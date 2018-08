A Czeglédy Csabáról több lejárató riportot készítő Tv2 a börtönviselt exszocialistával akarta bizonyítani az igazát, ami duplán elbaltázott ötletnek tűnik. A szerdai tárgyaláson tanúvallomást tevő Zuschlag ugyanis vagy nem emlékezett a Czeglédyre, illetve Gyurcsány Ferencre nézve negatív információkra, vagy csak úgy "hallott" dolgokat, de a konkrét részleteket firtató kérdéseknél is inkább csak mellébeszélt. A legszebb viszont az volt, amikor véletlenül a hvg.hu újságírója előtt hívta fel a Tv2 hírigazgatóját, hogy elmesélje neki, mi történt egy másik perben – ami nem is Andy Vajna csatornája, hanem az elvileg független Origo ellen zajlott.

A Fővárosi Törvényszék folyosóján szerdán egyetlen jelenetbe sűrítve ott volt minden, ami az Orbán-kormány támogatásával és támogatására kiépített lakájmédiát jellemzi: az, ahogy totálisan összehangoltan próbálnak lejáratni embereket, a szervilizmus, valamint a bénázás miatt bekövetkező felsülés. A törvényszéken ugyanis egymás után tárgyaltak két sajtópert: amit Czeglédy Csaba indított egy róla megjelent cikk miatt az Origo ellen, illetve egy másikat szintén a kezdeményezésére a Tv2 egyik riportja miatt. Ahogy megírtuk korábban, mindkét kormányoldali médium tanúja az exszocialista Zuschlag János volt, neki kellett alátámasztani az előzetesben lévő Czeglédyt lejárató információkat. Zuschlag pedig, amint megtette vallomását az Origo elleni tárgyaláson, kijött a folyosóra egy rövid szünetre még a Tv2 elleni per előtt. És mivel nem jött rá, hogy a hvg.hu újságírójaként várok a tévé elleni per kezdetére – vagy talán azt hitte, a Tv2 közelben várakozó ügyvédjének a munkatársa vagyok – ott helyben felhívta Kökény-Szalai Vivient, a Tv2 hírigazgatóját.

Így az elmúlt években más lejáratásoknál is kvázi a Tv2 jolly jokereként bevetett Zuschlag óvatlanságának köszönhetően az egész szürreális beszélgetés hallható volt: ahogy a tévécsatorna elleni per még el sem kezdődött, de a börtönviselt expolitikus a hírigazgatónak sorolta az – elvileg teljesen független – Origo tárgyalásának részleteit. Az nyilván nem volt hallható, mit mond a hívott fél, csakhogy Zuschlag rögtön annak elújságolásával kezdte a beszámolóját, hogy a bíróság kíváncsi volt a köztük lévő kapcsolatra, így felmerült „a könyv”. Ebből világos volt, kivel beszél: a bulvármédiából igazolt Kökény-Szalai Vivien írta a Zuschlag Jánosról szóló, a baloldal számára kínos információkat tartalmazó Pártházból börtönbe című művet, aminek megjelenését a 2014-es választási kampány idejére időzítették.

"Szétszedték" – panaszolta a Tv2 hírigazgatójának

A szürreális telefonbeszélgetés önmagában utalt a naponta tapasztalt jelenségre, ahogy a többek közt Mészáros Lőrinchez, Andy Vajnához vagy Matolcsy Ádámhoz került médiumok kötelékben repülnek rá a kormányoldal érdekében célponttá tett emberekre. Zuschlag a Tv2 hírigazgatójának - a rendelkezésre álló rövid szünethez képest - részletesen ecsetelte az Origo elleni perben nyújtott teljesítményét, panaszosan említette, hogy eléggé „szétszedték” a bíróságon, és megjegyzést tett Czeglédy ügyvédjére. Amikor a következő tanúvallomása után szembesítettük Zuschlagot a hallott párbeszéddel, elismerte, hogy Kökény-Szalaival beszélt.

