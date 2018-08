Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f23323d2-b3ba-4f84-8804-edddd2a2dfb0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Fucsovics Márton kezdte sorolni a problémákat, Babos Tímea folytatta. Most Temesvári is megszólalt.","shortLead":"Fucsovics Márton kezdte sorolni a problémákat, Babos Tímea folytatta. Most Temesvári is megszólalt.","id":"20180827_temesvari_andrea_is_biralja_a_teniszszovetseget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f23323d2-b3ba-4f84-8804-edddd2a2dfb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ad27c20-6e3d-475b-9e97-babc366138a7","keywords":null,"link":"/sport/20180827_temesvari_andrea_is_biralja_a_teniszszovetseget","timestamp":"2018. augusztus. 27. 11:19","title":"Temesvári Andrea is bírálja a teniszszövetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d04920f7-6942-4d4b-93e7-9e05c43eecba","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A vártnál kevésbé emelkedett a folyó vízszintje.","shortLead":"A vártnál kevésbé emelkedett a folyó vízszintje.","id":"20180827_tobb_vizet_vartak_a_dunaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d04920f7-6942-4d4b-93e7-9e05c43eecba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c9e494-541e-4bbe-b1e9-2e7721c0fbec","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_tobb_vizet_vartak_a_dunaba","timestamp":"2018. augusztus. 27. 09:22","title":"Több vizet vártak a Dunába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kézipoggyász méretű csomagokat ezután csak extra díj fejében lehet a kabinban szállítani.","shortLead":"A kézipoggyász méretű csomagokat ezután csak extra díj fejében lehet a kabinban szállítani.","id":"20180827_Szokjon_hozza_eletbe_leptek_a_Wizz_Air_uj_poggyasszabalyai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"972bf522-c896-41e0-afdb-4da023091676","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Szokjon_hozza_eletbe_leptek_a_Wizz_Air_uj_poggyasszabalyai","timestamp":"2018. augusztus. 27. 20:25","title":"Szokjon hozzá: életbe léptek a Wizz Air új poggyászszabályai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d8b7a-76de-46d3-8ec4-08662dcf27c1","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"A karrier-tanácsadók egyik leggyakoribb felszólítása: Találj egy jó mentort! Persze mondani könnyebb, mint megtenni. És ha meg is találjuk, honnan tudhatjuk biztosan, hogy tényleg segíteni fog nekünk a fejlődésben? A feladatra alkalmatlan mentornak ellentétes hatása lehet: károkat tesz a karrierünkben, ahelyett hogy támogatna a sikerben. Ebben az útmutatóban egy lépésről- épésre módszert kínál Jonathan Gorham, egy ausztrál marketingügynökség, az Engine Scout alapítója.","shortLead":"A karrier-tanácsadók egyik leggyakoribb felszólítása: Találj egy jó mentort! Persze mondani könnyebb, mint megtenni. És...","id":"20180824_Igy_talalj_5_lepesben_olyan_mentort_aki_segit_sikeresnek_lenni_a_karrieredben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=451d8b7a-76de-46d3-8ec4-08662dcf27c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb4122d-4ef2-4130-be4a-98e7d5046e8f","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180824_Igy_talalj_5_lepesben_olyan_mentort_aki_segit_sikeresnek_lenni_a_karrieredben","timestamp":"2018. augusztus. 27. 10:33","title":"Így találj 5 lépésben olyan mentort, aki segít sikeresnek lenni a karrieredben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"ac51e5ed-44ba-41c2-9867-2f5e05b39299","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik forgalmas ausztrál autóúton is megállt a forgalom egy eltévedt kacsacsalád miatt.","shortLead":"Az egyik forgalmas ausztrál autóúton is megállt a forgalom egy eltévedt kacsacsalád miatt.","id":"20180827_Nem_csak_nalunk_okoznak_kozlekedesi_dugot_cuki_kiskacsak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac51e5ed-44ba-41c2-9867-2f5e05b39299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55759509-68c8-4c33-bc9c-57041fd83a34","keywords":null,"link":"/elet/20180827_Nem_csak_nalunk_okoznak_kozlekedesi_dugot_cuki_kiskacsak","timestamp":"2018. augusztus. 27. 18:45","title":"Nem csak nálunk okoznak közlekedési dugót cuki kiskacsák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ddc4e0f-1aa3-4096-a021-fc83819a41d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy spanyol ügyben hozott ítéletet az Európai Unió Bírósága.","shortLead":"Egy spanyol ügyben hozott ítéletet az Európai Unió Bírósága.","id":"20180827_Hidegzuhany_a_devizahiteleseknek_szabadon_adhato_veheto_a_bedolt_hitel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ddc4e0f-1aa3-4096-a021-fc83819a41d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71aab678-3d9d-4789-8546-67bbb0e732f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180827_Hidegzuhany_a_devizahiteleseknek_szabadon_adhato_veheto_a_bedolt_hitel","timestamp":"2018. augusztus. 27. 08:46","title":"Hidegzuhany a devizahiteleseknek: szabadon adható, vehető a bedőlt hitel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431d4b03-ca99-4ddc-bec3-c5d6519239af","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180827_A_Magyar_Idok_rendesen_belerugott_a_halott_McCainbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=431d4b03-ca99-4ddc-bec3-c5d6519239af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75346a51-7bba-4725-8903-74902c0a86bb","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_A_Magyar_Idok_rendesen_belerugott_a_halott_McCainbe","timestamp":"2018. augusztus. 27. 10:08","title":"A Magyar Idők rendesen belerúgott a halott McCain-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4932da79-0080-476c-8b42-d9a6a8989d2b","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Palkovics László jelenlegi innovációs miniszter vette védelmébe még tanszékvezetőként a Rezesova-ügybe később belebukott szakértőt, Rogán Antal pedig a gazdagoknak járó előnyök miatt háborgott, mikor házi őrizetbe került a szlovák milliomosnő – ilyen mozzanatai is voltak az évtized legemlékezetesebb közlekedési bűnügyének. Vagy emlékszik még a vodkára, amit Rezesova állítólag csak azért ivott meg, mert víznek nézte a felborult BMW-ben? Összeszedtünk az ügy tanulságos, máig ható fordulatait abból az alkalomból, hogy kedden reggel Eva Rezesova maga mögött hagyja a börtönt.","shortLead":"Palkovics László jelenlegi innovációs miniszter vette védelmébe még tanszékvezetőként a Rezesova-ügybe később...","id":"20180828_Mikor_a_helikopterezo_Rogan_meg_a_luxus_ellen_agalt__a_Rezesovaugy_5_emlekezetes_fordulata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4932da79-0080-476c-8b42-d9a6a8989d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeefc15d-fc03-4a6a-a4cd-1cdf278939a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Mikor_a_helikopterezo_Rogan_meg_a_luxus_ellen_agalt__a_Rezesovaugy_5_emlekezetes_fordulata","timestamp":"2018. augusztus. 28. 06:30","title":"Amikor a helikopterező Rogán Antal a luxus ellen ágált – a Rezesova-ügy 5 pikáns fordulata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]