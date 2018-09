Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51e6c79d-2be0-4c3f-b451-ebfd6bc4c29b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A The New Yorker által tartott éves fesztivál egyik vendége lett volna Steve Bannon, de órákon belül visszavonták a meghívását. Az eseményre Jim Carrey-t is várták, ő viszont azt mondta: Bannonnal biztosan nem áll egy színpadra. ","shortLead":"A The New Yorker által tartott éves fesztivál egyik vendége lett volna Steve Bannon, de órákon belül visszavonták...","id":"20180904_Oriasi_balhe_kerekedett_egy_ujsagnal_miutan_meghivtak_Trump_volt_tanacsadojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51e6c79d-2be0-4c3f-b451-ebfd6bc4c29b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e0b3e4-452e-4ed0-93a3-5d51c60b050f","keywords":null,"link":"/kultura/20180904_Oriasi_balhe_kerekedett_egy_ujsagnal_miutan_meghivtak_Trump_volt_tanacsadojat","timestamp":"2018. szeptember. 04. 07:00","title":"Óriási balhé kerekedett egy újságnál, miután meghívták Trump volt tanácsadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Népszava információi szerint újabb megszorításra készül a kormány a legszegényebbek szociális ellátásában.","shortLead":"A Népszava információi szerint újabb megszorításra készül a kormány a legszegényebbek szociális ellátásában.","id":"20180905_segely_szocialis_ellatas_kozmunkas_ber_kozmunkas_start_szovetkezet_kozfoglalkoztatas_orban_viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7052e39c-f563-4429-b1ea-eba78b471957","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180905_segely_szocialis_ellatas_kozmunkas_ber_kozmunkas_start_szovetkezet_kozfoglalkoztatas_orban_viktor","timestamp":"2018. szeptember. 05. 07:20","title":"Népszava: Segélymegvonásra készülnek Orbánék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Erről a BDPST Zrt. adott ki közleményt.","shortLead":"Erről a BDPST Zrt. adott ki közleményt.","id":"20180904_45_milliardbol_hozza_rendbe_a_turai_kastelyt_Tiborcz_cege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f02bf1f3-fb93-4dbf-8a93-938f669828b3","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_45_milliardbol_hozza_rendbe_a_turai_kastelyt_Tiborcz_cege","timestamp":"2018. szeptember. 04. 12:44","title":"4,5 milliárdból hozza rendbe a turai kastélyt Tiborcz cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d5b5e8-eacf-483f-a89b-01dac4217646","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Itt egy újabb videó a miniszterelnök kirgizisztáni látogatásáról.","shortLead":"Itt egy újabb videó a miniszterelnök kirgizisztáni látogatásáról.","id":"20180904_Orban_Fejlodni_akarunk_de_kozben_meg_akarjuk_orizni_szuverenitasunkat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13d5b5e8-eacf-483f-a89b-01dac4217646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771f175c-ad00-489f-85ac-825e02a2f197","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Orban_Fejlodni_akarunk_de_kozben_meg_akarjuk_orizni_szuverenitasunkat","timestamp":"2018. szeptember. 04. 19:34","title":"Orbán: Fejlődni akarunk, de közben meg akarjuk őrizni szuverenitásunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a8a56-6293-4d37-bf4e-cf3701f9722c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lemerültünk a petíciók világába.","shortLead":"Lemerültünk a petíciók világába.","id":"20180905_A_Csiki_Sor_es_a_godolloi_fagyis_is_jobban_erdekli_a_magyarokat_mint_Sargentini","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a8a56-6293-4d37-bf4e-cf3701f9722c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed0845e5-78d6-4f5c-b4b1-661e0a884224","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_A_Csiki_Sor_es_a_godolloi_fagyis_is_jobban_erdekli_a_magyarokat_mint_Sargentini","timestamp":"2018. szeptember. 05. 11:09","title":"A Csíki Sör és a gödöllői fagyis is jobban érdekli a magyarokat, mint Sargentini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7796f2da-493f-42cd-be34-203149e48643","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"7 év alatt fizette volna vissza tartozását a csődeljárás alá került Ikarus Egyedi buszgyár, az MKB Bank azonban nem ment bele az alkuba. Az Ikarus Egyedi most azzal fenyeget, lehet hogy nem fizetik ki a beszállítókat.","shortLead":"7 év alatt fizette volna vissza tartozását a csődeljárás alá került Ikarus Egyedi buszgyár, az MKB Bank azonban nem...","id":"20180904_Nem_tetszett_az_az_Ikarus_Egyedi_ajanlata_Meszaros_Lorincek_bankjanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7796f2da-493f-42cd-be34-203149e48643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d77f008e-b5d4-436e-9de8-319dcd128634","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_Nem_tetszett_az_az_Ikarus_Egyedi_ajanlata_Meszaros_Lorincek_bankjanak","timestamp":"2018. szeptember. 04. 15:24","title":"Nem tetszett az Ikarus Egyedi ajánlata Mészáros Lőrincék bankjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a042566b-f500-4111-9e66-85ce3505d1e6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A nemzetközi szervezet szerint a Facebook terrorizmusdefiníciója túl tág, és bizonyos kormányok kezére játszhat. ","shortLead":"A nemzetközi szervezet szerint a Facebook terrorizmusdefiníciója túl tág, és bizonyos kormányok kezére játszhat. ","id":"20180903_Az_ENSZ_is_talalt_valami_kifogasolnivalot_a_Facebooknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a042566b-f500-4111-9e66-85ce3505d1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71fb8d75-445d-4fb5-8318-961f4382c1db","keywords":null,"link":"/tudomany/20180903_Az_ENSZ_is_talalt_valami_kifogasolnivalot_a_Facebooknal","timestamp":"2018. szeptember. 03. 17:40","title":"Az ENSZ is talált valami kifogásolnivalót a Facebooknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"930dcff0-9bf1-4b7d-b5cf-51c7ee09fe0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy az öröm, mivel harmincegy éve nem született tapír Budapesten. ","shortLead":"Nagy az öröm, mivel harmincegy éve nem született tapír Budapesten. ","id":"20180905_Cukin_botladozik_a_most_szuletett_tapirbebi_a_Fovarosi_Allatkertben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=930dcff0-9bf1-4b7d-b5cf-51c7ee09fe0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81669a7-46fa-404b-9484-367fcaa55622","keywords":null,"link":"/elet/20180905_Cukin_botladozik_a_most_szuletett_tapirbebi_a_Fovarosi_Allatkertben","timestamp":"2018. szeptember. 05. 15:18","title":"Cukin botladozik a most született tapírbébi a Fővárosi Állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]