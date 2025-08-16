Európai vezetők nyilatkozatban álltak ki az ukrajnai béke szükségessége mellett

Az alaszkai találkozót követően a tárgyalásokról Donald Trump először egy körülbelül félórás telefonbeszélgetésben Volodimir Zelenszkijt tájékoztatta. Az EUrologus az Európai Bizottság szóvivőjétől azt az információt kapta, hogy ezt követően Trump a következőknek ismertette a megbeszélés részleteit egy közös, több mint egy órán át tartó konferenciabeszélgetés keretein belül: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár, Alexander Stubb finn elnök, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Karol Nawrocki lengyel elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök, Mark Rutte NATO-főtitkár, Marco Rubio, az USA külügyminisztere és Steve Witkoff elnöki különmegbízott.

A megbeszéléseket követően kiadott európai nyilatkozatban a vezetők “üdvözölték Trump elnök erőfeszítéseit az ukrajnai gyilkosságok megállítására, Oroszország agresszív háborújának befejezésére, valamint az igazságos és tartós béke elérésére”.

Idézték Trumpot, aki azt mondta „nincs megállapodás, amíg nincs megállapodás”. A vezetők jelezték, hogy készen állnak arra, hogy Trump elnökkel és Zelenszkij elnökkel együttműködjenek egy háromoldalú (Trump-Putyin-Zelenszkij) csúcstalálkozó megszervezésében, európai támogatással.

Egyértelmű számunkra, hogy Ukrajnának szilárd biztonsági garanciákkal kell rendelkeznie szuverenitásának és területi integritásának hatékony védelme érdekében. Üdvözöljük Trump elnök kijelentését, miszerint az Egyesült Államok kész biztonsági garanciákat adni. A Hajlandóak Koalíciója készen áll az aktív szerepvállalásra. Nem szabad korlátozásokat bevezetni Ukrajna fegyveres erőire vagy harmadik országokkal való együttműködésére vonatkozóan. Oroszország nem vétózhat Ukrajna EU-hoz és NATO-hoz vezető útjával szemben

– fogalmazták meg az állásfoglalásban a főbb elvárásokat. Jelezték, hogy Ukrajnának kell döntenie a saját területének kérdéseiben, “a nemzetközi határokat nem szabad erőszakkal megváltoztatni”.

A vezető politikusok leszögezték, hogy továbbra is támogatni fogják Ukrajnát és eltökéltek abban, hogy többet tegyenek Ukrajna erejének megőrzéséért, hogy véget vessenek a harcoknak, és igazságos és tartós békét érjenek el.

Amíg az öldöklés Ukrajnában folytatódik, készen állunk fenntartani a nyomást Oroszországra. Továbbra is erősíteni fogjuk a szankciókat és a szélesebb körű gazdasági intézkedéseket, hogy nyomást gyakoroljunk Oroszország háborús gazdaságára, amíg igazságos és tartós béke nem lesz

– fogalmazták meg üzenetüket Moszkvának. Kijelentették: olyan békére törekszenek, amely megvédi Ukrajna és Európa létfontosságú biztonsági érdekeit.

Az alaszkai találkozó utózöngéiről percről percre tudósításunkban olvashat: