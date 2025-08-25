Videón, ahogy nekimennek Hadházy Ákos autójának Hatvanpusztánál

Videón mutatta be a Gulyáságyúmédia, hogy mi történt múlt kedden, amikor Hatvanpusztánál szándékosan nekimentek Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő autójának.

A felvétel azzal kezdődik, hogy Hadházy Ákos mindenféle akadály nélkül, egy bottal a kezében besétált a birtok területére, ahol – a mai posztja alapján – videót és fényképeket is készített a benti viszonyokról. A videó ezután azzal folytatódik, hogy politikus kisétál a birtok területéről, a benti dolgozók pedig szidják őt.

A következő képsorokat már az autó anyósülésén rögzítette a Gulyáságyúmédia: a távolból közeledik egy autó, majd Hadházyék járműve mellé érve ráhúzza a sofőr a kocsit a politikus autójára. Az eset következtében nem Hadházyék kocsija borul fel, hanem a másik.

A politikus és az újságíró kiszállt, majd a felborult járműben utazókat kérdezgetik, hogy megsérültek-e, de Hadházy Ákos azt is jelzi a másik sofőrnek: ezért börtönbe is kerülhet, elvégre szándékosan közlekedési balesetet okozott.

A másik autó vezetője azt állította, hogy látta, amint a politikus „iszkol” kifelé, „hátulról” pedig nem látott semmit. A videó végén az látható, hogy megérkeztek a rendőrök és egy tűzoltóautó is.

A helyszín az ugyanaz. Múltkor a kerekemet szúrták ki, most meg akartak ölni, vagy nem tudom

– kommentálta az eseményeket múlt kedden a politikus.

A képviselő azt elmondta, a felboruló kocsiból végül ők segítettek kiszállni a sofőrnek, aki többszöri kérdezésre sem árulta, miért hajtott nekik. Hadházy az édesapja kocsijával jelent meg a helyszínen, miután a múltkor, szintén Hatvanpusztán, a hivatali autójának kiszúrták a kerekeit. Most a jármű bal első kereke és a sofőroldali ajtajai sérültek meg látványosan.

Orbán Győző, a miniszterelnök apja az egyik kormányközeli lapnak interjút adott hétfőn Hatvanpusztáról, de az esetről nem esett szó. Azt viszont elismerte, hogy a birtokon épül könyvtár és medence is, de lesznek ott „szociális” lakások, valamint egy óriási terem arra az esetre, ha összejön a csaknem 50 fős család. Az interjúra reagálva Magyar Péter azt írta, meg kell hagyni, hogy az idősebb Orbánnak is van humora.

A Hadházy autójába Hatvanpusztán belehajtó férfi ügye miatt büntetőeljárás indult.