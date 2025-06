Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dc8842fc-3df5-4bfb-9754-4623e8f4c054","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyre jobban terjednek a fogyást segítő gyógyszerek, és derülnek ki a potenciális mellékhatások: a legújabb, hogy ilyet szedve nem árt óvszert is használni, ha valaki a fogamzás ellen szeretne védekezni.","shortLead":"Egyre jobban terjednek a fogyást segítő gyógyszerek, és derülnek ki a potenciális mellékhatások: a legújabb, hogy ilyet...","id":"20250605_fogamzasgatlo-hatekonysag-terhessek-sulycsokkento-gyogyszerek-ozempic-wegovy-mounjaro-figyelmeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc8842fc-3df5-4bfb-9754-4623e8f4c054.jpg","index":0,"item":"ebb5f3b5-e1b8-47a7-8532-645f8633ca6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250605_fogamzasgatlo-hatekonysag-terhessek-sulycsokkento-gyogyszerek-ozempic-wegovy-mounjaro-figyelmeztetes","timestamp":"2025. június. 05. 19:03","title":"Fogamzásgátlót szed? Ha ilyen gyógyszert is szed mellé, teherbe eshet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b88a82-a734-4dfb-bc6a-171ee922f427","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közzétette a 2024-es pénzügyi beszámolóját a Békemeneteket szervező CÖF alapítványa. Állításuk szerint a támogatásaikat magánemberektől és vállalkozóktól kapták, ám ez a rendelkezésre álló dokumentumok alapján ellenőrizhetetlen.","shortLead":"Közzétette a 2024-es pénzügyi beszámolóját a Békemeneteket szervező CÖF alapítványa. Állításuk szerint a támogatásaikat...","id":"20250605_atlatszo-cof-beszamolo-atlathatatlan-tamogatas-rekordosszeg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02b88a82-a734-4dfb-bc6a-171ee922f427.jpg","index":0,"item":"96c5a4ee-8403-4d4f-9d1b-2d4a305f0289","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_atlatszo-cof-beszamolo-atlathatatlan-tamogatas-rekordosszeg","timestamp":"2025. június. 05. 12:53","title":"Átlátszó: Teljesen átláthatatlanul kapott rekordösszegű, 1,25 milliárd forint támogatást tavaly a CÖF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"010d8748-aa33-49d7-bbf9-2cabba2e2590","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság már felszólította a Sheint, hogy feleljen meg az uniós jogszabályoknak.","shortLead":"Az Európai Bizottság már felszólította a Sheint, hogy feleljen meg az uniós jogszabályoknak.","id":"20250605_Sotet-trukkjei-miatt-fogyasztovedelmi-szervezetek-bepanaszoltak-a-Sheint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/010d8748-aa33-49d7-bbf9-2cabba2e2590.jpg","index":0,"item":"ddbcdd8b-1588-46b5-adc3-6c4c89a2cd9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_Sotet-trukkjei-miatt-fogyasztovedelmi-szervezetek-bepanaszoltak-a-Sheint","timestamp":"2025. június. 05. 13:21","title":"Sötét trükköket alkalmaz a Shein a vásárlókkal szemben – mondják fogyasztóvédelmi szervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd0bd1c9-19e2-4430-ab92-56c47b510bc0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A honvédelmi miniszter szerint a volt vezérkari főnök meghamisította a NATO ülésein elhangzottakat.","shortLead":"A honvédelmi miniszter szerint a volt vezérkari főnök meghamisította a NATO ülésein elhangzottakat.","id":"20250605_szalay-bobrovniczky-nato-ruszin-szendi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd0bd1c9-19e2-4430-ab92-56c47b510bc0.jpg","index":0,"item":"727936f3-e939-4673-b370-d54ab434e4d4","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_szalay-bobrovniczky-nato-ruszin-szendi","timestamp":"2025. június. 05. 20:52","title":"Szalay-Bobrovniczky tájékoztatta a NATO helyettes főtitkárát a Ruszin-Szendi ellen zajló vizsgálatról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1a0a6-e84f-48b4-9571-0a43bf65c2d1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A tüntetők a Mediaworks szerkesztősége előtt tiltakoztak a Metropol felhívása ellen, hogy fotózzanak az utcán rövid szoknyás nőket.","shortLead":"A tüntetők a Mediaworks szerkesztősége előtt tiltakoztak a Metropol felhívása ellen, hogy fotózzanak az utcán rövid...","id":"20250604_metropol-rovidszoknyaa-fotopalyazat-tuntetes-mediaworks","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43c1a0a6-e84f-48b4-9571-0a43bf65c2d1.jpg","index":0,"item":"b1ab431c-6090-4690-9dcf-5de16c22db5d","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_metropol-rovidszoknyaa-fotopalyazat-tuntetes-mediaworks","timestamp":"2025. június. 04. 20:33","title":"„A zaklatás nem újságírás!” – A Metropol „rövidszoknyás fotópályázata” ellen tüntettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c65f2ce-d8fc-48b1-a2b2-19240324bb9f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pete Hegseth szerint a hónap végéig döntés születik a kötelezettségvállalási szint növeléséről. Korábban a magyar miniszterelnök egyértelműen megfogalmazta, ez milyen nehézségeket okozna a magyar gazdaságnak.","shortLead":"Pete Hegseth szerint a hónap végéig döntés születik a kötelezettségvállalási szint növeléséről. Korábban a magyar...","id":"20250605_gdp-vedelmi-kiadas-nato-egyesult-allamok-pete-hegseth","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c65f2ce-d8fc-48b1-a2b2-19240324bb9f.jpg","index":0,"item":"a1e9e540-c7d6-48bb-a8cb-16e1c6bda2e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_gdp-vedelmi-kiadas-nato-egyesult-allamok-pete-hegseth","timestamp":"2025. június. 05. 11:30","title":"Trump védelmi minisztere olyan NATO-kiadás-növekedést helyezett kilátásba, amely Orbán szerint tüdőlövéssel ér fel a magyar gazdaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"188ff732-45ad-4e07-9782-f37d31bf727f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az iOS-re fejlesztett alkalmazás után az androidos verziót is kiadta az Adobe a Photoshopból. A felhasználók egy ideig a prémium funkciókhoz is ingyen férhetnek hozzá.","shortLead":"Az iOS-re fejlesztett alkalmazás után az androidos verziót is kiadta az Adobe a Photoshopból. A felhasználók egy ideig...","id":"20250605_adobe-photoshop-kepszerkeszto-android","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/188ff732-45ad-4e07-9782-f37d31bf727f.jpg","index":0,"item":"1b394897-ab8a-41d8-873b-25614baf0a68","keywords":null,"link":"/tudomany/20250605_adobe-photoshop-kepszerkeszto-android","timestamp":"2025. június. 05. 10:33","title":"Töltse le, megéri: itt az androidos Photoshop, és teljesen ingyenes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4160a55e-71ea-4018-9461-1db745bd0f49","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága azt is meghatározta, hogy hogyan lehet visszaállítani az állampolgárságot.","shortLead":"Az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága azt is meghatározta, hogy hogyan lehet visszaállítani az állampolgárságot.","id":"20250605_allampolgarsag-felfuggesztes-torvenyjavaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4160a55e-71ea-4018-9461-1db745bd0f49.jpg","index":0,"item":"4407eece-9296-4c63-a71d-60dc4fadb2e9","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_allampolgarsag-felfuggesztes-torvenyjavaslat","timestamp":"2025. június. 05. 14:28","title":"Legfeljebb tíz évre lehet majd felfüggeszteni a magyar állampolgárságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]