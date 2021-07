Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"26417ae8-0ecd-4c8f-9a13-28e9f5b91725","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Transparency International kikért néhány adatot, de a folyamat elakadt.","shortLead":"A Transparency International kikért néhány adatot, de a folyamat elakadt.","id":"20210630_titkositas_sztrada_autopalya_koncesszio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26417ae8-0ecd-4c8f-9a13-28e9f5b91725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5c38bba-8522-4fe1-8986-1c5af075cf29","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_titkositas_sztrada_autopalya_koncesszio","timestamp":"2021. június. 30. 07:33","title":"A kormány 10 évre titkosította a sztrádakoncesszió háttérszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6643d2f1-bbdc-46c2-9fed-8b02371819f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd politikusa beállította Jakab Péter büntetésrekordját azzal, hogy kitűzött egy zászlót.","shortLead":"A Párbeszéd politikusa beállította Jakab Péter büntetésrekordját azzal, hogy kitűzött egy zászlót.","id":"20210701_Kover_Laszlo_szabo_timea_buntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6643d2f1-bbdc-46c2-9fed-8b02371819f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6209b6d-3e47-41de-ab13-532b4a60a401","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_Kover_Laszlo_szabo_timea_buntetes","timestamp":"2021. július. 01. 14:55","title":"Kövér László közel tízmillió forintra büntette meg Szabó Tímeát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d7282bd-4e63-44ce-84b2-9c6952cb11ac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A posta nem kézbesít több napilapot, és jön az uniós oltási igazolvány.","shortLead":"A posta nem kézbesít több napilapot, és jön az uniós oltási igazolvány.","id":"20210630_afa_vamszabaly_napilapok_kezbesites_magyar_posta_julius_1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d7282bd-4e63-44ce-84b2-9c6952cb11ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"280a4d34-535e-48a9-b5f2-8462be47a02c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_afa_vamszabaly_napilapok_kezbesites_magyar_posta_julius_1","timestamp":"2021. június. 30. 08:01","title":"Sok minden változik július 1-től, íme a legfontosabbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e748f8-5561-45c4-9140-6311f2da5f52","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A teniszklub napi száz jegyet ajánlott fel azoknak, akik a járvány alatt kemény munkát végeztek. ","shortLead":"A teniszklub napi száz jegyet ajánlott fel azoknak, akik a járvány alatt kemény munkát végeztek. ","id":"20210630_Allva_tapsoltak_az_AstraZeneca_kutatojat_Wimbledonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60e748f8-5561-45c4-9140-6311f2da5f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93cc963b-8787-44ce-bf57-5fbaebd9f6ef","keywords":null,"link":"/elet/20210630_Allva_tapsoltak_az_AstraZeneca_kutatojat_Wimbledonban","timestamp":"2021. június. 30. 09:17","title":"Állva tapsolták az AstraZeneca kutatóját Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b18174b5-8c19-4d1e-b647-3ceb68259cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy holland kutatás szerzője szerint a koronavírusos betegeknek nemcsak más emberektől, hanem a háziállataiktól is távol kellene tartaniuk magukat. ","shortLead":"Egy holland kutatás szerzője szerint a koronavírusos betegeknek nemcsak más emberektől, hanem a háziállataiktól is...","id":"20210701_koronavirus_fertozes_macska_kutya_haziallat_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b18174b5-8c19-4d1e-b647-3ceb68259cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f09613e7-2d66-4568-8f0b-f16fe8f23f82","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_koronavirus_fertozes_macska_kutya_haziallat_kutatas","timestamp":"2021. július. 01. 13:48","title":"Könnyen elkaphatják tőlünk a háziállatok a koronavírus-fertőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b1bc782-262f-40ec-9366-a47c1376d9aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elhunyt walesi hercegnő éppen ma lenne 60 éves.","shortLead":"Az elhunyt walesi hercegnő éppen ma lenne 60 éves.","id":"20210701_diana_hercegno_szobor_kensington_palota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b1bc782-262f-40ec-9366-a47c1376d9aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7698595-ef8b-4260-83b9-188bdc3ee36f","keywords":null,"link":"/elet/20210701_diana_hercegno_szobor_kensington_palota","timestamp":"2021. július. 01. 18:01","title":"Harry és Vilmos herceg félretette a sértettségét, és felavatta Diana hercegnő szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0c6899d-6ea9-491a-a592-9dbd228f056c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Háromszázezer dollárért (89 millió forintért) kelt el Indina Jones egyik híres fedora kalapja kedden egy Los Angeles-i árverésen. Korábban egy másik kalapért 500 ezret is adtak.



","shortLead":"Háromszázezer dollárért (89 millió forintért) kelt el Indina Jones egyik híres fedora kalapja kedden egy Los Angeles-i...","id":"20210630_Indiana_Jones_egyik_kalapja_haromszazezer_dollarert_kelt_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0c6899d-6ea9-491a-a592-9dbd228f056c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b226d89b-7bc4-4539-af64-a0b5f8890e98","keywords":null,"link":"/kultura/20210630_Indiana_Jones_egyik_kalapja_haromszazezer_dollarert_kelt_el","timestamp":"2021. június. 30. 09:48","title":"Inflálódik Indiana Jones kalapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4863e90-85c7-454a-a6a1-c766ff7ebd1c","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Gyorselemzésünk szerint a tizennégy kérdésből egy kérdés valódi csupán, de már az is eldőlt. A többi csúsztatás, ferdítés és nettó politikai propaganda, amire megint milliárdokat költenek majd közpénzből.","shortLead":"Gyorselemzésünk szerint a tizennégy kérdésből egy kérdés valódi csupán, de már az is eldőlt. A többi csúsztatás...","id":"20210701_nemzeti_konzultacio_kerdesek_hazugsag_demagogia_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4863e90-85c7-454a-a6a1-c766ff7ebd1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cedb7b9a-694e-4ec5-8085-6bd781c1fccb","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_nemzeti_konzultacio_kerdesek_hazugsag_demagogia_kormany","timestamp":"2021. július. 01. 17:30","title":"Itt az új nemzeti konzultáció: értelmetlen és hazug \"kérdések\" arról, épp kit kell utálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]