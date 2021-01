Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2608c2fd-336b-4fd3-af74-a5bba2e1b6e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alapellátást csoportpraxisokban tervezik megszervezni, és jön a digitális lelet.","shortLead":"Az alapellátást csoportpraxisokban tervezik megszervezni, és jön a digitális lelet.","id":"20210107_kasler_miklos_egeszsegugy_korhazak_alapellatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2608c2fd-336b-4fd3-af74-a5bba2e1b6e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9af60a9-ba17-4da8-b0d3-8bc2ba8127cb","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_kasler_miklos_egeszsegugy_korhazak_alapellatas","timestamp":"2021. január. 07. 12:48","title":"Kásler elmondta, milyen változások jönnek az átalakuló egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53662997-8094-48fd-a633-cc4ec64ca028","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél részletesebb térképet sikerült készíteniük magyar kutatóknak a magyarországi szikes talajokról. Az eredményüket a Remote Sensing című tudományos szaklapban publikálták, amivel egy globális projekthez is hozzájárultak.","shortLead":"Minden eddiginél részletesebb térképet sikerült készíteniük magyar kutatóknak a magyarországi szikes talajokról...","id":"20210106_kutatas_szikes_talaj_vilagterkep_biologia_biodiverzitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53662997-8094-48fd-a633-cc4ec64ca028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba6274c-4402-4b5e-b362-04ad4b4a30d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_kutatas_szikes_talaj_vilagterkep_biologia_biodiverzitas","timestamp":"2021. január. 06. 12:03","title":"Magyar kutatók hozzájárulásával készült el a szikes talajok világtérképe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány napja maradt csak a hivatali idejéből Donald Trumpnak, aki igyekszik is kihasználni ezt. Most például szignózott egy rendeletet, amellyel hét kínai alkalmazás működését lehetetlenítené el az Egyesült Államokban.","shortLead":"Néhány napja maradt csak a hivatali idejéből Donald Trumpnak, aki igyekszik is kihasználni ezt. Most például szignózott...","id":"20210106_donald_trump_kinai_appok_tiltasa_usa_nemzetbiztonsagi_kockazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c6adef6-d058-4f51-bb5a-a56a22b0b83f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_donald_trump_kinai_appok_tiltasa_usa_nemzetbiztonsagi_kockazat","timestamp":"2021. január. 06. 15:03","title":"Trump búcsúzóul még kitiltana pár kínai alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f08d971b-dee3-486e-8ce9-a337574bd70a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hét ember tartózkodott a Hotel Eberlben, mindannyian biztonságban kijutottak.","shortLead":"Hét ember tartózkodott a Hotel Eberlben, mindannyian biztonságban kijutottak.","id":"20210105_Szikla_hotel_Bolzano","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f08d971b-dee3-486e-8ce9-a337574bd70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f946b59a-7229-4c13-b4dc-3b2a42fb7e66","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_Szikla_hotel_Bolzano","timestamp":"2021. január. 05. 17:05","title":"Sziklafal omlott egy szállodára Dél-Tirolban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a72cd5e-3c4f-4c77-b403-849a4dacabf4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olcsóbb és gyengébb kivitelű SUV első körben Kínában kapható, de a későbbiekben Európába is megérkezhet.","shortLead":"Az olcsóbb és gyengébb kivitelű SUV első körben Kínában kapható, de a későbbiekben Európába is megérkezhet.","id":"20210106_Sporolos_kisebb_motor_a_MercedesMaybach_GLSben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a72cd5e-3c4f-4c77-b403-849a4dacabf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d512f17-5cfc-4048-b23a-9b6d01238509","keywords":null,"link":"/cegauto/20210106_Sporolos_kisebb_motor_a_MercedesMaybach_GLSben","timestamp":"2021. január. 06. 11:48","title":"Kisebb motorral is kapható lesz a Mercedes-Maybach GLS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effb0e67-dbe8-4f0b-9913-b641be61e9a1","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Annak érdekében, hogy hatékonyabban juttassák el a farmokon megtermelt élelmiszert az asztalunkra, bizonyos vállalatok nem a terméket szállítják a városba, hanem a farmot költöztetik át.","shortLead":"Annak érdekében, hogy hatékonyabban juttassák el a farmokon megtermelt élelmiszert az asztalunkra, bizonyos vállalatok...","id":"20210106_Hogy_all_most_a_fuggoleges_novenytermesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=effb0e67-dbe8-4f0b-9913-b641be61e9a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e218f5-a3ab-4216-bed5-40d1e1ddfeaf","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210106_Hogy_all_most_a_fuggoleges_novenytermesztes","timestamp":"2021. január. 06. 19:15","title":"Hogy áll most a függőleges növénytermesztés? Íme két feltörekvő cég példája!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"542d2851-fc80-471f-8503-5123e8b0642e","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Eddig kiemelkedően népszerűek voltak a brit egyetemek a külföldön továbbtanuló magyar diákok körében, ez azonban gyorsan megváltozhat. 2021-től ugyanis a tandíj akár meg is duplázódhat számukra, miközben a diákhitel lehetősége megszűnt. A koronavírus viszont úgy tűnik, nem tántorítja el a külföldön továbbtanulni vágyó gimnazistákat.



","shortLead":"Eddig kiemelkedően népszerűek voltak a brit egyetemek a külföldön továbbtanuló magyar diákok körében, ez azonban...","id":"20210106_kulfoldi_egyetemi_felvetelik_engame","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=542d2851-fc80-471f-8503-5123e8b0642e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb5a1d66-22d7-4b01-9eff-815fc4e29f36","keywords":null,"link":"/elet/20210106_kulfoldi_egyetemi_felvetelik_engame","timestamp":"2021. január. 06. 17:00","title":"„A járvány nem tart évekig, de a tanulásom az egész életemre kihatással lesz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5c5cee-28ad-4a19-9eab-b3a42b663f21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostanra a legfontosabb platformok mindegyike megtiltotta a leköszönő elnöknek, hogy közzé tegyen valamit a felületükön. A tiltás ideiglenes.","shortLead":"Mostanra a legfontosabb platformok mindegyike megtiltotta a leköszönő elnöknek, hogy közzé tegyen valamit...","id":"20210107_snapchat_instagram_facebook_donald_trump_capitolium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e5c5cee-28ad-4a19-9eab-b3a42b663f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce575bb-c9bd-4d2a-9fa4-c9b3d6e159c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_snapchat_instagram_facebook_donald_trump_capitolium","timestamp":"2021. január. 07. 13:03","title":"A Snapchat és az Instagram is elnémította Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]