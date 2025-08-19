 „Úgy éreztem, hogy meg kell tennem” – mondta a rendőröknek a MÁV vonatát szétverő férfi

Elfogta a rendőrség azt a férfit, akiről hétfőn írtuk meg, hogy egy emeletes motorvonat legalább 10 ablakát betörte és szétverte a belső monitorjait is, amikor Újszászon várakozott vasárnap éjjel. De még az állomás esőbeállójára is lecsapott, az anyagi kár meghaladhatja az 50 millió forintot.

A rendőrség közleménye szerint a 35 éves férfi vallomásában elmondta, hogy ittasan tört-zúzott, melyre ésszerű magyarázata nem volt csak annyi, hogy: „úgy éreztem, hogy meg kell tennem”.

Az Újszászi Rendőrőrs munkatársai kamerafelvételek alapján azonosították a bűncselekmény feltételezett elkövetőjét, és elfogatóparancsot adtak ki ellene. Végül kedden hallgatták ki a vandált, akit rongálás miatt őrizetbe vettek és kezdeményezték a letartóztatását.

A nyitókép forrása: Facebook / MÁV-csoport.