Ha van igazi magyar édesség, az a Túró Rudi. Persze ez is pont annyira magyar, mint a mangalica vagy a kürtős kalács: az ötvenes években a Magyar Tejipari Kutató Intézet mérnökei a Szovjetunióban árult szirok alapján kreálták meg a desszertet. Az újdonság a formája volt: amíg az eredeti verzió kerek, az 1968-tól nálunk forgalmazott termék rúd alakú. A legenda szerint a név Klein Sándortól, a Budapesti Műszaki Egyetem oktatójától ered, akit formatervezéssel és a termék bevezetésével bíztak meg. Ő és tanítványai alkották meg a máig ismert pöttyös csomagolást, no és a nevet is, amelyet – új gazdasági mechanizmus ide, miniszoknyadivat oda – először pornográfnak minősítették.

A rendszerváltás óta több tejipari cég is gyártja a kakaós masszával (ritkán csokoládéval) bevont cukrozott túrót. A legnagyobb szereplők egyike a Sole-Mizo, amely 2009-ben vásárolta fel a Danone Túró Rudi üzletágát. A cég Marcaliban gyártja nem csak saját néven forgalmazott desszertjeit, de a Norbi Update rudikat is. A leginnovatívabb szereplő mégis a Pöttyöst gyártó FrieslandCampina: a cég mátészalkai gyárában jelenleg 14 féle, natúr vagy ízesített terméket gyártanak. És most a nagy újítást: a csokoládé nélküli Túró Rudit.

Hogy mit?

A joghurttal borított termékcsalád a Fitt nevet kapta, de ki kell abból is ábrándítanunk mindenkit, aki ezt a fogyókúrával szeretné azonosítani. A natúr termék energiatartalma 100 grammra vetítve gyakorlatilag megegyezik a sima Pöttyösével: előbbi 355, utóbbi 356 kcal-t tartalmaz. A két gyümölcsös verzióban (málnás-müzlis és almás-müzlis) már kevesebb a kalória, de egy rúdban mindhárom esetében több van a simánál, hiszen ezek 38 grammosak, a kis rúd pedig 30.

Az sem jár jobban, aki a pálmaolajat, a tartósító-, dúsító- vagy sűrítőszereket, netán az aromákat akarja kiiktatni az életéből az új termékkel: azok mindegyikben megtalálhatók. Tény, hogy cukorból kevesebbet tartalmaznak az új termékek: száz grammból 26 a cukor, míg a hagyományos terméknél 37. Túrófüggőknek a natúr joghurtos ajánlott, annak ugyanis a felét teszi ki a savanyított tejtermék, az ízesítetteknél ez 44 százalék, a sima rudi esetében pedig 40.

Itt be is rekesztenénk a szikár számok sorolgatását. Inkább lássuk, kíméletlen ítészeink, a HVG munkatársai mit gondolnak a forradalmi újításról az új termékek és – szigorúan a kontroll kedvéért – jelentős mennyiségű csokis rudi végigkóstolása után. Következzék A Nagy Fitt Túró Rudi Teszt!

A meglepetés ereje

„Az rendben van, hogy a piacon maradásnak a termékfejlesztés a velejárója, de az a müzlis és habos irány totális tévedés, ahogyan a kólamentes kóla és a tejmentes tej” – a radikális vélemény egy több mint húsz éve Túró Rudi-függő kollégánktól származik. Nem csak ezt vallotta be, de azt is megosztotta velünk, hogy ő már a lekváros/marcipános vonaltól sem ájult el. Ott viszont még tudta fedezni a Túró Rudi alapfilozófiáját, itt nem.

A csoki és a túró íz- és színbeli kontrasztját többen is hiányolták. Többen panaszkodtak amiatt, hogy a fehér nem megy a fehérhez: „Fehéren fehér? Na de kérem!” Más akkor lepődött meg, mikor szembesült azzal, a bevonat nem fehér csoki, hanem joghurt. Igaz, ezt ő pozitívumként említette.

Volt, aki a csomagolásra panaszkodott, mondván a pöttyök megspórolása után a „hullasonkát idézi”. Egyik kollégánknak viszont feltűnt, hogy más anyagból készült a csomagolás. Ő ettől azt reméli, talán nem ragad bele annyira a rudi, ha a gyerek összeropogtatja – ezt sajnos empirikusan nem tudtuk vizsgálni.

