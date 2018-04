Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b03ff2c-015c-47be-9fd6-5895a39ddd7a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A legtöbb választópolgár Londonban szerepelt a névjegyzékben.","shortLead":"A legtöbb választópolgár Londonban szerepelt a névjegyzékben.","id":"20180408_A_kulkepviseleteken_889_szazalekos_volt_a_reszvetel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b03ff2c-015c-47be-9fd6-5895a39ddd7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85fa4c6e-2534-45ed-8a64-17121aa589e1","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_A_kulkepviseleteken_889_szazalekos_volt_a_reszvetel","timestamp":"2018. április. 08. 23:23","title":"A külképviseleteken 88,9 százalékos volt a részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f11bc84-a52f-43eb-946f-cd6be68274a7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az MSZP-P kormányfőjelöltje előtte Áder Jánost bírálta.","shortLead":"Az MSZP-P kormányfőjelöltje előtte Áder Jánost bírálta.","id":"20180408_A_Fidesz_visszautasitja_Karacsony_Gergely_eroszakos_megszolalasat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f11bc84-a52f-43eb-946f-cd6be68274a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b3421a5-9ddc-4a69-a16c-b4ff05cc0128","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_A_Fidesz_visszautasitja_Karacsony_Gergely_eroszakos_megszolalasat","timestamp":"2018. április. 08. 13:49","title":"A Fidesz visszautasítja Karácsony Gergely \"erőszakos megszólalását\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf2473c-a6ed-4067-866a-725ca7aa58fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utóbbi években Mészáros Lőrinchez és Andy Vajnához illetve az osztrák Pecinához kerültek a megyei lapok. A választások előtti napon mindenki tudta a dolgát.\r

\r

","shortLead":"Az utóbbi években Mészáros Lőrinchez és Andy Vajnához illetve az osztrák Pecinához kerültek a megyei lapok...","id":"20180407_Na_nezzuk_mit_olvashato_a_megyei_lapokban_Barmelyikben_Mindegyikben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baf2473c-a6ed-4067-866a-725ca7aa58fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c28607-c062-4f71-8359-7791fb980c91","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Na_nezzuk_mit_olvashato_a_megyei_lapokban_Barmelyikben_Mindegyikben","timestamp":"2018. április. 07. 13:52","title":"Na, nézzük, mi olvasható a megyei lapokban? Bármelyikben. Mindegyikben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ad9a063-ffd6-4a3d-8ba7-c5371b99cbd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hogy a külhoni segítőknek csak a mozgósításban lesz-e szerepe, vagy az ukrán határhoz közeli tömeges átjelentkezésekről van szó a XXI. kerületben is, egyelőre nem tudni. ","shortLead":"Hogy a külhoni segítőknek csak a mozgósításban lesz-e szerepe, vagy az ukrán határhoz közeli tömeges átjelentkezésekről...","id":"20180408_Hataron_tuli_csapatokkal_mozgosit_a_Fidesz_Csepelen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ad9a063-ffd6-4a3d-8ba7-c5371b99cbd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d67bbf-df94-4aca-9fab-922af335434b","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Hataron_tuli_csapatokkal_mozgosit_a_Fidesz_Csepelen","timestamp":"2018. április. 08. 13:12","title":"Határon túli csapatokkal mozgósít a Fidesz Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e962c279-3618-492c-a78b-a1ab6bede203","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rutlandi Uppingham iskola igazgatója azt mondta, hogy a jövőben bármelyik fiúnak megengedett a szoknya viselése. A bentlakásos iskola Anglia egyik leghíresebb oktatási intézménye, több híresség, például Stephen Fry is ide járt. ","shortLead":"A rutlandi Uppingham iskola igazgatója azt mondta, hogy a jövőben bármelyik fiúnak megengedett a szoknya viselése...","id":"20180408_A_fiuk_is_viselhetnek_szoknyat_egy_angliai_bentlakasos_iskolaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e962c279-3618-492c-a78b-a1ab6bede203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd09d24e-628c-4d38-9386-8bdbff1cbe3a","keywords":null,"link":"/elet/20180408_A_fiuk_is_viselhetnek_szoknyat_egy_angliai_bentlakasos_iskolaban","timestamp":"2018. április. 08. 20:43","title":"A fiúk is viselhetnek szoknyát egy angliai bentlakásos iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42040fcf-c92f-4733-a8b6-714b98cd2f4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folyamatosan csúsztatják a választási eredmények közlését, miután az NVI által ígért fél tízes időpontig sem sikerült megoldani, hogy befejezzék a szavazást. A legújabb célidőpont: 10.30. Közben érkeznek az első becslések a pártoktól. Úgy tűnik, vidéken a Fidesz nagyon erős, Budapesten azonban több körzetet elveszít. A jelek szerint az ellenzék széthúzása a kormánypárt kezére játszott. Kövesse az eseményeket, valamint az eredmények alakulását a hvg.hu-val!","shortLead":"Folyamatosan csúsztatják a választási eredmények közlését, miután az NVI által ígért fél tízes időpontig sem sikerült...","id":"20180408_Kigyozo_sorok_hatalmas_a_reszveteli_arany_folytatjak_a_szavazast__percrol_percre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42040fcf-c92f-4733-a8b6-714b98cd2f4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d55f01-8536-46b5-aae6-7e3c28b19ae8","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Kigyozo_sorok_hatalmas_a_reszveteli_arany_folytatjak_a_szavazast__percrol_percre","timestamp":"2018. április. 08. 19:00","title":"Szivárognak az első becslések, de a hivatalos eredmények tovább csúsznak - percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321f9f24-d738-4b52-b323-df39a3d3aecb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A DK elnöke szerint a Fidesz várhatóan kevesebb szavazatot fog kapni, mint amit mérnek nekik.","shortLead":"A DK elnöke szerint a Fidesz várhatóan kevesebb szavazatot fog kapni, mint amit mérnek nekik.","id":"20180408_Gyurcsany_is_ellenzeki_gyozelemben_bizik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=321f9f24-d738-4b52-b323-df39a3d3aecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619a7438-c3e1-4ade-bfca-ec879ef40b03","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Gyurcsany_is_ellenzeki_gyozelemben_bizik","timestamp":"2018. április. 08. 12:29","title":"Gyurcsány is ellenzéki győzelemben bízik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f2ee4df-d02a-4b33-a736-b5993b72fcdf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Leszavaztak a huszárok is vasárnap délután, voltak, akik lóháton érkeztek voksolni. ","shortLead":"Leszavaztak a huszárok is vasárnap délután, voltak, akik lóháton érkeztek voksolni. ","id":"20180408_Huszarok_is_voltak_a_szavazok_kozott_szavazas_valasztas_2018","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f2ee4df-d02a-4b33-a736-b5993b72fcdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a69f361-ec06-450d-9e90-18bf4db401e4","keywords":null,"link":"/elet/20180408_Huszarok_is_voltak_a_szavazok_kozott_szavazas_valasztas_2018","timestamp":"2018. április. 08. 22:05","title":"Huszárok is szavaztak április 8-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]