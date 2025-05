Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6d8fdd31-5a04-47c7-ad48-606897848f6b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bejeleztek az Apple rendszerei, a cég már meg is kezdte az érintett iPhone-felhasználók tájékoztatását egy lehetséges megfigyelési kísérletről.","shortLead":"Bejeleztek az Apple rendszerei, a cég már meg is kezdte az érintett iPhone-felhasználók tájékoztatását egy lehetséges...","id":"20250505_apple-iphone-figyelmeztetes-kemprogram-megfigyeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d8fdd31-5a04-47c7-ad48-606897848f6b.jpg","index":0,"item":"0c46701a-c341-40b5-b94d-d1c700681b75","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_apple-iphone-figyelmeztetes-kemprogram-megfigyeles","timestamp":"2025. május. 05. 18:03","title":"100 országba küldték ki a figyelmeztetést – aki kapott ilyen értesítést, bajban lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf8cf6f9-03d8-42a7-8d63-0c5d1c740598","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Így akarják megakadályozni, hogy bármilyen hír kiszivárogjon.","shortLead":"Így akarják megakadályozni, hogy bármilyen hír kiszivárogjon.","id":"20250506_papavalasztas-konklave-vatikan-mobilszolgaltatas-kikapcsolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf8cf6f9-03d8-42a7-8d63-0c5d1c740598.jpg","index":0,"item":"2576bd85-a620-45de-9486-0cb75585db66","keywords":null,"link":"/elet/20250506_papavalasztas-konklave-vatikan-mobilszolgaltatas-kikapcsolas","timestamp":"2025. május. 06. 08:25","title":"Kikapcsolják a mobilszolgáltatást a Vatikánban a pápaválasztó konklávé idejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dffd1bcd-4b46-4629-80c7-35c8fdd4d1aa","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Kapott állami támogatást, de a Hogyan tudnék élni nélküled? ideológiamentes film, a költségigényes magyar filmek közül az egyetlen, amely visszahozta az árát, és egyetlen célja volt: szórakoztatni – mondja a rendszerváltás óta legnézettebb magyar film rendezője. Látja a közállapotokat, hogy zaklatott a társadalom, az emberek ugranak mindenre, mégis arra biztat mindenkit, hogy próbálják lehántani ezeket a rétegeket és nézőként befogadni a filmeket. HVG-portré.","shortLead":"Kapott állami támogatást, de a Hogyan tudnék élni nélküled? ideológiamentes film, a költségigényes magyar filmek közül...","id":"20250505_Orosz-Denes-filmrendezo-Hogyan-tudnek-elni-nelkuled-Demjen-Ferenc-HVG-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dffd1bcd-4b46-4629-80c7-35c8fdd4d1aa.jpg","index":0,"item":"4e5922e8-71a5-40ec-b7ea-3f859bdd75c1","keywords":null,"link":"/360/20250505_Orosz-Denes-filmrendezo-Hogyan-tudnek-elni-nelkuled-Demjen-Ferenc-HVG-portre","timestamp":"2025. május. 05. 19:30","title":"Orosz Dénes: A Demjén-filmmel semmilyen rendszer mellé vagy ellen nem álltam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0951578-662d-4335-bb1d-5cd73a40dddb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Elég egy pillanatnyi figyelmetlenség.","shortLead":"Elég egy pillanatnyi figyelmetlenség.","id":"20250505_motoros-baleset-M85-nem-nezett-a-tukorbe-az-autos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0951578-662d-4335-bb1d-5cd73a40dddb.jpg","index":0,"item":"ac61c04a-b040-41a1-9bcb-e3866038cfa7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250505_motoros-baleset-M85-nem-nezett-a-tukorbe-az-autos","timestamp":"2025. május. 05. 12:08","title":"Súlyos motoros baleset az M85-ösön – nem nézett a tükörbe az autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Régen volt már közel azonos áron a két üzemanyagfajta. ","shortLead":"Régen volt már közel azonos áron a két üzemanyagfajta. ","id":"20250507_Eleri-egymast-a-benzin-es-dizel-ara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22.jpg","index":0,"item":"c1e89c8a-dc94-4c28-91e4-c52fa23f0a22","keywords":null,"link":"/cegauto/20250507_Eleri-egymast-a-benzin-es-dizel-ara","timestamp":"2025. május. 07. 11:16","title":"Eléri egymást a benzin és a dízel ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4274635c-605e-4ded-aeed-05c86874e490","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A terv szerint az izraeli hadsereg a rajtaütések helyett a területek elfoglalására koncentrál majd.","shortLead":"A terv szerint az izraeli hadsereg a rajtaütések helyett a területek elfoglalására koncentrál majd.","id":"20250505_izrael-gazai-ovezet-benjamin-netanjahu-biztonsagi-kabinet-ujabb-hadjarat-hamasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4274635c-605e-4ded-aeed-05c86874e490.jpg","index":0,"item":"956ccbcf-dffc-4c3d-9888-1a694497917b","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_izrael-gazai-ovezet-benjamin-netanjahu-biztonsagi-kabinet-ujabb-hadjarat-hamasz","timestamp":"2025. május. 05. 11:44","title":"Netanjahuék elfogadták az újabb gázai hadjárat tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6ec9aa-9994-4b57-85a9-ffe782321452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi egy prostituálttal találkozott, tőle távozóban, egy vasútállomáson kezdte követni és molesztálni a kislányt, akivel még kisebb gyermekek voltak. ","shortLead":"A férfi egy prostituálttal találkozott, tőle távozóban, egy vasútállomáson kezdte követni és molesztálni a kislányt...","id":"20250505_szexualis-kenyszerites-borton-molesztalas-debrecen-hajduszoboszlo-bantalmazas-gyermekbantalmazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c6ec9aa-9994-4b57-85a9-ffe782321452.jpg","index":0,"item":"f65d7186-c29f-47e0-a5c6-88ef7d89a3e2","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_szexualis-kenyszerites-borton-molesztalas-debrecen-hajduszoboszlo-bantalmazas-gyermekbantalmazas","timestamp":"2025. május. 05. 19:57","title":"Három év börtönt kapott a férfi, aki egy 12 éves kislányt molesztált Hajdúszoboszlón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Csütörtökön mutathatják be az árrés új szabályait, a terv szerint harminc termékkategóriában avatkozhat be az állam.","shortLead":"Csütörtökön mutathatják be az árrés új szabályait, a terv szerint harminc termékkategóriában avatkozhat be az állam.","id":"20250506_Nagy-Marton-arres-arak-zsebkendo-tusfurdo-szabalyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f.jpg","index":0,"item":"90bc5e24-1bda-4d33-9589-fe09432ba767","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250506_Nagy-Marton-arres-arak-zsebkendo-tusfurdo-szabalyok","timestamp":"2025. május. 06. 12:32","title":"Nagy Márton már készíti az újabb árréskorlátozást, a zsebkendő, a tusfürdő és egyéb háztartási cikkek is érintve lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]