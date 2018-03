Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85c67a61-d8c1-4731-997c-1b12dc956495","c_author":"Nagy Gábor","category":"hetilap","description":"Néhány héten belül megtörténhet, amire még nem volt példa, találkozhat az USA hivatalban lévő elnöke és Észak-Korea vezetője. Donald Trump elfogadta Kim Dzsong Un meghívását a kétoldalú tárgyalásra, de senki sem tudja, mi lehet az eredmény.","shortLead":"Néhány héten belül megtörténhet, amire még nem volt példa, találkozhat az USA hivatalban lévő elnöke és Észak-Korea...","id":"201811__koreai_kavarodas__targyalasi_ajanlat__trump_ugrott__villambeke","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85c67a61-d8c1-4731-997c-1b12dc956495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b47c59-c50d-4fa0-9381-f74be9fd2036","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.11/201811__koreai_kavarodas__targyalasi_ajanlat__trump_ugrott__villambeke","timestamp":"2018. március. 13. 00:00","title":"Villámbéke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac807634-225a-4faa-b350-886bdd341662","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pszichológus szerint a kormány olyan oktatáspolitikát erőltet az országra, amely megöli a nemzetet. \r

\r

","shortLead":"A pszichológus szerint a kormány olyan oktatáspolitikát erőltet az országra, amely megöli a nemzetet. \r

\r

","id":"20180314_Vekerdy_Tamas_Az_Orbankormany_nem_nemzeti_nem_kereszteny_es_nem_konzervativ","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac807634-225a-4faa-b350-886bdd341662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586f9012-66c8-46b0-baa5-d930de063450","keywords":null,"link":"/elet/20180314_Vekerdy_Tamas_Az_Orbankormany_nem_nemzeti_nem_kereszteny_es_nem_konzervativ","timestamp":"2018. március. 14. 09:15","title":"Vekerdy: Az Orbán-kormány nem nemzeti, nem keresztény és nem konzervatív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7a1af8-bc24-4370-9a7c-d72020063f68","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rövid közleményben jelentette be a Zoom.hu, hogy csütörtöktől már nem Tarjányi Péter lesz az ügyvezető igazgatója.","shortLead":"Rövid közleményben jelentette be a Zoom.hu, hogy csütörtöktől már nem Tarjányi Péter lesz az ügyvezető igazgatója.","id":"20180314_Tarjanyi_Peter_lemondott_a_Zoomhu_igazgatoi_posztjarol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc7a1af8-bc24-4370-9a7c-d72020063f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be24b4d-307b-418d-aa9e-7af53054ce93","keywords":null,"link":"/kkv/20180314_Tarjanyi_Peter_lemondott_a_Zoomhu_igazgatoi_posztjarol","timestamp":"2018. március. 14. 17:12","title":"Tarjányi Péter lemondott a Zoom.hu igazgatói posztjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97877da0-42e7-43a2-abec-8a3efe8161a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb munkaszüneti nap közeledik, ekkor pedig sok vállalkozásnál kell figyelni néhány ilyenkor alkalmazandó szabályra.","shortLead":"Újabb munkaszüneti nap közeledik, ekkor pedig sok vállalkozásnál kell figyelni néhány ilyenkor alkalmazandó szabályra.","id":"20180313_Nem_esik_jol_marcius_15en_is_dolgozni_de_tobb_penz_jar_erte","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97877da0-42e7-43a2-abec-8a3efe8161a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01225d75-18c5-49de-ab60-f2944ecfb9c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180313_Nem_esik_jol_marcius_15en_is_dolgozni_de_tobb_penz_jar_erte","timestamp":"2018. március. 13. 16:20","title":"Nem esik jól március 15-én is dolgozni, de több pénz jár érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b727f3c-5b36-4ad8-9ba0-7bd7692d22d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ferrari 250 GTO-ból csupán 39 darab készült 1962 és 1964 között. Az ára darabonként eléri a tízmilliárd forintot.","shortLead":"A Ferrari 250 GTO-ból csupán 39 darab készült 1962 és 1964 között. Az ára darabonként eléri a tízmilliárd forintot.","id":"20180313_ferrari_250_gto_genfi_autoszalon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b727f3c-5b36-4ad8-9ba0-7bd7692d22d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147dc1ab-f99a-476f-8892-c8ce464463dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180313_ferrari_250_gto_genfi_autoszalon","timestamp":"2018. március. 13. 14:21","title":"Felélesztené a Ferrari a világ legdrágább autójának gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369f7392-9a60-47fe-ac9f-cea608c1ad0f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Jobbik szerint ha igazat mond Kósa Lajos az 1300 milliárd forint kezeléséről, akkor azért, ha nem, akkor meg azért alkalmatlan miniszternek. ","shortLead":"A Jobbik szerint ha igazat mond Kósa Lajos az 1300 milliárd forint kezeléséről, akkor azért, ha nem, akkor meg azért...","id":"20180314_Vizsgalobizottsagot_kezdemenyez_a_Jobbik_Kosa_Lajos_sztorija_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=369f7392-9a60-47fe-ac9f-cea608c1ad0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a494758-0f0e-4d36-82f1-24def39d2c16","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Vizsgalobizottsagot_kezdemenyez_a_Jobbik_Kosa_Lajos_sztorija_miatt","timestamp":"2018. március. 14. 13:07","title":"Vizsgálóbizottságot kezdeményez a Jobbik Kósa Lajos sztorija miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b49adb-ad95-41f3-8a4e-43dc63de70f6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egykori SS-őrt 2015-ben négy évi börtönre ítélték 300 ezer ember halálában való közreműködéséért. A büntetés letöltését azonban nem kezdte meg, a 96 éves férfi egy kórházban hunyt el. ","shortLead":"Az egykori SS-őrt 2015-ben négy évi börtönre ítélték 300 ezer ember halálában való közreműködéséért. A büntetés...","id":"20180312_Meghalt_Oskar_Groning_az_auschwitzi_konyvelo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97b49adb-ad95-41f3-8a4e-43dc63de70f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f934a8d-abd0-4a33-bc92-676a30126e48","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_Meghalt_Oskar_Groning_az_auschwitzi_konyvelo","timestamp":"2018. március. 12. 19:27","title":"Meghalt Oskar Gröning, az „auschwitzi könyvelő”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9f7cb1-f9fa-49d2-8f88-c057b54f8c2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Záporokra, zivatarokra van kilátás, helyenként még köd is várható. A hőmérséklet nemigen változik, jellemzően 10-17 fokos maximumokra van kilátás. ","shortLead":"Záporokra, zivatarokra van kilátás, helyenként még köd is várható. A hőmérséklet nemigen változik, jellemzően 10-17...","id":"20180313_Marcius_15en_is_kelleni_fog_az_esernyo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa9f7cb1-f9fa-49d2-8f88-c057b54f8c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ee06a53-3d3a-4971-8fee-d41804c69fd3","keywords":null,"link":"/idojaras/20180313_Marcius_15en_is_kelleni_fog_az_esernyo","timestamp":"2018. március. 13. 07:14","title":"Március 15-én is kelleni fog az esernyő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]