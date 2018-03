Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13aca067-8cc4-48e6-a1ec-dd5a831458a1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szörnyű haláleset történt Horvátországban.","shortLead":"Szörnyű haláleset történt Horvátországban.","id":"20180325_Osszeesett_es_meghalt_a_palyan_egy_25_eves_focista","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13aca067-8cc4-48e6-a1ec-dd5a831458a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3601e2f9-e85a-4586-a39e-7482e42dd987","keywords":null,"link":"/elet/20180325_Osszeesett_es_meghalt_a_palyan_egy_25_eves_focista","timestamp":"2018. március. 25. 21:44","title":"Összeesett és meghalt a pályán egy 25 éves focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9087ff57-9c60-4175-9002-a5c9a33c85a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Vajdaságban kampányol, ott találkozott a születésnapos hölggyel. Puszi is volt, virág is volt.","shortLead":"A miniszterelnök a Vajdaságban kampányol, ott találkozott a születésnapos hölggyel. Puszi is volt, virág is volt.","id":"20180326_Nagy_Katalin_eletenek_legszebb_ajandeka_hogy_67_szuletesnapjan_Orban_koszontotte","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9087ff57-9c60-4175-9002-a5c9a33c85a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad6e644-5182-4cf9-8d15-05acf24faaf2","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Nagy_Katalin_eletenek_legszebb_ajandeka_hogy_67_szuletesnapjan_Orban_koszontotte","timestamp":"2018. március. 26. 15:36","title":"Nagy Katalin életének legszebb ajándéka, hogy 67. születésnapján Orbán köszöntötte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b93d106-7c81-4237-ae74-97750026de6f","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az üzletvezetők szerint elfáradtak, ám nem a hosszú ideje tartó süteménygyártásban, hanem \"az egyéb nehézségekben\". Emellett a munkaerőhiány, valamint a tanulni akarás hiánya is gond volt. ","shortLead":"Az üzletvezetők szerint elfáradtak, ám nem a hosszú ideje tartó süteménygyártásban, hanem \"az egyéb nehézségekben\"...","id":"20180327_Ki_nem_talalna_miert_zart_be_Budapest_egyik_legjobb_cukraszdaja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b93d106-7c81-4237-ae74-97750026de6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8768cd51-adbe-4b32-a12b-56e1bd9cc85e","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180327_Ki_nem_talalna_miert_zart_be_Budapest_egyik_legjobb_cukraszdaja","timestamp":"2018. március. 27. 08:41","title":"Ki nem találná, miért zárt be Budapest egyik legjobb cukrászdája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae7b77f-4552-4d32-a86f-37806b70e72b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt hisz abban, hogy meg kell könnyíteni a fogamzásgátláshoz való hozzájutást és a családtervezést. ","shortLead":"A párt hisz abban, hogy meg kell könnyíteni a fogamzásgátláshoz való hozzájutást és a családtervezést. ","id":"20180327_a_momentum_allamilag_tamogatotta_tenne_a_fogamzasgatlokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ae7b77f-4552-4d32-a86f-37806b70e72b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f4caba4-b2e8-4b72-ba0a-d1b06c69b1d6","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_a_momentum_allamilag_tamogatotta_tenne_a_fogamzasgatlokat","timestamp":"2018. március. 27. 16:07","title":"A Momentum államilag támogatottá tenné a fogamzásgátlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokkal több adatunkra lát rá a Facebook, ha a vonatkozó beállításokat figyelmen kívül hagyjuk. A Cambridge Analytica-botrány miatt kialakult adatmentési hullám után derült csak ki, hogy az oldal akár azt is szemmel követi, hogy kivel és mennyi ideig telefonálunk, és hogy épp kinek küldünk vagy kitől kaptunk SMS-t. A Facebooknál azt mondják, ez teljesen normális.","shortLead":"Sokkal több adatunkra lát rá a Facebook, ha a vonatkozó beállításokat figyelmen kívül hagyjuk. A Cambridge...","id":"20180326_facebook_adatgyujtes_android_sms_hivaslista_cambridge_analytica","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec5dfa70-7132-422a-b898-98e1986c9e79","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_facebook_adatgyujtes_android_sms_hivaslista_cambridge_analytica","timestamp":"2018. március. 26. 10:03","title":"Lebukott a Facebook: évek óta kémkedik az SMS-eink után, de arról is tudhatna, hogy mikor kivel telefonálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af5b0ad7-30e8-493f-9b20-c5776a820c37","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Egy fogadatlan prókátora és egy önmagát szuperhősnek gondoló újonca van az ellenzéknek a Fidesz ellen. Egyiket sem kérték, egyiket sem hívták, a fogadatlan mégis folyamatosan körbehaknizza a médiát azzal, hogy akár befogott orral is, de Jobbik. Az újonc pedig felette érzi magát az értékeknek, érdekek mentén cselekszik. A hvg.hu heti politikai elemzése.","shortLead":"Egy fogadatlan prókátora és egy önmagát szuperhősnek gondoló újonca van az ellenzéknek a Fidesz ellen. Egyiket sem...","id":"20180325_Orban_kottajabol_jatszik_aki_teljes_ellenzeki_osszefogast_akar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af5b0ad7-30e8-493f-9b20-c5776a820c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374f9507-a5c1-4b70-8ebe-25671ac0b64e","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_Orban_kottajabol_jatszik_aki_teljes_ellenzeki_osszefogast_akar","timestamp":"2018. március. 25. 17:38","title":"Orbán kottájából játszik, aki teljes ellenzéki összefogást akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e825ca9f-c9ee-490d-8599-117ff0232b85","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az egyenes kieséses szakasz mérkőzéseinek hosszabbításában élhetnek majd a vezetőedzők a negyedik csere lehetőségével a Bajnokok Ligájában és az Európa Ligában. ","shortLead":"Az egyenes kieséses szakasz mérkőzéseinek hosszabbításában élhetnek majd a vezetőedzők a negyedik csere lehetőségével...","id":"20180327_Lesz_negyedik_csere_jovore_a_BLben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e825ca9f-c9ee-490d-8599-117ff0232b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2138d84-5024-4c0a-99c9-a1bfeb66968f","keywords":null,"link":"/sport/20180327_Lesz_negyedik_csere_jovore_a_BLben","timestamp":"2018. március. 27. 13:59","title":"Lesz negyedik csere jövőre a BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8c3690-e81a-46aa-9a66-2590d51c1fad","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy nyelvstúdió ajánlotta fel a lehetőséget, így segítene a magyar focin.","shortLead":"Egy nyelvstúdió ajánlotta fel a lehetőséget, így segítene a magyar focin.","id":"20180326_ingyen_megtanitjak_bodet_angolul_ha_akarja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce8c3690-e81a-46aa-9a66-2590d51c1fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c778d425-1cc8-4cb5-b624-563548edef14","keywords":null,"link":"/sport/20180326_ingyen_megtanitjak_bodet_angolul_ha_akarja","timestamp":"2018. március. 26. 11:22","title":"Ingyen megtanítják Bödét angolul, ha akarja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]