[{"available":true,"c_guid":"50fdc0b0-84df-4a61-b458-3c1bb409f470","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ezrek köszöntötték a hajnali napot.","shortLead":"Ezrek köszöntötték a hajnali napot.","id":"20180621_Igy_unnepeltek_Stonehenge_osi_koveinel_a_nyari_napfordulot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50fdc0b0-84df-4a61-b458-3c1bb409f470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7951fb-2984-43e3-ab9f-063d5fa952eb","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_Igy_unnepeltek_Stonehenge_osi_koveinel_a_nyari_napfordulot","timestamp":"2018. június. 21. 15:28","title":"Így ünnepelték Stonehenge ősi köveinél a nyári napfordulót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba120f85-121a-422c-a38f-71d29df0677d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nemzetközi tanács alakult a bikaviadalok népszerűsítésére.","shortLead":"Nemzetközi tanács alakult a bikaviadalok népszerűsítésére.","id":"20180621_30_ezer_bikat_olnek_le_evente_de_szerintuk_ez_muveszet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba120f85-121a-422c-a38f-71d29df0677d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fab872c-e398-4f8e-a29a-ca57378037a2","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_30_ezer_bikat_olnek_le_evente_de_szerintuk_ez_muveszet","timestamp":"2018. június. 21. 09:54","title":"30 ezer bikát ölnek le évente, de szerintük ez művészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13769bbb-905d-46b3-85b2-f92fb982d66e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rutinos focidrukkerek állítják, hogy a meccsnézés nem könnyű műfaj, erősen megviseli a pszichét és olykor a fizikumot is. Úgy, hogy közben kell valami stimuláló szer. Leginkább sör.","shortLead":"Rutinos focidrukkerek állítják, hogy a meccsnézés nem könnyű műfaj, erősen megviseli a pszichét és olykor a fizikumot...","id":"20180619_Nemzeti_valogatott_sorok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13769bbb-905d-46b3-85b2-f92fb982d66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ff4b17-7f95-4ab6-8da6-1ea16da483dd","keywords":null,"link":"/elet/20180619_Nemzeti_valogatott_sorok","timestamp":"2018. június. 20. 09:11","title":"Nemzeti válogatott sörök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összesen 2,7 milliárd forint ment el tavaly új játékosok igazolására az NB I-ben szereplő csapatoknál. Mit gondol, ki költötte el a legtöbb pénzt? Igen, az.","shortLead":"Összesen 2,7 milliárd forint ment el tavaly új játékosok igazolására az NB I-ben szereplő csapatoknál. Mit gondol, ki...","id":"20180621_Egymilliard_forintot_koltottek_uj_labdarugok_vasarlasara_Felcsuton","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02652db-0eb8-479c-abd3-6a526abb76a5","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Egymilliard_forintot_koltottek_uj_labdarugok_vasarlasara_Felcsuton","timestamp":"2018. június. 21. 08:52","title":"Egymilliárdot költöttek új focisták vásárlására Felcsúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ee8424-3051-45fb-a713-e955b704a833","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok lesz a terelés és zárás Budapest belvárosában, több tömegközlekedési járat menetrendje is változik.","shortLead":"Sok lesz a terelés és zárás Budapest belvárosában, több tömegközlekedési járat menetrendje is változik.","id":"20180620_jonnek_a_nagy_lezarasok_a_red_bull_air_race_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9ee8424-3051-45fb-a713-e955b704a833&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa7a997-71e8-41a8-89fa-873ff6291819","keywords":null,"link":"/cegauto/20180620_jonnek_a_nagy_lezarasok_a_red_bull_air_race_miatt","timestamp":"2018. június. 20. 19:42","title":"Jönnek a nagy lezárások a Red Bull Air Race miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A romániai Gyógyszer és Orvosi Eszközök Nemzeti Hatósága (ANMDM) csütörtöki hatállyal felfüggesztette a Richter Gedeon Nyrt. helyi nagykereskedelmi leányvállalatának működését a helyes nagykereskedelmi gyakorlat (Good Distribution Practic) előírásainak megsértése miatt.","shortLead":"A romániai Gyógyszer és Orvosi Eszközök Nemzeti Hatósága (ANMDM) csütörtöki hatállyal felfüggesztette a Richter Gedeon...","id":"20180621_felfuggesztettek_a_richter_romaniai_leanyvallalatanak_mukodeset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38098295-7979-4ace-a053-16ffbb8cd435","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_felfuggesztettek_a_richter_romaniai_leanyvallalatanak_mukodeset","timestamp":"2018. június. 21. 13:39","title":"Felfüggesztették a Richter romániai nagykereskedelmi vállalatának működését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62b392a-3c75-4fb5-acc9-0e3d7b2854e8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A harmadik évadban Miklósiék végre a mindig áhított aranyéletet élik. Ám a vérrel és árulással szerzett jólét békés felszíne alatt továbbra is forrnak az indulatok. Vajon összeegyeztethető a család és a hatalom, a karrier és a tisztesség?\r

\r

","shortLead":"A harmadik évadban Miklósiék végre a mindig áhított aranyéletet élik. Ám a vérrel és árulással szerzett jólét békés...","id":"20180620_Aranyelet_teaser_harmadik_evad","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d62b392a-3c75-4fb5-acc9-0e3d7b2854e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d138f278-bd5c-40f7-9de8-9ad89e947957","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Aranyelet_teaser_harmadik_evad","timestamp":"2018. június. 20. 10:15","title":"Megérkezett az Aranyélet utolsó évadjának ízelítője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860ab0ec-1d8e-4139-bace-3d90453547e4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sajnos kiderült, hogy egészen másról van szó.","shortLead":"Sajnos kiderült, hogy egészen másról van szó.","id":"20180620_Megsem_potyognak_dragakovek_az_egbol_Hawaiin","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=860ab0ec-1d8e-4139-bace-3d90453547e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260d64e8-a501-4c86-86fa-40bd84e05aea","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Megsem_potyognak_dragakovek_az_egbol_Hawaiin","timestamp":"2018. június. 20. 15:00","title":"Mégsem potyognak drágakövek az égből Hawaiin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]