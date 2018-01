[{"available":true,"c_guid":"255b3562-5066-4da6-a643-14d20cd5a08f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Választások jönnek Olaszországban, a menekültek ügye is kampánytéma. Silvio Berlusconi volt miniszterelnök pártjának egyik szenátora szerint Ők Berlusconival és Orbán Viktorral akarnak fordulatot teremteni Európában.","shortLead":"Választások jönnek Olaszországban, a menekültek ügye is kampánytéma. Silvio Berlusconi volt miniszterelnök pártjának...","id":"20180115_osszeborult_berlusconi_partja_orban_viktorral_a_migracio_ugyeben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=255b3562-5066-4da6-a643-14d20cd5a08f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc5fb95-3ba0-4ffc-81c9-eee88f89fc7e","keywords":null,"link":"/vilag/20180115_osszeborult_berlusconi_partja_orban_viktorral_a_migracio_ugyeben","timestamp":"2018. január. 15. 06:25","title":"Összeborult Berlusconi pártja Orbán Viktorral a migráció ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5174466-1013-4f2a-8111-98aae4f9d338","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180114_Budapest_szakado_ho_irany_a_Libego","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5174466-1013-4f2a-8111-98aae4f9d338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c23683-0691-4bad-8758-86d72e04c3d6","keywords":null,"link":"/itthon/20180114_Budapest_szakado_ho_irany_a_Libego","timestamp":"2018. január. 14. 11:55","title":"Budapest: szakadó hó, irány a Libegő!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701dc308-823d-4318-9c03-1d2f4a234e4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Liberalizmus és jogállamiság helyett nemzeti és keresztény identitás. Ferenc pápa és Angela Merkel dicsérete. Európában csak Budapesten lehet kipával a fejen sétálni órákon át. Erős mondatokkal teli interjút adott Orbán egy német lapnak.\r

","shortLead":"Liberalizmus és jogállamiság helyett nemzeti és keresztény identitás. Ferenc pápa és Angela Merkel dicsérete. Európában...","id":"20180114_Orban_ostobasag_Putyint_demonizalni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=701dc308-823d-4318-9c03-1d2f4a234e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d3f25ad-a07b-4f72-b700-74bc99da2be7","keywords":null,"link":"/itthon/20180114_Orban_ostobasag_Putyint_demonizalni","timestamp":"2018. január. 14. 09:04","title":"Orbán: ostobaság Putyint démonizálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f945ce96-7d3c-49f9-92c3-4fc5dd48f18f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"1,5 millió dollárt kért pár jelenet újraforgatásáért Mark Wahlberg, a pénzt most felajánlotta a szexuális visszaélések ellen küzdő egyik alapítványnak.\r

","shortLead":"1,5 millió dollárt kért pár jelenet újraforgatásáért Mark Wahlberg, a pénzt most felajánlotta a szexuális visszaélések...","id":"20180114_Szep_mentes_Mark_Wahlberg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f945ce96-7d3c-49f9-92c3-4fc5dd48f18f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f618e6c-b8c5-4a5f-9def-bd378497f524","keywords":null,"link":"/kultura/20180114_Szep_mentes_Mark_Wahlberg","timestamp":"2018. január. 14. 13:16","title":"Szép mentés, Mark Wahlberg!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42a1f62-5d23-42a1-9361-b07ee0f9e363","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több helyen is havazást várnak szombatra, ez a hó pedig meg is maradhat.","shortLead":"Több helyen is havazást várnak szombatra, ez a hó pedig meg is maradhat.","id":"20180113_Visszatert_a_tel_ma_ujra_havazhat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b42a1f62-5d23-42a1-9361-b07ee0f9e363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec8d998-1996-484e-a04f-b4f68281cdd0","keywords":null,"link":"/itthon/20180113_Visszatert_a_tel_ma_ujra_havazhat","timestamp":"2018. január. 13. 09:21","title":"Jön a hó, öt megyére adták ki a figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e24ec55-5617-4b8a-b9c0-bb397029b9c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A készlethiánnyal kapcsolatos problémák mellett jelentős drágulást okoz a videokártyák piacán a mára szinte megkerülhetetlen gazdasági tényezővé vált kriptopénz. A tehetősebbek nemcsak felvásárolják a virtuális valuta bányászatához nélkülözhetetlen hardvereket, de – hogy szándékosan vagy sem – tesznek is azért, hogy a szegmens jelentős áremeléssel reagáljon a techvilágot érintő őrületre. ","shortLead":"A készlethiánnyal kapcsolatos problémák mellett jelentős drágulást okoz a videokártyák piacán a mára szinte...","id":"20180114_kriptopenz_banyaszat_nvidia_geforce_1080_videokartya_ar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e24ec55-5617-4b8a-b9c0-bb397029b9c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24885b6-5b01-445c-80fd-3300f47a789e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180114_kriptopenz_banyaszat_nvidia_geforce_1080_videokartya_ar","timestamp":"2018. január. 14. 08:03","title":"Már akkora üzlet a kriptopénz-bányászat, hogy egekbe szökik a videókártyák ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8fd06bb-8f43-45d1-bb9e-396ec7e22b96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok iPhone-os szalad most akkumulátort cseréltetni, különösen mivel az Apple jelentősen lecsökkentette a csere árát az iPhone-lassítási botrányt követően. Várható volt, hogy előbb-utóbb készletgondok lehetnek.","shortLead":"Sok iPhone-os szalad most akkumulátort cseréltetni, különösen mivel az Apple jelentősen lecsökkentette a csere árát...","id":"20180113_keszlethiany_az_egyesult_allamokban_az_iphone_csereakkumulatoroknal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8fd06bb-8f43-45d1-bb9e-396ec7e22b96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"674f603a-e627-4e7c-8630-e6a25cbe2c6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180113_keszlethiany_az_egyesult_allamokban_az_iphone_csereakkumulatoroknal","timestamp":"2018. január. 13. 17:00","title":"Gond az Apple akkucsere programjánál: kifogyóban a készletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bed10c-1fd7-429d-a291-df703a7099eb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Trump most először reagált közvetlenül az őt ért vádakra, miután csütörtökön a Haitiból, Salvadorból és afrikai országokból érkező bevándorlók szülőföldjét \"pöcegödör országoknak\" nevezte.","shortLead":"Trump most először reagált közvetlenül az őt ért vádakra, miután csütörtökön a Haitiból, Salvadorból és afrikai...","id":"20180115_trump_en_vagyok_a_legkevesbe_rasszista_ember","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20bed10c-1fd7-429d-a291-df703a7099eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8741a1b-ab9c-48a8-b4dc-2e9a0409b3cc","keywords":null,"link":"/vilag/20180115_trump_en_vagyok_a_legkevesbe_rasszista_ember","timestamp":"2018. január. 15. 07:14","title":"Trump: Én vagyok a legkevésbé rasszista ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]