A Tv2 elleni pert megelőző jelenetnek maga a tárgyalás is mindenben megfelelt: a szerdán egyedüli tanúként meghallgatott Zuschlag próbálta a Tények riportjának szellemében mószerolni Czeglédy Csabát. A költségvetési csalással gyanúsított baloldali politikusnak majdnem sikerült indulnia a választáson, de végül újbóli letartóztatása miatt ez meghiúsult. Közvetlenül az április 8-i választások előtti időszakban a teljes kormányközeli médiát ráállították, ezen belül a Tények több párttal is összefüggésbe hozta. Így többek közt azt állították róla, hogy cipősdobozban szállította a pénzt Gyurcsány Ferencnek, de a Jobbik egyik kampányát is ő pénzelte, miközben az MSZP-n belül a DK-nak kémkedett.

Elsötétített statiszta játszotta az előzetesben ülő Zuschlagot?

Mindezt egy eltorzított hangú, csak sötét sziluettel mutatott „tanú” elmondása alapján, akiről még az sem derült ki, mégis honnan tudhatja, amit főműsoridőben állít. Mikor Czeglédy emiatt beperelte a Vajna-csatornát, előálltak a bevált lejárató jolly jokerrel: arra hivatkoztak, hogy az elsötétítve bemutatott, kvázi statiszta az éppen előzetes letartóztatásban lévő, csak májusban szabadlábra kerülő Zuschlag helyett ismertette az információkat. Már ekkor írtunk róla, hogy Kökény-Szalai Vivien és Zuschlag jól ismeri egymást, és valamit mondaniuk kellett, ha már a statisztát valószínűleg nem lehetett megidéztetni.

Zuschlag sem rohant azonnal tanúskodni: kétszeri idézésre sem jött el, az ezt megelégelő Fintha-Nagy Péter László bíró már el is rendelte, hogy a most szerdai tárgyalásra már rendőrök vezessék elő.

Végül - mentegetve magát - ezúttal megjelent, és érezhetően próbált ugyan megfelelni a lejárató riport miatt beperelt Tv2 tanújától elvárt szerepnek, ugyanakkor óvatoskodott is. E kettős igyekezet eredője helyenként olyan ékes, (még aktív) politikusokat kenterbe verő mellébeszélés lett, amitől a bírósági per helyenként átcsapott tragikomédiába. Egykori ifjú szocialista politikusként Zuschlag valóban ismerte mind Czeglédyt, mind Gyurcsány Ferencet. Csakhogy 2007–2013 közti börtönbüntetése, illetve az MSZP-ből kizárása miatt az információi az 1990-es évekből, illetve 2002–2006-os időszakból származtak, azóta pedig már csak – ahogy elismerte – „hallomásból”. Nem csoda, ha így a Tv2-t rendszeresen képviselő ügyvéd, Szabados Gergő sem nagyon tudott perdöntő állítást kisajtolni saját tanújukból. A Tv2 jogászának legemlékezetesebb húzása így az volt, amikor – a gyakorta karaktergyilkos anyagokat közlő tévé képviseletében – helyből megtiltotta, hogy a média felvételt készítsen róla.

Zuschlagnak tanúként a visszatérő fordulatai az „ezt csak gondolom”, „nincs konkrét tudomásom” és a „nem emlékszem” voltak. Mutatunk egy best of válogatást a tárgyaláson elhangzott gyöngyszemekből:

Nem tud arról, hogy dobozban vitt pénzt Czeglédy Gyurcsánynak.

Nem látott cipősdobozt, amiben a pénzt vitte Gyurcsánynak.

Nincs közvetlen tudomása arról, hogy Czeglédy bármikor is pénzt adott volna Gyurcsány Ferencnek.

Nem tud arról, hogy Czeglédy Csaba adott volna ki MSZP-s információkat Gyurcsány Ferencnek, „de nyilván ez így természetes, ha jóban vannak”.

Arra a kérdésre, hogy van-e tudomása arról, hogy bármelyik politikust lefizette volna Czeglédy, Zuschlag válasza: „ismerve őt, biztosan elvárt valamit a támogatásért”. Konkrét esetet nem látott, csak "hallotta".

Azt is úgy hallotta, hogy Czeglédy diákszövetkezeteinek minél több megbízást kellett kapnia a szocialista kormányzás idején, mikor kérték, mondjon ilyet, beismerte, hogy egyet sem tud említeni.

