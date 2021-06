Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b404f568-9847-472e-ab2a-729968178b86","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Queenslandi Egyetem kutatói egyelőre egereken tesztelték az Alzheimer-kór újfajta kezelési módját, de hamarosan klinikai vizsgálatokkal is tesztelni fogják.","shortLead":"A Queenslandi Egyetem kutatói egyelőre egereken tesztelték az Alzheimer-kór újfajta kezelési módját, de hamarosan...","id":"20210623_alzheimer_kor_kezelese_ultrahang","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b404f568-9847-472e-ab2a-729968178b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbac0169-0668-443c-828a-d3fdf82833eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_alzheimer_kor_kezelese_ultrahang","timestamp":"2021. június. 23. 18:03","title":"Áttörést hozhat egy ultrahangos módszer az Alzheimer-kór kezelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3a3cef-f067-47d7-8910-59f24d10f992","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rengeteg a szivárványos zászló a téren.","shortLead":"Rengeteg a szivárványos zászló a téren.","id":"20210623_muncheni_stadion_lmbtq_buli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee3a3cef-f067-47d7-8910-59f24d10f992&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f4ecf4-6e00-4bcc-abb9-d51a3f3e0c82","keywords":null,"link":"/elet/20210623_muncheni_stadion_lmbtq_buli","timestamp":"2021. június. 23. 19:47","title":"A müncheni stadion mellett kitört egy spontán LMBTQ-buli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f951be7-97f0-4f60-a307-364332c4c158","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A csatornaigazgató azt mondta, olyan történeteket szeretnének megmutatni, „ahol az embereknek normális életük van, normális problémákkal küzdenek, és azokra keresnek normális megoldásokat”.","shortLead":"A csatornaigazgató azt mondta, olyan történeteket szeretnének megmutatni, „ahol az embereknek normális életük van...","id":"20210625_Petofi_TV_fikcios_sorozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f951be7-97f0-4f60-a307-364332c4c158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80544dc3-61a8-428f-bbf7-73383600edee","keywords":null,"link":"/kultura/20210625_Petofi_TV_fikcios_sorozat","timestamp":"2021. június. 25. 15:38","title":"Olyan sorozatot tervez a Petőfi TV, amelyben „nem derül ki majd senkiről az évad közepén, hogy transz- vagy homoszexuális”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621fc5d7-5fc4-4b26-affa-77e5650bff01","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Pár éve még a Fidesz EP-képviselői közül is többen – köztük a politikusként azóta megbukott Szájer József – megszavazták a melegházasságok elismertetésének első lépéseként is emlegetett Lunacek-jelentést az Európai Parlamentben. ","shortLead":"Pár éve még a Fidesz EP-képviselői közül is többen – köztük a politikusként azóta megbukott Szájer József –...","id":"20210623_Dobszay_Janos_Kozelmultidezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=621fc5d7-5fc4-4b26-affa-77e5650bff01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65ab4190-4fb0-4482-b9f3-2974a1f40fed","keywords":null,"link":"/360/20210623_Dobszay_Janos_Kozelmultidezes","timestamp":"2021. június. 23. 16:35","title":"Dobszay János: Melegjogi közelmúlt-idézés Szájer Józseffel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2379dda3-7e0f-41c3-96a9-8393ae27ee82","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az RTL Klubnál még dolgozna, de már ott is mondott fel és rúgták ki. A ma 72 éves műsorvezető valószínűtlennek tartja, hogy valaha visszatér a tévézéshez.","shortLead":"Az RTL Klubnál még dolgozna, de már ott is mondott fel és rúgták ki. A ma 72 éves műsorvezető valószínűtlennek tartja...","id":"20210625_Havas_Henrik_Van_meg_normalis_csatorna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2379dda3-7e0f-41c3-96a9-8393ae27ee82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0365fc56-126c-42c5-84d8-5401b687918f","keywords":null,"link":"/kultura/20210625_Havas_Henrik_Van_meg_normalis_csatorna","timestamp":"2021. június. 25. 08:05","title":"Havas Henrik: Van még normális csatorna?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adf8e75c-9486-4e7c-a246-102713afb6d2","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A másság iránti intolerancia teszi boldogtalanná és boldogtalanítóvá a felnőtt kor felé tartó utódainkat. A közjóra érzékeny kormány érzékenyít, a közjóra érzéketlen kormány érzéketlenít. Vélemény.","shortLead":"A másság iránti intolerancia teszi boldogtalanná és boldogtalanítóvá a felnőtt kor felé tartó utódainkat. A közjóra...","id":"20210626_Revesz_Sandor_A_gyerekbantalmazo_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adf8e75c-9486-4e7c-a246-102713afb6d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0acd123-2194-4c98-aabe-6f531c121c46","keywords":null,"link":"/360/20210626_Revesz_Sandor_A_gyerekbantalmazo_kormany","timestamp":"2021. június. 25. 11:00","title":"Révész Sándor: A gyerekbántalmazó kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e09b15-2861-40f1-9e7a-b3247025c967","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet, és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például egy emberléptékű bulival.","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet, és...","id":"20210624_Foci_helyett_Buli_a_kastelyban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16e09b15-2861-40f1-9e7a-b3247025c967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e0f339-1bc4-4f9f-ab6d-57d090422ea2","keywords":null,"link":"/elet/20210624_Foci_helyett_Buli_a_kastelyban","timestamp":"2021. június. 24. 09:30","title":"Foci helyett: Buli a kastélyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e0bad61-b4da-4943-910e-8dbd0fc32030","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi évek óta külföldön bujkált.","shortLead":"A férfi évek óta külföldön bujkált.","id":"20210625_tenerife_kotozos_rablassorozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e0bad61-b4da-4943-910e-8dbd0fc32030&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5394b842-fee4-4981-9bb3-cdcebfef5bd9","keywords":null,"link":"/itthon/20210625_tenerife_kotozos_rablassorozat","timestamp":"2021. június. 25. 08:37","title":"Teneriféről hozták haza a kötözős rablássorozat egyik gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]