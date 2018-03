Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42212a02-794e-4374-bba4-b8bc36a4a150","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Országszerte esőre, ónos esőre, erős szélre, havazásra, hófúvásra figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat, a szervezet szombatra több megyére is másodfokú figyelmeztetéseket adott ki.","shortLead":"Országszerte esőre, ónos esőre, erős szélre, havazásra, hófúvásra figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat...","id":"20180317_Onos_eso_havazas_hofuvas_hetvege_idojaras","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42212a02-794e-4374-bba4-b8bc36a4a150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c0038d1-4838-4dfe-8ace-c7be22742f89","keywords":null,"link":"/elet/20180317_Onos_eso_havazas_hofuvas_hetvege_idojaras","timestamp":"2018. március. 17. 08:12","title":"Ónos eső, havazás, hófúvás, mi jöhet még ezen a hétvégén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fbd2e46-d807-4c95-8420-8e24b0adda18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az édesanya azt állította: nem engedték neki, hogy este a gyerekével maradjon a kórházban. A Társaság a Szabadságjogokért nevű jogvédő szervezet szerint az intézményben valószínűleg súlyosan megsértették a beteg fiú jogait. A kórház nem válaszolt az RTL Híradó kérdéseire. ","shortLead":"Az édesanya azt állította: nem engedték neki, hogy este a gyerekével maradjon a kórházban. A Társaság...","id":"20180316_edesanyja_szerint_napokra_kikotoztek_egy_autista_fiut_a_kaposvari_korhazban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fbd2e46-d807-4c95-8420-8e24b0adda18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d227045b-f26a-4ae7-a10e-301375c28f1d","keywords":null,"link":"/elet/20180316_edesanyja_szerint_napokra_kikotoztek_egy_autista_fiut_a_kaposvari_korhazban","timestamp":"2018. március. 16. 20:27","title":"Édesanyja szerint napokra kikötöztek egy autista fiút a kaposvári kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30ff0d60-147d-44ac-965d-86477c1d1019","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az amerikai énekesnő az American Idol egyik meghallgatásán csókolta meg az egyik jelentkezőt. A srác szemmel láthatóan félénk volt, és mint később kiderült, nem is érintette túl jól Katy Perry nyomulása.\r

","shortLead":"Az amerikai énekesnő az American Idol egyik meghallgatásán csókolta meg az egyik jelentkezőt. A srác szemmel láthatóan...","id":"20180316_katy_perry_meg_kapni_fog_ezert_a_csokert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30ff0d60-147d-44ac-965d-86477c1d1019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acd16f33-1fb7-4641-8c2b-831f387be447","keywords":null,"link":"/kultura/20180316_katy_perry_meg_kapni_fog_ezert_a_csokert","timestamp":"2018. március. 16. 15:08","title":"Katy Perry még kapni fog ezért a csókért – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Visszaeshet egyes hardverek, különösképpen a videokártyák hirtelen nagyon felkapottá váló kriptovaluta-bányászat miatt felszökött ára.","shortLead":"Visszaeshet egyes hardverek, különösképpen a videokártyák hirtelen nagyon felkapottá váló kriptovaluta-bányászat miatt...","id":"20180317_szamitogep_videokartya_arak_csokkenes_nvidia_amd","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6490292e-fa89-413b-b575-4f7774301688","keywords":null,"link":"/tudomany/20180317_szamitogep_videokartya_arak_csokkenes_nvidia_amd","timestamp":"2018. március. 17. 22:32","title":"Van egy jó hírünk mindenkinek, aki új számítógépen gondolkodik: esni fognak az árak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e8085d-772f-43b8-b820-60707e70c038","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Aldo Moro volt olasz miniszterelnököt 40 évvel ezelőtt rabolták el Rómában: a politikus öt testőrét agyonlőtték, őt pedig pisztollyal kényszerítették, hogy szálljon ki az őt szállító gépkocsiból. Mindez a reggeli csúcsforgalom idején történt, egy kávézó közelében.\r

\r

","shortLead":"Aldo Moro volt olasz miniszterelnököt 40 évvel ezelőtt rabolták el Rómában: a politikus öt testőrét agyonlőtték, őt...","id":"20180316_Negyven_eve_razta_meg_Olaszorszagot_Aldo_Moro_elrablasa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11e8085d-772f-43b8-b820-60707e70c038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a40f44-12f0-47c2-a5be-190171b2ba7d","keywords":null,"link":"/vilag/20180316_Negyven_eve_razta_meg_Olaszorszagot_Aldo_Moro_elrablasa","timestamp":"2018. március. 16. 16:38","title":"Negyven éve rázta meg Olaszországot Aldo Moro elrablása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b36b1a86-a52f-45da-ab61-465072e869a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180317_A_vilag_barmely_orszaga_megirigyelhetne__mondja_Orban_mikozben_egy_osszetakolt_fatornyot_latunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b36b1a86-a52f-45da-ab61-465072e869a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36912711-6746-4e3c-a595-113bb26a3b50","keywords":null,"link":"/itthon/20180317_A_vilag_barmely_orszaga_megirigyelhetne__mondja_Orban_mikozben_egy_osszetakolt_fatornyot_latunk","timestamp":"2018. március. 17. 14:22","title":"„A világ bármely országa megirigyelhetné” – mondja Orbán, miközben egy összetákolt fatornyot látunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53dcdbae-e963-4f1f-af5b-61b3abe014e3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Terry Gilliam szerint az, amit Donald Trump művel sokkal abszurdabb, mint amit valaha a Monty Python csapata megalkotott. A rendező szerint most aktuális igazán a Brian élete. ","shortLead":"Terry Gilliam szerint az, amit Donald Trump művel sokkal abszurdabb, mint amit valaha a Monty Python csapata...","id":"20180317_Donald_Trump_szorakoztatobb_mint_a_Monty_Python","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53dcdbae-e963-4f1f-af5b-61b3abe014e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3382251f-a2bf-4eae-8a3c-80dd3be09241","keywords":null,"link":"/kultura/20180317_Donald_Trump_szorakoztatobb_mint_a_Monty_Python","timestamp":"2018. március. 17. 11:15","title":"Donald Trump szórakoztatóbb, mint a Monty Python","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d253421-316b-41f6-8bb0-e1b622ca6c0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint ő volt, aki társaival együtt összefújta az egyik szerelvényt az M3-as metró vonalán. ","shortLead":"A gyanú szerint ő volt, aki társaival együtt összefújta az egyik szerelvényt az M3-as metró vonalán. ","id":"20180316_Elfogatoparancsot_adtak_ki_az_egyik_Pottyos_utcai_metrograffitis_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d253421-316b-41f6-8bb0-e1b622ca6c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c1b9495-b85c-453e-a8f0-6e88df294af7","keywords":null,"link":"/itthon/20180316_Elfogatoparancsot_adtak_ki_az_egyik_Pottyos_utcai_metrograffitis_ellen","timestamp":"2018. március. 16. 08:20","title":"Elfogatóparancsot adtak ki az egyik Pöttyös utcai metrógraffitis ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]