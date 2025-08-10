Cseh külügyminiszter: az országhatárokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni

„Az országok határait nem lehet erőszakkal megváltoztatni. Csehország békét akar Ukrajnában, de annak formájával elsősorban Ukrajnának kell egyetértenie” – írta Jan Lipavsky cseh külügyminiszter az X hálózaton szombatról vasárnapra virradó éjszaka megjelent bejegyzésében.

A cseh külügyér bejegyzésével a jövő péntekre Alaszkába tervezett amerikai-orosz elnöki találkozóval kapcsolatos hírekre reagált. Az orosz elnök, Vlagyimir Putyin „nem győzte le Ukrajnát sem három nap, sem három év alatt. A tárgyalásokra Ukrajna támogatása, a szankciók és az ukrán bátorság kényszerítette” – mutatott rá Lipavsky.

Hangsúlyozta, hogy Ukrajnának továbbra is szabad országnak kell maradnia. „Az államhatárokat sem nyomással, sem zsarolással nem lehet mozgatni. Arról, hogy ki lesz az Európai Unió és a NATO tagja, az adott ország polgárai döntenek, nem Vlagyimir Putyin. Csehország békét akar, de annak formájával mindig elsősorban Ukrajnának kell egyetértenie” – húzta alá a cseh külügyminiszter.

Európai vezetők szombat este a fentiekhez hasonló állásfoglalást tettek közzé. Eszerint noha Európa üdvözli a Trump-Putyin találkozó hírét, az ukrajnai béke elérésének útja „Ukrajna nélkül nem dönthető el”, és érdemi tárgyalásokra csak tűzszünet létrejötte vagy az ellenségeskedés csökkentése esetén kerülhet sor – nyilatkozott több európai ország kormányzata szombat éjszaka. Azt is hangsúlyozták, hogy Moszkvát továbbra is erős nyomás alatt kell tartani, és meg kell védeni Ukrajna és Európa biztonsági érdekeit.