Abból gondolja, hogy illegális dolgok lehettek, hogy Czeglédy őt is „törvénytelen ajánlattal” kereste többször, így azt kérte pénzért cserébe, hogy „hagyja békén” az MSZP-s politikusokat, ne nyilatkozzon róluk. Három ilyen találkozójuk is volt, de egyetlennek sem tudta megmondani a helyét és hogy milyen körülmények közt zajlott.

Czeglédy Csaba ügyvédjének, Litresits Andrásnak a kérdésére, hogy kitől származnak az információi, Zuschlag válasza sommásan annyi volt: „már nem emlékszem”.

Honnan tudja, hogy Czeglédy benne volt a DK megszervezésében, ha akkor pont börtönben ült? – hangzott a kérdés. „Elbeszélésből”, miután kijött – válaszolta.

Zuschlag név szerint említette Kunhalmi Ágnest, akiről azt hallotta, szintén Czeglédy támogatta pénzzel. De amikor megkérdezték, kiderült, hogy ezt is hallotta, nem emlékszik, kitől hallotta, és nem tudja, hol és mikor kapott pénzt. A konkrétumokban gyér hadoválásról készült rövid részletet videón is rögzítettük:

A kitakart, névtelen statiszta szerepéről Zuschlag valószínűleg mindent elmondott azzal, ahogy a Tv2-re vonatkozó kérdésre válaszolt:

„Sokat beszélgettem Tv2-s újságírókkal” – ismerte el.

Kikkel?

„Már nem emlékszem”.

A tárgyalásnak még nincs vége, egy újabb Tv2 által hozott tanú meghallgatásával folytatódik az ősszel.

Közvetlenül a tanúvallomása után kérdeztük meg az Origo elleni per után hallott folyosói telefonbeszélgetéséről Kökény-Szalai Viviennel. Válaszával megerősítette, hogy a hírigazgatóval beszélt, de arra nem felelt egyenesen, miért őt hívta, illetve mitől vannak ilyen jóban.

Ezt követően a hírigazgatót is megkerestük kifejezetten azzal a kérdéssel, ugyan miért neki számolt be a tanú az Origo elleni per fejleményeiről. Fürst-Borsos Ádám "infotainment sajtófőnök"-től erre azt a választ kaptuk, hogy ez kiderül az esti Tények Extra című műsorukban.

A hivatkozott adásban azonban nyilván nem adott választ Kökény-Szalai Vivien. Mivel a Tv2 el sem jött az ellenük folyó szerdai tárgyalásra, a hivatkozott esti adásban a stúdióba behívott Zuschlag János gyakorlatilag megismételte pár állítását abból az időszakból, mikor még az MSZP politikusa volt. Így azt, hogy még Czeglédy segítségével lett Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, mert Vas megyében ő szervezte a támogatását, így sikerült háttérbe szorítani az azóta elhunyt Kiss Pétert.

Válasz helyett interjú a saját tanújukkal

Andy Vajna tévéje már a felvezetésnél csúsztatott: az interjút készítő Gönczi Gábor úgy vezette fel Zuschlagot, hogy "több per is van folyamatban Czeglédy Csabával kapcsolatban, többek közt sajtóperek" - vagyis pont azt nem tudhatták meg a nézők, hogy ez ellenük folyik, és saját tanújuk mondja el éppen a kamerába a saját verzióját.

Ahogy a szerdai tárgyaláson is elhangzott, a sajtóperekkel párhuzamosan - Czeglédy feljelentése alapján - rágalmazás miatt három büntetőeljárás is folyamatban van a Tényekben megjelent riportok miatt Kökény-Szalai Vivien és társai, így többek közt a műsorvezetők, Gönczi Gábor, Marsi Anikó és Andor Éva ellen.

Czeglédy Csaba és társai ellen bűnszervezetben, üzletszerűen, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt folyik büntetőeljárás. A gyanú szerint a vezetésével létrejött bűnszervezet 2011 és 2017 között olyan céghálózatot alakított ki, amely diákmunka-közvetítéssel foglalkozott, és a bűnszervezet 6,294 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek azzal, hogy az iskolaszövetkezetek az általános forgalmi adót, illetve a személyi jövedelemadót nem vallották be, vagy ha be is vallották, azt nem fizették meg – az ügyről szóló összes hírünket itt megtalálja!