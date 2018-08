Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff8698f4-75e2-4060-8598-365b850936b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A cél az, hogy a rabok leszokjanak a dohányzásról, ezért füstmentessé teszik az épületeket.","shortLead":"A cél az, hogy a rabok leszokjanak a dohányzásról, ezért füstmentessé teszik az épületeket.","id":"20180829_Ingyen_ecigit_kapnak_a_skot_bortonorok_mert_betiltjak_a_dohanyzast_az_intezmenyekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff8698f4-75e2-4060-8598-365b850936b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bcc4f8f-3649-4c3f-ab57-d93546dbf3c0","keywords":null,"link":"/elet/20180829_Ingyen_ecigit_kapnak_a_skot_bortonorok_mert_betiltjak_a_dohanyzast_az_intezmenyekben","timestamp":"2018. augusztus. 29. 20:08","title":"Ingyen e-cigit kapnak a skót börtönőrök, mert betiltják a dohányzást az intézményekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc6a171-e94c-43d6-97d6-85c704616af0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tovább terjed a nyugat-nílusi láz a Balkánon. Szerbiában 21-re, Görögországban 16-ra emelkedett a fertőzés halálos áldozatainak száma – közölte a helyi sajtó.\r

","shortLead":"Tovább terjed a nyugat-nílusi láz a Balkánon. Szerbiában 21-re, Görögországban 16-ra emelkedett a fertőzés halálos...","id":"20180829_tovabb_terjed_a_nyugat_nilusi_laz_a_balkanon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebc6a171-e94c-43d6-97d6-85c704616af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f1428c-4251-400f-a342-3589100f578a","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_tovabb_terjed_a_nyugat_nilusi_laz_a_balkanon","timestamp":"2018. augusztus. 29. 15:38","title":"Tovább terjed a nyugat-nílusi láz a Balkánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A pár menedékjogot kért, miután elszökött Szíriából, de menedékjogot nem kaptak, és most terrorizmus finanszírozása ellenük a vád. ","shortLead":"A pár menedékjogot kért, miután elszökött Szíriából, de menedékjogot nem kaptak, és most terrorizmus finanszírozása...","id":"20180828_Vadat_emeltek_egy_kurd_par_ellen_Csongrad_megyeben_mert_a_Kurd_Munkaspart_tagjai_voltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26709cc8-1d75-4baa-9a76-49c691dc9a4c","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Vadat_emeltek_egy_kurd_par_ellen_Csongrad_megyeben_mert_a_Kurd_Munkaspart_tagjai_voltak","timestamp":"2018. augusztus. 28. 14:25","title":"Vádat emeltek egy kurd pár ellen Csongrád megyében, mert a Kurd Munkáspárt tagjai voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6773296-3a86-498f-a362-7ec5c668f5cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szabadfogás újraindul, csak más vendégekkel, visszatér a képernyőre Gajdics Ottó. A másik nagyágyú nevét nem árulta el Szikszai Péter.","shortLead":"A Szabadfogás újraindul, csak más vendégekkel, visszatér a képernyőre Gajdics Ottó. A másik nagyágyú nevét nem árulta...","id":"20180828_Hir_Tv_Puzser_sorsa_12_napon_belul_eldol_meglepetesek_is_lesznek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6773296-3a86-498f-a362-7ec5c668f5cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9739d9cd-cb74-468c-8b04-6bf7cf9f2be4","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Hir_Tv_Puzser_sorsa_12_napon_belul_eldol_meglepetesek_is_lesznek","timestamp":"2018. augusztus. 28. 11:26","title":"Hír Tv: Puzsér sorsa 1-2 napon belül eldől, meglepetések is lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d07f4cbc-b54b-4016-a264-6c6e6a27a05c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nemzetiségi önkormányzatokat hozhatnak létre a magyarországi oroszok, az orosz kisebbséghez tartozók ezt idén februárban kezdeményezték a Nemzeti Választási Bizottságnál. Erről ír a csütörtökön megjelent HVG hetilap.","shortLead":"Nemzetiségi önkormányzatokat hozhatnak létre a magyarországi oroszok, az orosz kisebbséghez tartozók ezt idén...","id":"20180830_A_PutyinOrban_talalkozok_arnyekaban_juthatnak_elonyokhoz_az_itteni_oroszok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d07f4cbc-b54b-4016-a264-6c6e6a27a05c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e2982a-68ef-4c8f-9f6b-a1c4853629d7","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_A_PutyinOrban_talalkozok_arnyekaban_juthatnak_elonyokhoz_az_itteni_oroszok","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:05","title":"A Putyin–Orbán-találkozók árnyékában juthatnak előnyökhöz az itteni oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8ac9b6-5f1c-44c7-8d3c-9e2b280232ed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az évente 160 ezer járművet gyártó hazai üzemben megkezdték a szalonokba ősszel begördülő új kompakt divatterepjáró gyártását. ","shortLead":"Az évente 160 ezer járművet gyártó hazai üzemben megkezdték a szalonokba ősszel begördülő új kompakt divatterepjáró...","id":"20180828_elkeszult_az_elso_uj_audi_q3_gyorben_suv_divatterepjaro_autogyartas_benzinmotor_dizel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c8ac9b6-5f1c-44c7-8d3c-9e2b280232ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53579b8-68f8-42cd-a58e-587f110f2acc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180828_elkeszult_az_elso_uj_audi_q3_gyorben_suv_divatterepjaro_autogyartas_benzinmotor_dizel","timestamp":"2018. augusztus. 28. 14:28","title":"Nagy nap a mai Győrben: elkészült az első új Audi Q3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"582ab88a-10f6-4408-815b-aec36613ef36","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A sokkoló adatok arra világítanak rá, hogy a létminimum szempontjából ez a társadalmi réteg a legkiszolgáltatottabb. A legfrissebb becslés szerint 750 ezer gyerek érintett.","shortLead":"A sokkoló adatok arra világítanak rá, hogy a létminimum szempontjából ez a társadalmi réteg a legkiszolgáltatottabb...","id":"20180829_Csaknem_minden_masodik_gyermeket_nevelo_csalad_a_letminimum_alatt_tengodik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=582ab88a-10f6-4408-815b-aec36613ef36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9817478-53cf-45e1-b41b-de7333c6899c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Csaknem_minden_masodik_gyermeket_nevelo_csalad_a_letminimum_alatt_tengodik","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:54","title":"Csaknem minden második, gyermeket nevelő család a létminimum alatt tengődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Egy frissítésnek köszönhetően azt is jelzi mostantól a népszerű videómegosztó, ki mennyi időt tölt el a YouTube-on. Az idő megjelenítése mellett a szolgáltatás segítséget is ajánl annak, aki úgy érzi, ideje visszavenni kicsit.","shortLead":"Egy frissítésnek köszönhetően azt is jelzi mostantól a népszerű videómegosztó, ki mennyi időt tölt el a YouTube-on...","id":"20180830_youtube_fuggoseg_youtubeon_toltott_ido_megtekintesi_ido_ertesitesek_nemitasa_digital_wellbeing_android_pie","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2ce8a0-3782-4f74-bc0c-d8f1e5e483b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_youtube_fuggoseg_youtubeon_toltott_ido_megtekintesi_ido_ertesitesek_nemitasa_digital_wellbeing_android_pie","timestamp":"2018. augusztus. 30. 07:02","title":"Mutatunk valamit a YouTube-on: itt nézheti meg, ön mennyi időt videózik el naponta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]