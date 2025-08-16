Testkamera rögzítette, ahogy kivezetik a pilótafülkéből és letartóztatják egy amerikai utasszállító gép ittas pilótáját

A gép már az indulásra várt, a fedélzetén utasokkal. A légitársaságnak végül másik pilótát kellett keresnie, így a járat többórás késéssel tudott csak felszállni.

Kivezették az indulásra váró gép pilótafülkéjéből, majd letartóztatták a rendőrök az amerikai Southwest Airlines egyik pilótáját, aki nem ment át a józansági teszten – írja az ABC7 hírportál. 

David Paul Allsopot még január 15-én vették őrizetbe, de csak most hozták nyilvánosságra a rendőri intézkedést bemutató felvételt, amelyet az egyik rendőr testkamerája rögzített a Georgia állambeli  Savannah Hilton Head repülőtéren. 

A rendőrségi jelentés szerint Allsopot azt követően keresték fel, hogy a közlekedésbiztonsági hivatal tisztviselője jelentette: a Southwest Airlines Chicagóba induló járatán a legénység egyik tagja ittasnak tűnik.  

A videó tanúsága szerint Allsop azt állította, hogy előző éjjel, nagyjából tíz órával korábban sört ivott, az alkoholszagot pedig az általa rágott nikotintartalmú rágógumival magyarázta.  

Miután megbukott a józansági teszten, ittas vezetés miatt emeltek ellene vádat. Az incidens miatt a járat több órás késéssel indult el, mert a légitársaságnak egy másik pilótát kellett behívnia Allsop helyett. 

2025 33. lapszám