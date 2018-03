Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Felháborítónak nevezi, hogy őket gyanúsítják a Nagy-Britanniában élő, átállt egykori orosz kém megmérgezésével.","shortLead":"Felháborítónak nevezi, hogy őket gyanúsítják a Nagy-Britanniában élő, átállt egykori orosz kém megmérgezésével.","id":"20180325_Putyin_szovivoje_sertetten_tagad","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384746a2-f528-4122-95f8-9bf382bd06f1","keywords":null,"link":"/vilag/20180325_Putyin_szovivoje_sertetten_tagad","timestamp":"2018. március. 25. 14:59","title":"Putyin szóvivője sértetten tagad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4b8541-9d91-4f49-a634-33c1162c308f","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A kis magyar nyomorúságot fekete humorral oldja az írónő a Rózsavölgyi Szalon felkérésére írt első drámájában, a Pokémon góban.","shortLead":"A kis magyar nyomorúságot fekete humorral oldja az írónő a Rózsavölgyi Szalon felkérésére írt első drámájában...","id":"201807__toth_krisztina__lecsuszasokrol_kervenyezesrol__elmulasi_kenyszer","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a4b8541-9d91-4f49-a634-33c1162c308f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0372dd2-4d10-42cd-a685-dbd8dc0d032e","keywords":null,"link":"/kultura/201807__toth_krisztina__lecsuszasokrol_kervenyezesrol__elmulasi_kenyszer","timestamp":"2018. március. 25. 10:45","title":"Tóth Krisztina: A mai kor abszurditása leginkább groteszk formában ragadható meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b595e0ad-7c60-4723-ac2d-64f5ec515c9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megdöbbentő felvételt készítettek a tudósok az indiai Nagarhole Nemzeti Parkban.","shortLead":"Megdöbbentő felvételt készítettek a tudósok az indiai Nagarhole Nemzeti Parkban.","id":"20180325_Dohanyzo_elefantot_videoztak_le_Indiaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b595e0ad-7c60-4723-ac2d-64f5ec515c9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d077d1-7782-474b-9823-10254fae8326","keywords":null,"link":"/elet/20180325_Dohanyzo_elefantot_videoztak_le_Indiaban","timestamp":"2018. március. 25. 18:51","title":"\"Dohányzó\" elefántot videóztak le Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a013fbd-3359-406b-8653-e66d37472897","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, annyira természetesek az apróbb hibák az iOS 11-ben, hogy az Apple-nek fel sem tűnik, ha még az egyik reklámjába is bekerül. Az igazán fura azonban mégis csak az, ami ezután következett.","shortLead":"Úgy tűnik, annyira természetesek az apróbb hibák az iOS 11-ben, hogy az Apple-nek fel sem tűnik, ha még az egyik...","id":"20180324_az_apple_reklamjaba_is_bekerult_az_iOS_11_egy_hibaja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a013fbd-3359-406b-8653-e66d37472897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570ea22d-9e75-4ac7-9ee2-f3c740821426","keywords":null,"link":"/tudomany/20180324_az_apple_reklamjaba_is_bekerult_az_iOS_11_egy_hibaja","timestamp":"2018. március. 24. 10:13","title":"Kínos: még az Apple reklámjába is bekerült az iOS 11 egy hibája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84149841-5575-461e-a016-ae60f1bde31a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"32 esztendő nagy idő, ezen az orosz autón azonban nem igazán látszik meg a háromnál is több évtized.","shortLead":"32 esztendő nagy idő, ezen az orosz autón azonban nem igazán látszik meg a háromnál is több évtized.","id":"20180325_igazi_lada_illattal_25_millio_forint_ez_az_alig_hasznalt_kereklampas_zsiguli","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84149841-5575-461e-a016-ae60f1bde31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27239e1d-ca13-4ecc-a17b-93f7fdd8d14b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180325_igazi_lada_illattal_25_millio_forint_ez_az_alig_hasznalt_kereklampas_zsiguli","timestamp":"2018. március. 25. 06:21","title":"Igazi Lada illattal: 2,5 millió forint ez az alig használt kereklámpás Zsiguli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88e9951-5a6f-44fd-b3e2-ce14b8492dd2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az utóbbi hetek, hónapok szokatlan amerikai és európai időjárását is azzal magyarázzák egyes tudósok, hogy az éghajlatváltozás egyértelmű jeleként az Északi-sark jege a második legkisebb volt az idén télen.","shortLead":"Az utóbbi hetek, hónapok szokatlan amerikai és európai időjárását is azzal magyarázzák egyes tudósok...","id":"20180324_Aggasztoan_vekony_az_Eszakisark_teli_jegtakaroja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b88e9951-5a6f-44fd-b3e2-ce14b8492dd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25de0e78-8e24-4898-a43d-e0931cf64354","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Aggasztoan_vekony_az_Eszakisark_teli_jegtakaroja","timestamp":"2018. március. 24. 21:13","title":"Aggasztóan vékony az Északi-sark téli jégtakarója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1d6d2e-4af7-4141-a7ef-d54ead85f841","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapesten élő milliárdos Josh Cartu gyűjteménye újabb Ferrarival gazdagodott, az Uber önvezető autója halálra gázolt egy gyalogost. Ezek voltak a hét legfontosabb autós hírei.","shortLead":"A Budapesten élő milliárdos Josh Cartu gyűjteménye újabb Ferrarival gazdagodott, az Uber önvezető autója halálra gázolt...","id":"20180325_top_autos_hirek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c1d6d2e-4af7-4141-a7ef-d54ead85f841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b1e461-dd17-4bd6-ad19-fddb2f7f3b03","keywords":null,"link":"/cegauto/20180325_top_autos_hirek","timestamp":"2018. március. 25. 15:21","title":"Tolatóradar: ilyen autókat ne vegyen, ha fél a nagy értékvesztéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f231de53-7e7d-49ea-b6e2-a703a78dd10c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az LMP az alapvető jogok biztosához fordul a fideszes politikusok gyermekekkel kapcsolatos folyamatos jogsértései miatt. A kormánypárt a tiltás ellenére óvodákban és iskolákban is politikai tevékenységet folytat.","shortLead":"Az LMP az alapvető jogok biztosához fordul a fideszes politikusok gyermekekkel kapcsolatos folyamatos jogsértései...","id":"20180324_LMP_az_ovodasoknal_is_kampanyolnak_a_fideszesek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f231de53-7e7d-49ea-b6e2-a703a78dd10c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f027ac-d15d-400a-b343-dec03522bd95","keywords":null,"link":"/itthon/20180324_LMP_az_ovodasoknal_is_kampanyolnak_a_fideszesek","timestamp":"2018. március. 24. 16:35","title":"LMP: az óvodásoknál is kampányolnak a fideszesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]