[{"available":true,"c_guid":"73184e81-0001-4367-8410-a752dde09e3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan itt a tavasz, amikor végre pihenni küldhetjük a téli abroncsokat, és elővehetjük a nyáriakat. Vagy adott esetben vehetünk újakat.","shortLead":"Hamarosan itt a tavasz, amikor végre pihenni küldhetjük a téli abroncsokat, és elővehetjük a nyáriakat. Vagy adott...","id":"20170226_adac_nyarigumi_teszt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73184e81-0001-4367-8410-a752dde09e3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f0cd7e-4007-4b0b-b663-2b85e2c67ea7","keywords":null,"link":"/cegauto/20170226_adac_nyarigumi_teszt","timestamp":"2017. február. 26. 11:42","title":"Nyárigumit venne? Mutatjuk, hogy melyik a legjobb és legrosszabb!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfd29353-e983-4013-b2c5-9e21ea7a8006","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pénteken az Arénában lépett fel, és próbálta a nézőket a 90-es évekbe visszarepíteni a Rapülők zenekar. Geszti Péter csapata szombaton újrázik. Fotósunk így látta a bulit. ","shortLead":"Pénteken az Arénában lépett fel, és próbálta a nézőket a 90-es évekbe visszarepíteni a Rapülők zenekar. Geszti Péter...","id":"20170225_rapulok_arena_geszti_peter_","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfd29353-e983-4013-b2c5-9e21ea7a8006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2589500b-1db4-45df-8f85-ce1c698c8011","keywords":null,"link":"/kultura/20170225_rapulok_arena_geszti_peter_","timestamp":"2017. február. 25. 09:58","title":"Geszti Péter extrém csukáját már látta? - galéria a Rapülők-koncertről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd23dfdc-38d7-4693-b3d3-67b06c251e31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte több Facebook-felhasználót is kitesz a fiókjából a közösségi oldal, és úgy tűnik, egyelőre nem is engedi őket vissza.","shortLead":"Világszerte több Facebook-felhasználót is kitesz a fiókjából a közösségi oldal, és úgy tűnik, egyelőre nem is engedi...","id":"20170224_facebook_belepes_hiba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd23dfdc-38d7-4693-b3d3-67b06c251e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eddb4fe-3d16-40b2-9a3b-f32f8642fa83","keywords":null,"link":"/tudomany/20170224_facebook_belepes_hiba","timestamp":"2017. február. 24. 20:41","title":"Ne lepődjön meg, ha ma-holnap esetleg kizárja a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b716f33-e9cc-4fe3-8aa2-a65c2edae99d","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"kultura","description":"Ha nem adja, még mindig marad egy lehetőség: elvesszük. A birtokbavétel magyar változatai Kostyál Márk elsőfilmes rendező előadásában. Interjú.","shortLead":"Ha nem adja, még mindig marad egy lehetőség: elvesszük. A birtokbavétel magyar változatai Kostyál Márk elsőfilmes...","id":"201708__kostyal_mark__uj_foldesurakrol_duhrol__jogaban_all","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b716f33-e9cc-4fe3-8aa2-a65c2edae99d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12aa555f-1e14-4bf8-ab41-9209d2d4189f","keywords":null,"link":"/kultura/201708__kostyal_mark__uj_foldesurakrol_duhrol__jogaban_all","timestamp":"2017. február. 25. 21:30","title":"\"Szenvedélyes ember vagyok, és dühös azért, ami a világban megy, de nem frusztrált\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f187638-4dd8-44c6-b0e6-d7f812215d54","c_author":"Szegő Iván Miklós","category":"kultura","description":"Orosz katonák ezrei estek a fogságba, az éhező Péterváron még az uralkodóház mérsékelt hívei is összeesküvést szőttek a cár lemondatására. 