93 diákot és sportolót kellett kiköltöztetni a székesfehérvári kollégiumból a fertőzött víz miatt

Kedd délelőtt 10 óra körül kezdődött meg a székesfehérvári Árpád Technikum és Kollégium fertőtlenítése, amelynek vízhálózatában kimutatták a város kórházában is megtalált Pseudonomas aeruginosa baktériumot – számolt be a Blikk. Az önkormányzat korábban arról írt, hogy a munkálatokat segíti, hogy üres épületben kell dolgoznia a szakembereknek, az azonban csak most derült ki, hogy ehhez 93 diáknak és sportolónak kellett elhagynia a kollégiumot.

A fertőzést egy vizsgálat mutatta ki, amelyet azért tartottak, mert a jövő héten honvédelmi tábort szerveznek az épületben. A baktérium megjelenését a pangó víz okozhatta, mivel jelenleg jóval kevesebben használják a kollégiumot, mint év közben.

„Az itt lakók közül 29-en nem tudtak hazamenni, őket más kollégiumokban helyeztük el, várhatóan jövő hétig, addigra érhet véget a fertőtlenítés. Most felmérik a szakemberek, hol lehet bejuttatni a fertőtlenítőszert a hálózatba. Előbb leeresztik teljesen, feltöltik, abba jön a fertőtlenítőszer, amit a behatási idő után leengednek a csövekből, majd mindent nagy nyomáson átmosnak, és kinyitnak minden csapot. De az augusztus 20-i munkaszünet miatt a munkát csak csütörtökön tudják elkezdeni, az újabb mintavételből pedig 48 órával később lesz eredmény, így ez a hét már biztosan oda van” – közölte Kulcsár Szilvia, a kollégiumot fenntartó Székesfehérvári Szakképesítési Centrum kancellárja a portállal.

A székesfehérvári önkormányzat hétfő este közleményben számolt be arról, hogy a város kórháza után újabb intézményben, egy kollégiumban is megjelent a baktérium, amely miatt fogyasztásra alkalmatlanná vált a víz. A székesfehérvári kórházban már hetek óta gondot jelent a fertőzés, több család arról számolt be, hogy méhszájvizsgálat közben jelentek meg vízvezeték-szerelők a kórházi szobákban.