Két tucat értelmiségi állt ki Fleck Zoltán mellett, többek közt Spiró György és Nádasdy Ádám is

„A gyűlölet kártékony fegyverét vetették be Dr. Fleck Zoltán jogász professzorral szemben” – olvasható abban a közleményben, melyet több mint két tucat értelmiségi írt alá eddig a Népszava cikke szerint.

Az aláírók szerint a hatalomhoz közel álló néhány politikus és publicista a jog szakszerűtlen, hamis értelmezésével a büntetőjogot kívánja felhasználni az államszervezet demokratikus működését elváró kritika elhallgattatására. Úgy fogalmaztak, „a hatalomgyakorlás legszörnyűbb korszakait idéző technika bevetése ellen értelmiségiként – védve a büntetőjog alapvető társadalmi rendeltetésének megőrzését – határozottan tiltakozunk!”.

A közlemény aláírói: Baka András, Balla Zsófia, Bárándy Péter, Báthori Csaba, Csillag István, Darvasi László, Gerő Tamás, Herczog László, Iványi Gábor, Katona Tamás, Kéri László, Komoróczy Géza, Laczó Adrienn, Lengyel László, Lévay Miklós, Nádasdy Ádám, Parti Nagy Lajos, Petschnig Mária Zita, Romsics Ignác, Spiró György, Sz. Bíró Zoltán, Szentes Ágota, Szilágyi Ákos, Szurday Kinga, Tompa Andrea, Várhegyi Éva.

Fleck Zoltán a HVG-nek: Pont az utcai erőszakot szeretném megelőzni – Fülke Állítása szerint jogi forradalomról beszélt azon a bizonyos tiszás felvételen, a párthoz pedig semmi köze – mégis egybemossák Magyar Péterrel, valamint rákenik, hogy véres utcai zavargásokat akar. Fleck Zoltán jogász-szociológussal Kacskovics Mihály Béla beszélgetett.

Fleck Zoltán, az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogi karának oktatója néhány hete egy ellenzéki rendezvényen arról beszélt, ha a Tisza győz a jövő évi választáson, a köztársasági elnöknek akkor is jogában áll a vesztes párt vezetőjét megbízni kormányalakítással, ami új választásokhoz vezethet, de szerinte ezt a választók nem hagynák annyiban.

A kijelentését Sulyok Tamás köztársasági alkotmánysértőnek és erőszakra buzdítónak nevezte, s azt írta: „demokráciát követel, miközben társadalmi szintre emelt közös bűncselekményre szólít fel”. Sulyok kommentárjára Fleck a HVG-nek elküldött viszonválaszában úgy reagált, „Magyarország már régen nem jogállamként működik, politikai hiba nem készülni az ennek megfelelő reakciókra is”.

Bayer Zsolt kormányközeli publicista is reagált Fleck szavaira, akit „elmebeteg, rohadék gazembernek” nevezett és az azonnali kirúgását követelte az ELTE-ről. Az egyetem később elhatárolódott az oktató kijelentésétől.

Tíz napja pedig Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője bejelentette, hogy feljelentést tesz Fleck kijelentései miatt, mert azok szerinte alkalmasok voltak „az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása bűntett előkészületének megállapítására”.