1917 elején már majdnem mindenki érezte a forradalom előszelét. Kivéve II. Miklóst és a Svájcban meghúzódó Lenint. Mementó-sorozatunkban most a forradalom közvetlen előzményeit idézzük fel.","shortLead":"Orosz katonák ezrei estek a fogságba, az éhező Péterváron még az uralkodóház mérsékelt hívei is összeesküvést szőttek...","id":"20170224_Ketten_nem_keszultek_az_orosz_forradalomra_a_car_es_Lenin__Memento_1917","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f187638-4dd8-44c6-b0e6-d7f812215d54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab5022e7-c125-40c0-868b-27cfed87f4d9","keywords":null,"link":"/kultura/20170224_Ketten_nem_keszultek_az_orosz_forradalomra_a_car_es_Lenin__Memento_1917","timestamp":"2017. február. 24. 20:00","title":"Ketten nem készültek az orosz forradalomra: a cár és Lenin – Mementó 1917","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c8c9b2b-b903-4dea-b806-263e5bd464fa","c_author":"Bicsérdi Ádám - Bodnár Zsolt","category":"kultura","description":"Várhatóan politikailag túlfűtött Oscar-gálát rendeznek hétfőn hajnalban, ahol mégis az egyik legkönnyedebb hangulatú film, a Kaliforniai álom viszi el a legtöbb díjat. A színésznők mezőnye még sohasem volt ennyire kiegyensúlyozott, de a forgatókönyvek esetében is nehéz döntésre készül az Amerikai Filmakadémia. Magyarként pedig az egyik legkiszámíthatatlanabb kategóriában szoríthatunk a Mindenki sikeréért.","shortLead":"Várhatóan politikailag túlfűtött Oscar-gálát rendeznek hétfőn hajnalban, ahol mégis az egyik legkönnyedebb hangulatú...","id":"20170225_oscar_dijak_eselyek_kaliforniai_alom_holdfeny_a_regi_varos_jimmy_kimmel_mindenki","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c8c9b2b-b903-4dea-b806-263e5bd464fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d5fe85c-7e48-4882-ba1b-3be5fd7a3951","keywords":null,"link":"/kultura/20170225_oscar_dijak_eselyek_kaliforniai_alom_holdfeny_a_regi_varos_jimmy_kimmel_mindenki","timestamp":"2017. február. 25. 19:00","title":"Kalifornia Trump rémálmára készül – ők lesznek az Oscar-gála főszereplői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c15a8cce-bfb3-4e4e-b1e6-18c3525181f2","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Semmilyen különbség nincs az Aldi több országban is forgalmazott sajátmárkás termékeinek minősége között, az üzletlánc által is árult, más nemzetközi márkák gyártói viszont maguk felelnek a minőségért – közölte az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. cég ügyvezető igazgatója.","shortLead":"Semmilyen különbség nincs az Aldi több országban is forgalmazott sajátmárkás termékeinek minősége között, az üzletlánc...","id":"20170224_aldi_a_sajatmarkas_termekeink_mindenhol_ugyanolyanok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c15a8cce-bfb3-4e4e-b1e6-18c3525181f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b0f5f38-7548-499d-95c3-971883002584","keywords":null,"link":"/kkv/20170224_aldi_a_sajatmarkas_termekeink_mindenhol_ugyanolyanok","timestamp":"2017. február. 24. 12:46","title":"Aldi: A sajátmárkás termékeink mindenhol ugyanolyanok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6eb829c-7367-4f15-98b1-23e8f6c7bfe6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Most a Jászai Mari tértől a Dráva utcai felhajtóig bolydul fel a megszokott forgalmi rend, és egészen május végéig úgy is marad. Az ideiglenes zárásra a pesti rakpart fejlesztési munkálatai miatt van szükség: a most következő, utolsó fázisban a sétány-, út- és közműépítést fejezik be. ","shortLead":"Most a Jászai Mari tértől a Dráva utcai felhajtóig bolydul fel a megszokott forgalmi rend, és egészen május végéig...","id":"20170226_ne_feledje_hetfotol_lezarjak_a_carl_lutz_rakpartot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6eb829c-7367-4f15-98b1-23e8f6c7bfe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05cd1228-a575-4fab-b277-e5883db01b15","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20170226_ne_feledje_hetfotol_lezarjak_a_carl_lutz_rakpartot","timestamp":"2017. február. 26. 09:40","title":"Ne feledje, hétfőtől lezárják a Carl Lutz rakpartot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]