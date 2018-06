Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68606468-57d9-49fd-8f2a-d0056c866f9a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezt Robert Mueller különleges ügyész, az amerikai elnökválasztásba való feltételezett orosz beavatkozás ügyében vizsgálatot folytató bizottság vezetője közölte.\r

","shortLead":"Ezt Robert Mueller különleges ügyész, az amerikai elnökválasztásba való feltételezett orosz beavatkozás ügyében...","id":"20180605_lehetseges_tanukat_probalt_befolyasolni_trump_kampanymenedzsere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68606468-57d9-49fd-8f2a-d0056c866f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a91f239-64d4-4934-ab6f-f7b5ee7891f3","keywords":null,"link":"/vilag/20180605_lehetseges_tanukat_probalt_befolyasolni_trump_kampanymenedzsere","timestamp":"2018. június. 05. 05:35","title":"Lehetséges tanúkat próbált befolyásolni Trump kampánymenedzsere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A német vegy- és gyógyszeripari konszern szerdán zárja le az amerikai vetőmagtermelő és agrárvegyipari cég felvásárlását, és azt tervezi, hogy nem használja tovább annak nevét. ","shortLead":"A német vegy- és gyógyszeripari konszern szerdán zárja le az amerikai vetőmagtermelő és agrárvegyipari cég...","id":"20180604_megszunteti_a_monsanto_markanevet_a_bayer","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70fb0a9-3889-4aec-942a-33174e8de2a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180604_megszunteti_a_monsanto_markanevet_a_bayer","timestamp":"2018. június. 04. 11:15","title":"Elengedi a Monsanto márkanevet a Bayer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f73d697-d497-404e-b5e4-69c61bbd2519","c_author":"Allianz","category":"brandcontent","description":"Ma már számos lehetőség közül választhatnak, akik biztosítást szeretnének kötni. A lényeg, hogy pontosan tisztában legyenek azzal, az egyes csatornákon mit tudnak elintézni, történjen a kötés személyesen vagy online.","shortLead":"Ma már számos lehetőség közül választhatnak, akik biztosítást szeretnének kötni. A lényeg, hogy pontosan tisztában...","id":"20180605_Fuggok_Alkuszok_Pavarotti__Utmutato_biztositasi_ugynokokhoz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f73d697-d497-404e-b5e4-69c61bbd2519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08e22791-25d2-4235-b4cf-21f2b3284873","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180605_Fuggok_Alkuszok_Pavarotti__Utmutato_biztositasi_ugynokokhoz","timestamp":"2018. június. 06. 07:30","title":"Függők, Alkuszok, Pavarotti – Útmutató biztosítási ügynökökhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c835c19-9905-4f61-8527-2217e744c4d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Komoly bírálat érte Rodrigo Duterte Fülöp-szigeteki elnököt azért, amit Dél-Koreában tett. ","shortLead":"Komoly bírálat érte Rodrigo Duterte Fülöp-szigeteki elnököt azért, amit Dél-Koreában tett. ","id":"20180604_Duterte_ujra_macsonak_erzi_magat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c835c19-9905-4f61-8527-2217e744c4d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6258887-2d2f-4c59-bcd5-11a73c2e816f","keywords":null,"link":"/vilag/20180604_Duterte_ujra_macsonak_erzi_magat","timestamp":"2018. június. 04. 13:33","title":"A nyílt színen csókolt szájon egy idegen nőt a Fülöp-szigeteki elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4c8bc4a-2981-42f1-9a04-9e8c25fd0f20","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Végigkóstoltuk a Monori Center mögött megbújó kínai streetfood-piac kínálatát. Ettünk ördögien csípőset, grillezett tengeri herkentyűket és gyömbéres pacalt is. A sörsátras piac ötletgazdáitól megtudtuk, honnan érkeznek Kőbányára a kínai gasztronómia alapelemei, és hogy képzelik el a Mázsa téri Chinatown jövőjét.","shortLead":"Végigkóstoltuk a Monori Center mögött megbújó kínai streetfood-piac kínálatát. Ettünk ördögien csípőset, grillezett...","id":"20180605_Fokhagymas_osztriga_es_szecsuani_borstol_izzado_ponty__bejartuk_Kobanya_kinai_street_food_piacat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4c8bc4a-2981-42f1-9a04-9e8c25fd0f20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ea9de4-4ae2-4068-b7e1-71a9e290d27a","keywords":null,"link":"/elet/20180605_Fokhagymas_osztriga_es_szecsuani_borstol_izzado_ponty__bejartuk_Kobanya_kinai_street_food_piacat","timestamp":"2018. június. 05. 20:00","title":"Ilyen egy nagy zabálás a kőbányai Chinatownban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6eca700-3917-40ca-b12c-3a727336cc32","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pedig nem is profi. \r

\r

","shortLead":"Pedig nem is profi. \r

\r

","id":"20180604_On_sem_tancol_jobban_mint_ez_az_indiai_nagybacsi_Bollywood","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6eca700-3917-40ca-b12c-3a727336cc32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4529c5c2-652c-469d-943b-e6b4bcc42fa8","keywords":null,"link":"/elet/20180604_On_sem_tancol_jobban_mint_ez_az_indiai_nagybacsi_Bollywood","timestamp":"2018. június. 04. 14:20","title":"Ön sem táncol jobban, mint ez az indiai nagybácsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54395c25-ee7a-42f3-a7f1-b351877bdc03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy éve kellett várni arra, hogy csúcstelefonnal rukkoljon ki az Oppo. Hamarosan érkezhet a Find X modell.","shortLead":"Négy éve kellett várni arra, hogy csúcstelefonnal rukkoljon ki az Oppo. Hamarosan érkezhet a Find X modell.","id":"20180605_oppo_findx_telefon_funkciok_specifikaciok_5g_telefon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54395c25-ee7a-42f3-a7f1-b351877bdc03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d8094ed-df9c-456c-9260-49488f58760c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180605_oppo_findx_telefon_funkciok_specifikaciok_5g_telefon","timestamp":"2018. június. 05. 12:03","title":"Kiszivárgott egy érdekes okostelefon: iPhone X-es jellemzők mellett talán még 5G is lesz benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d1e895-b39a-4893-a1e7-1f30a0ef52dc","c_author":"","category":"vilag","description":"

Lila színűvé vált kedden a szentpétervári Néva-folyóba futó egyik folyót. Ugyanez már volt más színű is: piros, fehér, de még habos is.","shortLead":"

Lila színűvé vált kedden a szentpétervári Néva-folyóba futó egyik folyót. Ugyanez már volt más színű is: piros, fehér...","id":"20180605_Kameleonfolyo_folyik_Szentpetervaron","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30d1e895-b39a-4893-a1e7-1f30a0ef52dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"336b25c2-9d06-4cb6-805b-19e59fcc3778","keywords":null,"link":"/vilag/20180605_Kameleonfolyo_folyik_Szentpetervaron","timestamp":"2018. június. 05. 14:55","title":"Kaméleon-folyó folyik Szentpéterváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]