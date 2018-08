Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b06b9264-8ab2-48dd-9d32-49972ee93a1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rendőrségi ügy lehet az előadó drogproblémájából.","shortLead":"Rendőrségi ügy lehet az előadó drogproblémájából.","id":"20180827_Curtis_Majka_elarult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b06b9264-8ab2-48dd-9d32-49972ee93a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"753273e6-923f-498e-bb07-82360e15acf4","keywords":null,"link":"/elet/20180827_Curtis_Majka_elarult","timestamp":"2018. augusztus. 27. 06:55","title":"Curtis: Majka elárult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431d4b03-ca99-4ddc-bec3-c5d6519239af","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180827_A_Magyar_Idok_rendesen_belerugott_a_halott_McCainbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=431d4b03-ca99-4ddc-bec3-c5d6519239af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75346a51-7bba-4725-8903-74902c0a86bb","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_A_Magyar_Idok_rendesen_belerugott_a_halott_McCainbe","timestamp":"2018. augusztus. 27. 10:08","title":"A Magyar Idők rendesen belerúgott a halott McCain-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449c2023-739c-4cdd-aecb-9d3ddacf5034","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A számítástechnika történetének egyik fontos mérföldköve volt a Windows 95 megjelenése. Az operációs rendszert most bárki letöltheti a gépére egy alkalmazásként.","shortLead":"A számítástechnika történetének egyik fontos mérföldköve volt a Windows 95 megjelenése. Az operációs rendszert most...","id":"20180827_windows_95_macos_linux_apple_watch_operacios_rendszer_telepites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=449c2023-739c-4cdd-aecb-9d3ddacf5034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2235742-3cb1-41cc-9e44-c9f225a7ac54","keywords":null,"link":"/tudomany/20180827_windows_95_macos_linux_apple_watch_operacios_rendszer_telepites","timestamp":"2018. augusztus. 27. 13:03","title":"Töltse le a Windows 95-öt: csináltak belőle egy programot, amit gépe felforgatása nélkül nyomogathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f28575-4323-4a3a-8bd8-2bb48e6427af","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, melyik ország légiereje avatkozott be, miután tálib szélsőségesek összecsaptak a tádzsik határőrökkel Afganisztánban.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, melyik ország légiereje avatkozott be, miután tálib szélsőségesek összecsaptak a tádzsik...","id":"20180827_Tadzsik_vagy_orosz_repulogep_bombazhatott_az_afgan_hatarnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44f28575-4323-4a3a-8bd8-2bb48e6427af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f546f9b6-bbb5-4e62-8d91-7dcdf6f7e0e0","keywords":null,"link":"/vilag/20180827_Tadzsik_vagy_orosz_repulogep_bombazhatott_az_afgan_hatarnal","timestamp":"2018. augusztus. 27. 12:17","title":"Tádzsik vagy orosz repülőgép bombázhatott az afgán határnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9bcf0b9-e914-478c-b9be-83971c956043","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP feljelentést tesz.","shortLead":"Az MSZP feljelentést tesz.","id":"20180827_Az_MSZP_elnoke_szerint_alahamisitottak_az_alairasat_az_ingatlaneladasrol_szolo_levelre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9bcf0b9-e914-478c-b9be-83971c956043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0798770-a22b-4d13-b4d3-eae196996142","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Az_MSZP_elnoke_szerint_alahamisitottak_az_alairasat_az_ingatlaneladasrol_szolo_levelre","timestamp":"2018. augusztus. 27. 12:11","title":"Az MSZP elnöke szerint aláhamisították az aláírását az ingatlaneladásról szóló levélre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d02b483a-5592-4f0b-8ffa-c6e911435531","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Farkas Árpád csak 18 szavazatot kapott a 67-ből a Borsod megyei kistelepülésen, ahol azért írtak ki új választást, mert Farkast falopás miatt eltávolították polgármesteri székéből.","shortLead":"Farkas Árpád csak 18 szavazatot kapott a 67-ből a Borsod megyei kistelepülésen, ahol azért írtak ki új választást, mert...","id":"20180827_Nem_az_ujraindulo_falopo_polgarmester_nyert_az_idokozin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d02b483a-5592-4f0b-8ffa-c6e911435531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea30b36-972a-4c87-a295-4f3deea127e8","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Nem_az_ujraindulo_falopo_polgarmester_nyert_az_idokozin","timestamp":"2018. augusztus. 27. 06:51","title":"Nem az újrainduló falopó polgármester nyert az időközi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23323d2-b3ba-4f84-8804-edddd2a2dfb0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Fucsovics Márton kezdte sorolni a problémákat, Babos Tímea folytatta. Most Temesvári is megszólalt.","shortLead":"Fucsovics Márton kezdte sorolni a problémákat, Babos Tímea folytatta. Most Temesvári is megszólalt.","id":"20180827_temesvari_andrea_is_biralja_a_teniszszovetseget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f23323d2-b3ba-4f84-8804-edddd2a2dfb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ad27c20-6e3d-475b-9e97-babc366138a7","keywords":null,"link":"/sport/20180827_temesvari_andrea_is_biralja_a_teniszszovetseget","timestamp":"2018. augusztus. 27. 11:19","title":"Temesvári Andrea is bírálja a teniszszövetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d94ad3e-6d5c-4e08-ae6b-a27a3a58afd0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész-rendező Asia Argentót száműzték az olasz X-Faktor zsűrijéből, napokkal azután, hogy az őt szexuális zaklatással vádló 22 éves Jimmy Bennett nyilatkozatban erősítette meg állítását. ","shortLead":"A színész-rendező Asia Argentót száműzték az olasz X-Faktor zsűrijéből, napokkal azután, hogy az őt szexuális...","id":"20180827_Kirugtak_a_szexualis_zaklatassal_megvadolt_Asia_Argentot_az_olasz_XFaktorbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d94ad3e-6d5c-4e08-ae6b-a27a3a58afd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e813bd-6147-42dc-9e91-ef1d114ec936","keywords":null,"link":"/elet/20180827_Kirugtak_a_szexualis_zaklatassal_megvadolt_Asia_Argentot_az_olasz_XFaktorbol","timestamp":"2018. augusztus. 27. 10:51","title":"Kirúgták a szexuális zaklatással vádolt Asia Argentót az olasz X-Faktorból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]