Átlagos ítélet: 3/5

Roppan – nem roppan

Ha annyit küzdöttünk, hogy az EU-ban védetté nyilvánítsuk a rögös túrót, most miért kínálnak kenőcsöt? – tette fel a kérdést kollégánk, akinek a natúr verzió állagáról a lapos dobozban árult színtelen cipőkrém jutott eszébe. A külsejéről pedig a szlovéniai Postojna cseppkőbarlangjában évszázadok óta természetes fény nélkül élő szalamandrák. Másik kollégánk gasztrohasonlattal élt: neki a viasszal bevont kenőmájas jutott eszébe a fehéres rudakról – különösen a belül egységesen rózsaszín málnás változatról.

A csokis bevonat roppanását szinte mindenki hiányolta, de volt, aki a joghurtos bevonat krémességét pozitívumként említette.

Ami a túrós tölteléket illeti: mindegyikünknek feltűnt, hogy sokkal krémesebb a hagyományos rudaknál – az már egyéni megítélés kérdése, hogy ez kinek tetszett és kinek nem. A müzlis változatok már zavarbaejtőbbek voltak, sokaknak ez is túl krémes volt, mások nem tudták beazonosítani a gyümölcsös/hajdinás/köleses töltelék szilárd darabjait. A málnásban talált darabkákról vita bontakozott ki: volt, aki szerint a gyümölcs magja, mások a müzlit látták benne. Volt, aki szerint annyira megdöbbentő ezeknek az íze, hogy a krémességre már nehéz fókuszálni.

Átlagos ítélet: 4/5

Az ízek uralma

Nézzük akkor a lényeget! A 30 százalékkal kevesebb hozzáadott cukor senkinek nem tűnt fel, sőt, többen kimondottan émelyítően édesnek nevezték. A natúr verzió ízét még többen kedvelték, volt, aki szerint még a csokis verziót is kenterbe veri. A joghurt illik a túróhoz, az íze is kerek, de ezzel a lényege veszik el – a keserédes ítélet is a csokoládé hiányából fakadt.

A müzlis verziók megítélése már távolról sem volt ennyire pozitív. Többen nehezményezték, hogy túl intenzív a gyümölcsíz. „Elsőre megcsap az almaíz, aztán onnantól igazából nem érezni semmit” – fogalmazott az egyik kollégánk, aki néhány másodperccel korábban még annak örült, hogy a gejl fehér csoki helyett joghurtból készült a bevonat. Másnak éppen az almás lett a kedvence, bár ő is elég intenzívnek tartja az ízét. De volt olyan is, aki egy új és rossz gyermekfogkrémet vizionált kóstolás közben.

A málnást többen kedvelték meg, bár volt olyan, akinek az eperturmix vagy a boldogult emlékezetű Eperjó szelet jutott róla eszébe.

Átlagos ítélet: Natúr 3/5, Ízesített 2,5/5

Fitneszfaktor

Az egészségességgel nem lehet megetetni a hvg.hu munkatársait, alig akadt olyan, akinek a számára szempont lenne az új rudik „fitt” jellege. Sokan már azt is gyanakodással fogadták, hogy kevesebb bennük a cukor, szerintük biztosan édesítőszerrel pótolták – a csomagolás szerint ez nincs így. Persze, amint egy kollégánk fogalmazott, aki olyan hülye, hogy elhiszi, a kevesebb cukor kitételtől egészségesebb lesz egy kaja, az megérdemli, hogy duplájára hízzon az ugyanezzel a szöveggel hirdetett müzliszeletből, csokis müzliből, cukros-mázas reggeli pelyhekből.

Ezzel szemben volt, aki éppen a müzlit váltaná ki a rudival – azt persze ő is megjegyezte, hogy ha egészségesre vágyik, inkább eszik egy banánt.

Lisztérzékeny kollégánk a gluténmentességet dicsérte. Szerinte is nagyon laktató, és biztos abban, hogy nagy mennyiségben fogja vásárolni a családjának, szerinte a sulis uzsonnás doboz kihagyhatatlan része lesz.

Átlagos ítélet: 2,5/5

Túró Rudi-függő kollégáink körében ennél megosztóbb termékcsaláddal nem is állhatott volna elő a FrieslandCampina, azok, akik pedig eddig sem kedvelték a desszertet, annyit mondtak: a véleményük most sem változott meg.

„Ha én fejlesztenék, jobb minőségű túrót, jobb csokit próbálnék becsomagolni, mellette például mazsolát, vörösáfonyát, chilit, mentát próbálnék még ki” – adott tippeket a gyártónak egyik ínyencünk. Mi pedig kíváncsian várjuk ezeket is.