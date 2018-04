Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"efc1d64f-3b26-4d9f-bef4-5cb22a95f475","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tudta, hogy a Windsor kastély a világ legrégebbi, ma is lakott vára?","shortLead":"Tudta, hogy a Windsor kastély a világ legrégebbi, ma is lakott vára?","id":"20180426_Normann_erodbol_Harry_herceg_eskuvojenek_helyszine","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efc1d64f-3b26-4d9f-bef4-5cb22a95f475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0b3a75-50ff-481b-9985-563f736a7319","keywords":null,"link":"/elet/20180426_Normann_erodbol_Harry_herceg_eskuvojenek_helyszine","timestamp":"2018. április. 26. 17:15","title":"Normann erődből Harry herceg esküvőjének helyszíne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c38643-7856-405f-a190-f349dfdac86b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megkezdődött a történelmi csúcstalálkozó Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Mun Dzse In dél-koreai elnök között, miután Kim – a phenjani vezetők közül elsőként – átlépte az 1953-ban véget ért háború után létrejött határt.\r

","shortLead":"Megkezdődött a történelmi csúcstalálkozó Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Mun Dzse In dél-koreai elnök között...","id":"20180427_Kim_Dzsong_Un_atlepte_a_hatart_o_az_elso_eszaki_vezeto_delen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2c38643-7856-405f-a190-f349dfdac86b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b92724-dd85-4e46-b772-e0d0b23edb61","keywords":null,"link":"/vilag/20180427_Kim_Dzsong_Un_atlepte_a_hatart_o_az_elso_eszaki_vezeto_delen","timestamp":"2018. április. 27. 04:53","title":"Kim Dzsong Un átlépte a határt, ő az első északi vezető délen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96148896-91fa-48c6-8328-082d0f646ba0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb fővárosi iskola szülői munkaközössége érzi úgy, nem megfelelő a közétkeztetés minősége. A kritizált cég ismét a Hungast – amely szerint viszont minden rendben van.\r

\r

","shortLead":"Újabb fővárosi iskola szülői munkaközössége érzi úgy, nem megfelelő a közétkeztetés minősége. A kritizált cég ismét...","id":"20180425_Ujabb_iskolaban_lazadtak_fel_a_szulok_a_kozetkezteto_Hungast_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96148896-91fa-48c6-8328-082d0f646ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bcc0a0a-a4bf-4f04-a8f6-304f087134a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Ujabb_iskolaban_lazadtak_fel_a_szulok_a_kozetkezteto_Hungast_ellen","timestamp":"2018. április. 25. 14:12","title":"Újabb iskolában lázadtak fel a szülők a közétkeztető Hungast ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbdf8570-f488-4f10-a131-7ce83892d0ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook, majd azon belül a Messenger kapcsán is terjedt már Magyarországon az az üzenet, amelyet ezúttal Viberen küldenek tovább ismerőseiknek egyre többen.","shortLead":"A Facebook, majd azon belül a Messenger kapcsán is terjedt már Magyarországon az az üzenet, amelyet ezúttal Viberen...","id":"20180426_viber_nem_hasznalja_rendszeresen_torles_ket_2_het_inaktiv_felhasznalok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbdf8570-f488-4f10-a131-7ce83892d0ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3808482e-9623-4df0-90b3-324655e4dddb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180426_viber_nem_hasznalja_rendszeresen_torles_ket_2_het_inaktiv_felhasznalok","timestamp":"2018. április. 26. 08:03","title":"A Viber tényleg letörli azokat, akik nem küldenek üzenetet 2 hétig?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01bebaa-dcdb-41ba-b715-8a0936cd1ec0","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A parlamenti eredmények ismeretében az új ellenzéki pártoknak nem érdemes a régiek kiszorításáról álmodozni. A Párbeszéd EP-képviselőjével arról beszéltünk, hogy hogy képzeli el az ellenzék megújulását alulról szerveződve, kis közösségeket alakítva, mit gondol a parlamenti bojkottról, és azt is elmondta, mit tanult meg a Jobbikról, amikor mellettük ült a parlamentben. ","shortLead":"A parlamenti eredmények ismeretében az új ellenzéki pártoknak nem érdemes a régiek kiszorításáról álmodozni...","id":"20180426_javor_benedek_ne_udvariaskodjunk_katasztrofa_van","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f01bebaa-dcdb-41ba-b715-8a0936cd1ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f17439a7-d52e-484a-896f-d601ea97291e","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_javor_benedek_ne_udvariaskodjunk_katasztrofa_van","timestamp":"2018. április. 26. 06:30","title":"Jávor Benedek: „Ne udvariaskodjunk, katasztrófa van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497b28ac-c8d3-4aba-bb3e-47f37fd5ae6f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hétéves jogi procedúra után mondták ki, hogy a focista levédetheti a saját nevét márkaként.","shortLead":"Hétéves jogi procedúra után mondták ki, hogy a focista levédetheti a saját nevét márkaként.","id":"20180426_Dontott_a_birosag_nem_lehet_Messit_osszeteveszteni_egy_biciklivel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=497b28ac-c8d3-4aba-bb3e-47f37fd5ae6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c56247f-9ecd-4cd0-8b0f-1919aa680b8f","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Dontott_a_birosag_nem_lehet_Messit_osszeteveszteni_egy_biciklivel","timestamp":"2018. április. 26. 14:33","title":"Döntött a bíróság: nem lehet Messit összetéveszteni egy biciklivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"353de88c-2230-4279-a211-fa70a0c4f2bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Honda nagyon erős szereplő az USA-ban. Az ottani divízió most arra vállalkozott, hogy kicsit jobban megkedvelteti a manuális váltós autókat is.","shortLead":"A Honda nagyon erős szereplő az USA-ban. Az ottani divízió most arra vállalkozott, hogy kicsit jobban megkedvelteti...","id":"20180426_manualis_valto_automata_autovezets_honda","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=353de88c-2230-4279-a211-fa70a0c4f2bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf6b88b-48c0-4d79-bb37-039b0db52a1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180426_manualis_valto_automata_autovezets_honda","timestamp":"2018. április. 26. 10:23","title":"A Honda felvállalt egy nagy feladatot, a kézi váltást oktatja amerikaiaknak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c84f493-0c42-47e7-9f27-18f536ea6396","c_author":"MTI","category":"cegauto.autoshirek","description":"Az Erzsébet híd mosása miatt hétvégén sávlezárásra kell számítani a fővárosban. ","shortLead":"Az Erzsébet híd mosása miatt hétvégén sávlezárásra kell számítani a fővárosban. ","id":"20180426_Megfurdetik_a_hetvegen_az_Erzsebet_hidat_es_ez_okozhat_nemi_bosszussagot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c84f493-0c42-47e7-9f27-18f536ea6396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3821931-5626-473c-883d-54aa1a72cd04","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180426_Megfurdetik_a_hetvegen_az_Erzsebet_hidat_es_ez_okozhat_nemi_bosszussagot","timestamp":"2018. április. 26. 10:47","title":"Megfürdetik a hétvégén az Erzsébet hidat, és ez okozhat némi bosszúságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]