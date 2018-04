Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7504314-0fc8-41c7-8f3f-a04b218a6595","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött Ecsernél, két sérült van, torlódásra lehet számítani.\r

","shortLead":"Két autó ütközött Ecsernél, két sérült van, torlódásra lehet számítani.\r

","id":"20180422_Baleset_az_M0ason","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7504314-0fc8-41c7-8f3f-a04b218a6595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf29a1e-2b24-453b-af21-8a84b0bf3058","keywords":null,"link":"/cegauto/20180422_Baleset_az_M0ason","timestamp":"2018. április. 22. 09:38","title":"Baleset az M0-áson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6bcdd28-797a-412c-962f-1230b77fe831","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy izraeli politikus az után ítélte el Portmant, hogy kiderült, a színésznő a gázai eseményeket követően nem veszi át a Nobel-díj izraeli megfelelőjét.","shortLead":"Egy izraeli politikus az után ítélte el Portmant, hogy kiderült, a színésznő a gázai eseményeket követően nem veszi át...","id":"20180420_Natalie_Portman_nem_erdemli_meg_az_izraeli_allampolgarsagot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6bcdd28-797a-412c-962f-1230b77fe831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329d7894-77ed-4534-9897-2dab696a2f63","keywords":null,"link":"/kultura/20180420_Natalie_Portman_nem_erdemli_meg_az_izraeli_allampolgarsagot","timestamp":"2018. április. 20. 17:05","title":"\"Natalie Portman nem érdemli meg az izraeli állampolgárságot\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ec2223-1738-4476-981e-c039e4833d14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180421_Oktatovideo_a_ketfarkuaktol_igy_kell_leszedni_a_valasztasi_plakatokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08ec2223-1738-4476-981e-c039e4833d14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c870ac8-8c7c-454d-a25b-342d1600bf89","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_Oktatovideo_a_ketfarkuaktol_igy_kell_leszedni_a_valasztasi_plakatokat","timestamp":"2018. április. 21. 13:54","title":"Oktatóvideó a kétfarkúaktól: így kell leszedni a választási plakátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc9c943-d44b-43e1-a823-c3a0dd93130f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsik hamarosan szinte teljesen elveszik tőlünk az irányítást, így joggal merülhet fel a kérdés, hogy mi lesz akkor a jogosítvánnyal, szükség lesz-e még rá?","shortLead":"A kocsik hamarosan szinte teljesen elveszik tőlünk az irányítást, így joggal merülhet fel a kérdés, hogy mi lesz akkor...","id":"20180421_onvezeto_autok_megszunik_a_jogositvany_autonom_kozlekedes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecc9c943-d44b-43e1-a823-c3a0dd93130f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78e5368-4627-4b47-8af5-302dc0aa25c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180421_onvezeto_autok_megszunik_a_jogositvany_autonom_kozlekedes","timestamp":"2018. április. 21. 06:41","title":"Jönnek az önvezető autók, megszűnik a jogosítvány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bca215b-7e96-4b9a-b272-753178d6c29d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken lakhelyelhagyási tilalmat rendelt el a Budai Központi Kerületi Bíróság Gyárfás Tamás ellen, akit kedden azzal gyanúsítottak meg, hogy felbujtóként részt vett Fenyő János médiavállalkozó meggyilkolásában. Gyárfás ügyvédje, Bánáti János a döntés után nyilatkozott. ","shortLead":"Pénteken lakhelyelhagyási tilalmat rendelt el a Budai Központi Kerületi Bíróság Gyárfás Tamás ellen, akit kedden azzal...","id":"20180420_Video_Igy_nyilatkozott_Gyarfas_ugyvedje_a_birosagi_dontes_utan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bca215b-7e96-4b9a-b272-753178d6c29d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b18dd7f-c00d-4d5a-b9cb-749d7588702c","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Video_Igy_nyilatkozott_Gyarfas_ugyvedje_a_birosagi_dontes_utan","timestamp":"2018. április. 20. 14:54","title":"Videó: Így nyilatkozott Gyárfás ügyvédje a bírósági döntés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a601f6-8036-4d28-8783-5d502df607f8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Alagút és a Clark Ádám tér felújítása későbbre csúszna. ","shortLead":"Az Alagút és a Clark Ádám tér felújítása későbbre csúszna. ","id":"20180421_Szeptemberben_indulna_a_Lanchid_felujitasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80a601f6-8036-4d28-8783-5d502df607f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f5db098-f33e-443f-807e-2ba5e3365184","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180421_Szeptemberben_indulna_a_Lanchid_felujitasa","timestamp":"2018. április. 21. 08:56","title":"Szeptemberben indulna a Lánchíd felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8e95ed5-82f5-461d-92de-2ad47c9509ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligenciának köszönhetően nemsokára akár új epizód is megjelenhet a Flinstone-család életéből.","shortLead":"A mesterséges intelligenciának köszönhetően nemsokára akár új epizód is megjelenhet a Flinstone-család életéből.","id":"20180421_mesterseges_intelligencia_flinstone_rajzfilmeket_animal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8e95ed5-82f5-461d-92de-2ad47c9509ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4128247c-a9af-42dd-84f5-82479be85b21","keywords":null,"link":"/tudomany/20180421_mesterseges_intelligencia_flinstone_rajzfilmeket_animal","timestamp":"2018. április. 21. 12:59","title":"Videó: feléleszti Flinstone-ékat a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"768f303b-b9c5-4496-8f5b-e87915eaee4d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság szerint a független igazságszolgáltatásra szükség van az uniós támogatásokkal kapcsolatos jogviták pártatlan elbírálásánál. Ez rosszul érintheti Magyarországot is. ","shortLead":"Az Európai Bizottság szerint a független igazságszolgáltatásra szükség van az uniós támogatásokkal kapcsolatos jogviták...","id":"20180420_A_birosagok_fuggetlensegehez_kotne_Brusszel_az_EUpenzeket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=768f303b-b9c5-4496-8f5b-e87915eaee4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"099ebe29-2dc5-4126-91b9-86a7ec8861d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_A_birosagok_fuggetlensegehez_kotne_Brusszel_az_EUpenzeket","timestamp":"2018. április. 20. 16:29","title":"A bíróságok függetlenségéhez kötné Brüsszel az EU-pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]