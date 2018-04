Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6e094dd-89ca-4081-aa5b-d6137399a06e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Délelőtt történt az öngyilkosbomba-merénylet Kabulban, már 48-nél jár a halálos áldozatok száma. Az emberek sorban álltak egy választási regisztrációs helyiségnél.\r

\r

","shortLead":"Délelőtt történt az öngyilkosbomba-merénylet Kabulban, már 48-nél jár a halálos áldozatok száma. Az emberek sorban...","id":"20180422_Mar_31_halottja_van_az_afgan_bombamerenyletnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6e094dd-89ca-4081-aa5b-d6137399a06e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d527cf3-34e6-4298-b9df-3f7d23cf4b80","keywords":null,"link":"/vilag/20180422_Mar_31_halottja_van_az_afgan_bombamerenyletnek","timestamp":"2018. április. 22. 10:58","title":"Már 48 halottja van az afgán bombamerényletnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7cba477-b8d5-45b1-bd3b-a3c397c30e64","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Épp azokba a papírokba nem lehet betekinteni, amelyekből kiderülne, pontosan mit várhatunk az oroszoktól, és hogy miként lehetne kihátrálni a szerződésekből.","shortLead":"Épp azokba a papírokba nem lehet betekinteni, amelyekből kiderülne, pontosan mit várhatunk az oroszoktól, és...","id":"20180423_Nem_titkosak_a_paksi_dokumentumok_csak_megnezni_nem_lehet_oket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7cba477-b8d5-45b1-bd3b-a3c397c30e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cdb46d6-4946-472d-b875-795936ff5ac6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180423_Nem_titkosak_a_paksi_dokumentumok_csak_megnezni_nem_lehet_oket","timestamp":"2018. április. 23. 05:58","title":"Nem titkosak a paksi dokumentumok, csak megnézni nem lehet őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b0a9a3-86ef-4f27-b9cf-7724a3f6a0d2","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"Ha a kereskedelmi háború 5 százalékkal csökkentené az exportot, akkor majdnem 2,5 százalékkal mérséklődne a magyar GDP – kalkulál Soós Károly Attila tudományos kutató, korábbi szabaddemokrata politikus. ","shortLead":"Ha a kereskedelmi háború 5 százalékkal csökkentené az exportot, akkor majdnem 2,5 százalékkal mérséklődne a magyar GDP...","id":"201816__kereskedelmi_haboru__magyar_kivitel__kockazatok__zart_kapukkal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34b0a9a3-86ef-4f27-b9cf-7724a3f6a0d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3614ab6f-6d1a-419f-bb77-0caffad8f465","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.16/201816__kereskedelmi_haboru__magyar_kivitel__kockazatok__zart_kapukkal","timestamp":"2018. április. 22. 14:00","title":"Trump húzása lehet az, amitől megroggyan a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b54b9e-3bc9-4515-ab80-1fe5b4f73958","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Alig egy hónapon belül 13 közbeszerzést bonyolított le egy Békés megyei alapítvány, amelyet éveken át Simonka György fideszes parlamenti képviselő rokonai és barátai vezettek. Korábban is százmilliókról döntött, most is ebben a nagyságrendben fog, székhelye mégis egy lerobbant és elhagyottnak tűnő bódé.","shortLead":"Alig egy hónapon belül 13 közbeszerzést bonyolított le egy Békés megyei alapítvány, amelyet éveken át Simonka György...","id":"20180423_bekes_megye_alapitvany_simonka_gyorgy_nagy_nora_efop_tamop_butik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3b54b9e-3bc9-4515-ab80-1fe5b4f73958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2291e0e1-2d6d-47cf-bf34-c9848ee52334","keywords":null,"link":"/kkv/20180423_bekes_megye_alapitvany_simonka_gyorgy_nagy_nora_efop_tamop_butik","timestamp":"2018. április. 23. 11:45","title":"Százmilliókat költhet el Békésben egy lepukkant bódéba bejegyzett alapítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78eba6b6-c6f2-48b4-a4f5-75f02b5e52fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalábbis a pénzcsapon már ott a keze.","shortLead":"Legalábbis a pénzcsapon már ott a keze.","id":"20180422_FT_Brusszel_megallitana_Budapestet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78eba6b6-c6f2-48b4-a4f5-75f02b5e52fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5acef4f2-fa0b-4f0a-aab0-4082f1649577","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180422_FT_Brusszel_megallitana_Budapestet","timestamp":"2018. április. 22. 21:28","title":"FT: Brüsszel megállítaná Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea199003-e3ee-4225-8ca2-9426bc2644c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy milyen lett a Swift hosszabb és magasabb kiadása, az új Ertiga.","shortLead":"Mutatjuk, hogy milyen lett a Swift hosszabb és magasabb kiadása, az új Ertiga.","id":"20180423_csaladi_auto_suzuki_swift_7_szemely_ertiga_egyteru","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea199003-e3ee-4225-8ca2-9426bc2644c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fbb3263-799e-4518-ac20-07a87b76e605","keywords":null,"link":"/cegauto/20180423_csaladi_auto_suzuki_swift_7_szemely_ertiga_egyteru","timestamp":"2018. április. 23. 08:26","title":"Itt az új családi Suzuki: 7 személy is befér a Swift nagytestvérébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed31e2fc-342d-4d6c-8a78-e171a37b5267","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A híd építését egy kétszintes látogatóközpontból lehet figyelni hétfőtől. Ha elkészül a 91 millió euróból épülő átkelő, a teherautók az M1-es autópályáról a lakott területek érintése nélkül érhetik el a szlovák határt.","shortLead":"A híd építését egy kétszintes látogatóközpontból lehet figyelni hétfőtől. Ha elkészül a 91 millió euróból épülő átkelő...","id":"20180423_2019_oszere_keszulhet_el_az_uj_duna_hid_komaromnal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed31e2fc-342d-4d6c-8a78-e171a37b5267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b086fcfa-2855-46dc-89e9-1d8af4a292fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180423_2019_oszere_keszulhet_el_az_uj_duna_hid_komaromnal","timestamp":"2018. április. 23. 16:32","title":"2019 őszére készülhet el az új Duna-híd Komáromnál – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dadc28b1-ea24-42e5-9f47-5dd4c17fdb40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétszer annyi ideig lesz lezárva a Lánchíd és az Alagút, mint indokolt lenne, állítja Vitézy Dávid.","shortLead":"Kétszer annyi ideig lesz lezárva a Lánchíd és az Alagút, mint indokolt lenne, állítja Vitézy Dávid.","id":"20180423_Vitezy_Budapest_kezebol_kicsuszott_az_iranyitas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dadc28b1-ea24-42e5-9f47-5dd4c17fdb40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceba8291-7ffc-43be-b67c-e3ba37ced062","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Vitezy_Budapest_kezebol_kicsuszott_az_iranyitas","timestamp":"2018. április. 23. 09:35","title":"Vitézy: Budapest kezéből kicsúszott az irányítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]