrai_eromu_mvm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ca6e559-1d8f-4644-ba4e-1ce35c42a364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e5e57d-f017-404b-bba6-27629bd33d4c","keywords":null,"link":"/kkv/20210601_matrai_eromu_mvm","timestamp":"2021. június. 01. 20:20","title":"Csaknem 43 milliárd forint veszteséget termelt a Mátrai Erőmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A miniszterelnök korábban júniusra jósolta a hétmilliomodik ember beoltását, ez most már nagyon nincs napirenden. A hibás jóslatok felemlegetésén túl is meghökkentő, hogy mennyire lelassult az oltási terv az ötmilliós határ elérése óta. Okozhatják ezt a barátságosabbnak tűnő járványadatok is, miközben a nyájimmunitás elérését már senki nem emlegeti.","shortLead":"A miniszterelnök korábban júniusra jósolta a hétmilliomodik ember beoltását, ez most már nagyon nincs napirenden...","id":"20210601_oltasi_terv_lassulas_kampany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c9adba1-50c2-4e09-9b20-ecaa1b238c31","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_oltasi_terv_lassulas_kampany","timestamp":"2021. június. 01. 17:40","title":"A kormány már senkit nem okolhat azért, mert nem sikerül elég embert beoltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0011548a-c1c6-4fc0-9663-fd58fe9cb7a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc tökéletes céltáblaként kínálja magát a Fidesznek, de a személyére épített kormányzati kampány csak a saját tábor tüzelésére jó. ","shortLead":"Gyurcsány Ferenc tökéletes céltáblaként kínálja magát a Fidesznek, de a személyére épített kormányzati kampány csak...","id":"20210602_Jo_tenne_a_baloldalnak_ha_visszavonulna_Gyurcsany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0011548a-c1c6-4fc0-9663-fd58fe9cb7a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3a634d-4fea-4fcc-b1d8-1b9ac4574203","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_Jo_tenne_a_baloldalnak_ha_visszavonulna_Gyurcsany","timestamp":"2021. június. 02. 13:27","title":"Jót tenne a baloldalnak, ha visszavonulna Gyurcsány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]