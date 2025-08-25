Videón, ahogy nekimennek Hadházy Ákos autójának Hatvanpusztánál
A független országgyűlési képviselőre Orbán Viktor apjának birtokánál húzták rá a kormányt múlt kedden, az ügyben azóta rendőrségi eljárás indult.
Videón mutatta be a Gulyáságyúmédia, hogy mi történt múlt kedden, amikor Hatvanpusztánál szándékosan nekimentek Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő autójának.
A felvétel azzal kezdődik, hogy Hadházy Ákos mindenféle akadály nélkül, egy bottal a kezében besétált a birtok területére, ahol – a mai posztja alapján – videót és fényképeket is készített a benti viszonyokról. A videó ezután azzal folytatódik, hogy politikus kisétál a birtok területéről, a benti dolgozók pedig szidják őt.
A következő képsorokat már az autó anyósülésén rögzítette a Gulyáságyúmédia: a távolból közeledik egy autó, majd Hadházyék járműve mellé érve ráhúzza a sofőr a kocsit a politikus autójára. Az eset következtében nem Hadházyék kocsija borul fel, hanem a másik.
A politikus és az újságíró kiszállt, majd a felborult járműben utazókat kérdezgetik, hogy megsérültek-e, de Hadházy Ákos azt is jelzi a másik sofőrnek: ezért börtönbe is kerülhet, elvégre szándékosan közlekedési balesetet okozott.
A másik autó vezetője azt állította, hogy látta, amint a politikus „iszkol” kifelé, „hátulról” pedig nem látott semmit. A videó végén az látható, hogy megérkeztek a rendőrök és egy tűzoltóautó is.
A helyszín az ugyanaz. Múltkor a kerekemet szúrták ki, most meg akartak ölni, vagy nem tudom
– kommentálta az eseményeket múlt kedden a politikus.
A képviselő azt elmondta, a felboruló kocsiból végül ők segítettek kiszállni a sofőrnek, aki többszöri kérdezésre sem árulta, miért hajtott nekik. Hadházy az édesapja kocsijával jelent meg a helyszínen, miután a múltkor, szintén Hatvanpusztán, a hivatali autójának kiszúrták a kerekeit. Most a jármű bal első kereke és a sofőroldali ajtajai sérültek meg látványosan.
