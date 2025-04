Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8bd793ef-7b92-4172-b150-3118e63f005c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A további több mint 120 millió a kocsi alapára.","shortLead":"A további több mint 120 millió a kocsi alapára.","id":"20250408_Ezen-a-Porsche-911-esen-csak-az-extrak-kerultek-80-millio-forintba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bd793ef-7b92-4172-b150-3118e63f005c.jpg","index":0,"item":"dba86469-c91c-462a-8bb0-01c98b25df5f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250408_Ezen-a-Porsche-911-esen-csak-az-extrak-kerultek-80-millio-forintba","timestamp":"2025. április. 08. 20:46","title":"Ezen a Porsche 911-esen csak az extrák kerültek 80 millió forintba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de40421c-9f96-4418-89a9-8cb5a9e959e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A dán pár környezetkímélő erdei üdülőt működtetett, aztán leléptek Guatemalába. ","shortLead":"A dán pár környezetkímélő erdei üdülőt működtetett, aztán leléptek Guatemalába. ","id":"20250408_dan-hazaspar-erdei-fahazak-urulek-hordo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de40421c-9f96-4418-89a9-8cb5a9e959e9.jpg","index":0,"item":"a45eb0a5-0c9e-4c25-b430-1b1d98d977a9","keywords":null,"link":"/elet/20250408_dan-hazaspar-erdei-fahazak-urulek-hordo","timestamp":"2025. április. 08. 11:29","title":"158 hordónyi emberi ürüléket és adótartozást hagyott maga után az erdei elvonulásbizniszt futtató ökoházaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c3e4785-d5bd-4d6c-8400-9ee9d55b0f26","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Trump szerint a kínaiak alkut akarnak kötni, csak nem tudják, hogyan tegyék.","shortLead":"Trump szerint a kínaiak alkut akarnak kötni, csak nem tudják, hogyan tegyék.","id":"20250408_A-Kinaval-szembeni-vamok-szerdan-legalabb-104-szazalekra-emelkednek-kozolte-a-Feher-Haz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c3e4785-d5bd-4d6c-8400-9ee9d55b0f26.jpg","index":0,"item":"f1149b6a-f093-48e4-a361-0e77097356b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_A-Kinaval-szembeni-vamok-szerdan-legalabb-104-szazalekra-emelkednek-kozolte-a-Feher-Haz","timestamp":"2025. április. 08. 20:12","title":"A Kínával szembeni vámok szerdán legalább 104 százalékra emelkednek – közölte a Fehér Ház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe4aefc-d155-4a46-9c29-1f2ec9330fb6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Külön érdekesség, hogy a Mercedes és a BYD közösen hozta létre a Denza márkát. ","shortLead":"Külön érdekesség, hogy a Mercedes és a BYD közösen hozta létre a Denza márkát. ","id":"20250408_Europaba-jon-a-BYD-csucsmodellje-celkeresztben-az-Audi-BMW-Mercedes-trio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fe4aefc-d155-4a46-9c29-1f2ec9330fb6.jpg","index":0,"item":"4578d6bf-2a42-48fe-b355-6054268b7f89","keywords":null,"link":"/cegauto/20250408_Europaba-jon-a-BYD-csucsmodellje-celkeresztben-az-Audi-BMW-Mercedes-trio","timestamp":"2025. április. 08. 14:57","title":"Európába jön a BYD csúcsmodellje, célkeresztben az Audi–BMW–Mercedes-trió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a818dbc8-41a0-4109-bfab-f2dbbe9f9978","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A műfenyők és díszek 87 százaléka Kínából érkezik, most azonban elmaradtak a megrendelések a bizonytalan helyzet miatt.","shortLead":"A műfenyők és díszek 87 százaléka Kínából érkezik, most azonban elmaradtak a megrendelések a bizonytalan helyzet miatt.","id":"20250409_usa-kina-karacsonyfadisz-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a818dbc8-41a0-4109-bfab-f2dbbe9f9978.jpg","index":0,"item":"5b8edc19-9410-45d2-ace1-2c030576067a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_usa-kina-karacsonyfadisz-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 09. 14:53","title":"Donald Trump, a Grincs: bajban lehetnek a vámok miatt az amerikaiak, ha karácsonyi díszeket akarnak vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8729b7bd-5649-421a-abc2-b3eaa265bcc9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Magyarországon is nő azoknak a szolgáltatásoknak a száma, amelyek csak okostelefon segítségével vehetők igénybe, így sokan, főleg idősek kiszorulnak ezekből. ","shortLead":"Magyarországon is nő azoknak a szolgáltatásoknak a száma, amelyek csak okostelefon segítségével vehetők igénybe...","id":"20250308_okostelefon-nelkul-hatranyok-szolgaltatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8729b7bd-5649-421a-abc2-b3eaa265bcc9.jpg","index":0,"item":"28728093-9075-4be0-8b02-33b5c019a6b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250308_okostelefon-nelkul-hatranyok-szolgaltatasok","timestamp":"2025. április. 08. 05:01","title":"Sok hátrány éri azokat, akiknek nincs okostelefonja, és ez idővel csak rosszabb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e0a8fe-b07c-4900-b9cb-fce8bd9584a5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók mintegy 62 000 ember betegadatait nézték át, hogy kiderüljön, mennyire használható a szív- és érrendszeri betegségek előrejelzésére egy, már használatban lévő vérvizsgálat. A jelek szerint a módszer hatékony.","shortLead":"Brit kutatók mintegy 62 000 ember betegadatait nézték át, hogy kiderüljön, mennyire használható a szív- és érrendszeri...","id":"20250408_szivinfarktus-stroke-betegseg-troponin-verteszt-vervizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21e0a8fe-b07c-4900-b9cb-fce8bd9584a5.jpg","index":0,"item":"16d498e5-4ec0-4647-8e55-3236499fd49c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250408_szivinfarktus-stroke-betegseg-troponin-verteszt-vervizsgalat","timestamp":"2025. április. 08. 20:03","title":"Egy 2400 forintos teszt segíthet megmondani, hogy lehet-e az embernek szívrohama vagy stroke-ja 10 éven belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a0785fe-ac74-44a3-a641-976e29ee01e5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Úgy tűnik, az amerikai elnök inkább elkerüli az újságírók közvetlen kérdéseit.","shortLead":"Úgy tűnik, az amerikai elnök inkább elkerüli az újságírók közvetlen kérdéseit.","id":"20250407_Elmarad-Trump-Netanjahu-sajtotajekoztato-vamhaboru-izrael-gazai-ovezet-amerikai-elnok-elfogatoparancs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a0785fe-ac74-44a3-a641-976e29ee01e5.jpg","index":0,"item":"1b9067e0-f0ab-4cd5-9da4-e3c93725102f","keywords":null,"link":"/vilag/20250407_Elmarad-Trump-Netanjahu-sajtotajekoztato-vamhaboru-izrael-gazai-ovezet-amerikai-elnok-elfogatoparancs","timestamp":"2025. április. 07. 20:17","title":"Váratlanul törölték Trump és Netanjahu közös sajtótájékoztatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]