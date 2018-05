Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fd5e1d1-c64d-4abd-92d0-281dc847db26","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tét egy igazi kalandfilmbe illő zsákmány a Karib-tengeren.","shortLead":"A tét egy igazi kalandfilmbe illő zsákmány a Karib-tengeren.","id":"20180522_Mesebeli_kinccsel_megrakott_spanyol_galyat_talaltak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fd5e1d1-c64d-4abd-92d0-281dc847db26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b25374f2-0503-4ea5-80e6-63aa97297351","keywords":null,"link":"/kultura/20180522_Mesebeli_kinccsel_megrakott_spanyol_galyat_talaltak","timestamp":"2018. május. 22. 16:34","title":"Mesebeli kinccsel megrakott spanyol gályán marakodnak országok és cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72d1b57-50eb-4b59-be54-68eb2375085a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor márka megkezdte legújabb kanyarvadász sportgépének, az izmos és könnyű M3 CS-nek a forgalmazását.","shortLead":"A bajor márka megkezdte legújabb kanyarvadász sportgépének, az izmos és könnyű M3 CS-nek a forgalmazását.","id":"20180522_bmw_m3_cs_nemet_sportauto_limitalt_szeria_tuning_m4_competition_package","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b72d1b57-50eb-4b59-be54-68eb2375085a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e8d47e7-ee0f-4b6b-9f77-a7ed34c8f7da","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_bmw_m3_cs_nemet_sportauto_limitalt_szeria_tuning_m4_competition_package","timestamp":"2018. május. 22. 08:21","title":"A BMW tovább feszítette a húrt: itt a kőkemény BMW M3 CS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"041e3e55-f99b-4c19-a8b3-8fe798cc19c7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gép hidraulikus rendszerével volt gond, nem működött az orrfutómű. ","shortLead":"A gép hidraulikus rendszerével volt gond, nem működött az orrfutómű. ","id":"20180522_Orral_elorebukva_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_gep_SzaudArabiaban__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=041e3e55-f99b-4c19-a8b3-8fe798cc19c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2fcf47b-cf1b-45d5-bafd-59d5f2310a36","keywords":null,"link":"/vilag/20180522_Orral_elorebukva_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_gep_SzaudArabiaban__video","timestamp":"2018. május. 22. 13:08","title":"Orral előrebukva hajtott végre kényszerleszállást egy gép Szaúd-Arábiában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb720b17-5ee3-4c19-8a9d-72862341050d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem mondhattak le a tízemeletes panel visszabontásáról, ez derült ki a Miniszterelnökség válaszleveléből, amelyet Márki-Zay Péternek küldtek. A polgármester korábban azt kérte, hogy a megüresedett lakásokat adják a városnak, amely azokat szociális alapon bérbe adhatná. Most erre a kérésre jött válasz: nem adják, és még a visszabontás terve is létezik.","shortLead":"Nem mondhattak le a tízemeletes panel visszabontásáról, ez derült ki a Miniszterelnökség válaszleveléből, amelyet...","id":"20180521_Megis_visszabonthatjak_a_tizemeletes_panelt_Hodmezovasarhelyen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb720b17-5ee3-4c19-8a9d-72862341050d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce04328-eaab-4be2-bf42-f2754cf828cb","keywords":null,"link":"/kkv/20180521_Megis_visszabonthatjak_a_tizemeletes_panelt_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. május. 21. 14:11","title":"Mégis visszabonthatják a tízemeletes panelt Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef1a52b-d2d0-4fdc-b490-b68e0ac91180","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A lehető legrosszabb értelemben véve európai uniós módon zajlott kedden kora este Mark Zuckerberg európai parlamenti meghallgatása. A képviselők előbb megállás – és a rendelkezésre álló időkeretük betartása – nélkül sorolták kérdéseiket, így a válaszokra végül alig jutott idő. A politikusok pedig majdnem összevesztek. Szerencsére azért kiderült néhány konkrétum is, egyebek mellett az is, hogy erősödik az uniós gyanú azt illetően, hogy a Facebook nem igazán tudja kontrollálni magát a piacon, ahol talán erőfölényével is visszaél.","shortLead":"A lehető legrosszabb értelemben véve európai uniós módon zajlott kedden kora este Mark Zuckerberg európai parlamenti...","id":"20180522_mark_zuckerberg_europai_parlament_ep_meghallgatas_piaci_erofoleny_gdpr_adatvedelem","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ef1a52b-d2d0-4fdc-b490-b68e0ac91180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a6b1482-b110-4ed7-9b3a-2dec358dff16","keywords":null,"link":"/tudomany/20180522_mark_zuckerberg_europai_parlament_ep_meghallgatas_piaci_erofoleny_gdpr_adatvedelem","timestamp":"2018. május. 22. 20:03","title":"Mark Zuckerberg ma nem alszik nyugodtan, az Európai Parlament belengette a Facebooknak a vörös zászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1286e3f3-ce38-45d4-8bb2-c67f45f9533f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Annyira népszerű a felhasználók körében a Facebook Stories nevű funkciója, hogy Zuckerbergék úgy döntöttek, ott is bekapcsolják a reklámokat, hogy újabb eszközt fordítsanak bevételgyarapításra. ","shortLead":"Annyira népszerű a felhasználók körében a Facebook Stories nevű funkciója, hogy Zuckerbergék úgy döntöttek, ott is...","id":"20180521_facebook_stories_reklamok_facebook_tortenetek_hirdetes_instagram_sztorik_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1286e3f3-ce38-45d4-8bb2-c67f45f9533f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa875227-2dae-4c50-935c-f276ff3dde48","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_facebook_stories_reklamok_facebook_tortenetek_hirdetes_instagram_sztorik_video","timestamp":"2018. május. 21. 12:03","title":"Változtat a Facebook: 5-15 mp-es reklámok jönnek az utolsó olyan felületre, ahol eddig nem voltak hirdetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bae1c07-d4f2-4b47-9231-f3863558329c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már ami a gázsit illeti.","shortLead":"Már ami a gázsit illeti.","id":"20180522_A_Tronok_harcaban_ugyanannyit_ernek_a_nok_mint_a_ferfiak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bae1c07-d4f2-4b47-9231-f3863558329c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49dd07ab-7075-46f5-a372-24fc4e8e1ca4","keywords":null,"link":"/kultura/20180522_A_Tronok_harcaban_ugyanannyit_ernek_a_nok_mint_a_ferfiak","timestamp":"2018. május. 22. 14:13","title":"A Trónok harcában ugyanannyit érnek a nők, mint a férfiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4129d979-3344-417a-98cd-e99864f08619","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ugyanis, hogy kik utálják leginkább, tulajdonképpen érthető is.","shortLead":"Az ugyanis, hogy kik utálják leginkább, tulajdonképpen érthető is.","id":"20180521_Kitalalna_kik_szeretik_leginkabb_a_brit_kiralyi_csaladot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4129d979-3344-417a-98cd-e99864f08619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143dd1a9-3aa0-483a-9c98-f9b9601bd2d7","keywords":null,"link":"/elet/20180521_Kitalalna_kik_szeretik_leginkabb_a_brit_kiralyi_csaladot","timestamp":"2018. május. 21. 08:51","title":"Kitalálná, kik szeretik leginkább a brit királyi családot a világon? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]