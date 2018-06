Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e080b522-3e52-4d3b-93db-82b25f8c69d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A müncheni ügyészek attól tartottak, hogy Rupert Stadler esetleg bizonyítékokat tüntet el. ","shortLead":"A müncheni ügyészek attól tartottak, hogy Rupert Stadler esetleg bizonyítékokat tüntet el. ","id":"20180618_audi_vezer_letartoztat_rupert_stadler","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e080b522-3e52-4d3b-93db-82b25f8c69d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1108a3-d55a-4d79-bf6f-0c64b5feb8bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180618_audi_vezer_letartoztat_rupert_stadler","timestamp":"2018. június. 18. 12:26","title":"Hétfő reggel letartóztatták az Audi vezérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5029e420-1107-4602-9134-c94426242c59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Beköltözteti a mesterséges intelligenciát népszerű levelezőrendszerébe a Google. Az újdonságnak hála a Gmail csak azokról az e-mailekről küld majd értesítést a jövőben, amelyekről úgy ítéli meg, valóban fontosak és tudni akarunk.","shortLead":"Beköltözteti a mesterséges intelligenciát népszerű levelezőrendszerébe a Google. Az újdonságnak hála a Gmail csak...","id":"20180618_gmail_email_ertesites_mesterseges_intelligencia","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5029e420-1107-4602-9134-c94426242c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"110fdaaa-a821-4765-b32e-808f6b79eea9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180618_gmail_email_ertesites_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. június. 18. 12:03","title":"Változás a Gmailben: csak a tényleg fontos levelekről jön majd értesítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c5eac1c-cd24-45a9-85d3-bd6cb3030c47","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség tartja magát a korábbi ígéretéhez, és a jelek szerint cserélgeti a jelzés nélkül civil mérőautóit.","shortLead":"A rendőrség tartja magát a korábbi ígéretéhez, és a jelek szerint cserélgeti a jelzés nélkül civil mérőautóit.","id":"20180618_a_nap_fotoja_civil_feher_suzuki_swift_rendorauto_sebessegmeres_traffipax_varpalota_elkerulo_ut_gyorshajtas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c5eac1c-cd24-45a9-85d3-bd6cb3030c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac0827f4-398b-4d9e-b42f-35a449743476","keywords":null,"link":"/cegauto/20180618_a_nap_fotoja_civil_feher_suzuki_swift_rendorauto_sebessegmeres_traffipax_varpalota_elkerulo_ut_gyorshajtas","timestamp":"2018. június. 18. 06:41","title":"A nap fotója: civil fehér Suzukiból is mérnek a rend őrei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3568e4a-7b81-4546-a0ae-1cec7800efc0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Spencer Tunick megkapta az ausztrál Woolworths szupermarketlánctól az engedélyt arra, hogy az áruház egyik parkolójában több száz meztelen embert fényképezzen le egyszerre.","shortLead":"Spencer Tunick megkapta az ausztrál Woolworths szupermarketlánctól az engedélyt arra, hogy az áruház egyik parkolójában...","id":"20180617_Pucer_csoportkepet_fog_kesziteni_a_vilaghiru_muvesz_egy_aruhaz_parkolojaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3568e4a-7b81-4546-a0ae-1cec7800efc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f3346d-6ff8-406b-b7d3-b3283eb74c06","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_Pucer_csoportkepet_fog_kesziteni_a_vilaghiru_muvesz_egy_aruhaz_parkolojaban","timestamp":"2018. június. 17. 22:03","title":"Gigantikus pucér csoportképet fog készíteni a világhírű művész egy áruház parkolójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88aea9f5-eedf-4554-8ea3-3dd5cfca73b0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott sokat tett csapata 3-2-es győzelméhez az Egyesült Államok labdarúgókupájának (US Open Cup) nyolcaddöntőjében.","shortLead":"A magyar válogatott sokat tett csapata 3-2-es győzelméhez az Egyesült Államok labdarúgókupájának (US Open Cup...","id":"20180617_ket_golt_vagott_salloi_a_kansas_cityben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88aea9f5-eedf-4554-8ea3-3dd5cfca73b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e8594a-b1fa-4215-b575-c57604b8d462","keywords":null,"link":"/sport/20180617_ket_golt_vagott_salloi_a_kansas_cityben","timestamp":"2018. június. 17. 08:41","title":"Két gólt vágott Sallói a Kansas Cityben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9098b6f2-18de-4988-8bb2-1e369589edc5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ahogyan nálunk is egyre jobban elterjednek a fedélzeti kamerák, egyre valósabb képet kapunk mennyire nem ritkák az ilyen esetek.","shortLead":"Ahogyan nálunk is egyre jobban elterjednek a fedélzeti kamerák, egyre valósabb képet kapunk mennyire nem ritkák...","id":"20180617_szemben_forgalommal_auto_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9098b6f2-18de-4988-8bb2-1e369589edc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a78492-4bc8-44b5-8558-994ef5e0b308","keywords":null,"link":"/cegauto/20180617_szemben_forgalommal_auto_video","timestamp":"2018. június. 17. 20:42","title":"Videó: Hiába dudáltak az autósnak a Budaörsi úton, csak jött-jött szembe a forgalommal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9802c8-8f05-40d5-aaf2-1f45c65e9baf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Esélyük sem volt az afrikaiaknak, Horvátország hárommal, néggyel is nyerhetett volna.","shortLead":"Esélyük sem volt az afrikaiaknak, Horvátország hárommal, néggyel is nyerhetett volna.","id":"20180616_Horvatorszag__Nigeria_20","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa9802c8-8f05-40d5-aaf2-1f45c65e9baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffae28ac-acbf-45ee-8422-d987660479cd","keywords":null,"link":"/sport/20180616_Horvatorszag__Nigeria_20","timestamp":"2018. június. 16. 22:55","title":"Horvátország – Nigéria: 2-0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d82e17-e4e8-42ee-b8f5-9c2c31f58f9e","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"velemeny","description":"Ha még a mai napon nem áll ki kéz a kézben az MSZP és a Párbeszéd, bocsánatot kérni ezért az embertelenségért, az azt jelenti, hogy pont így és ezt akarják. Vélemény.","shortLead":"Ha még a mai napon nem áll ki kéz a kézben az MSZP és a Párbeszéd, bocsánatot kérni ezért az embertelenségért, az azt...","id":"20180618_Cegledi_Miert_lakoltat_ki_az_MSZP_vegtaghianyos_ovodasokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8d82e17-e4e8-42ee-b8f5-9c2c31f58f9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88131e88-bb8a-479e-996f-64161a6db629","keywords":null,"link":"/velemeny/20180618_Cegledi_Miert_lakoltat_ki_az_MSZP_vegtaghianyos_ovodasokat","timestamp":"2018. június. 18. 12:42","title":"Ceglédi: Miért lakoltat ki az MSZP végtaghiányos óvodásokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]