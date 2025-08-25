Újabb ázsiai akkuipari cég jött volna Magyarországra, de gyorsan meggondolta magát

Az akkuipari beruházásokkal szemben erős az ellenállás sok magyarországi településen, a békési Körösladányban is nekimentek a dél-koreai cégnek, amely oldószer újrahasznosítását tervezte a kisvárosban.

A négyezer lelkes településen vegyipari óriáscég dobta be tavaly a törülközőt, harmincöt év után a Henkel teljesen kivonult, négyszázmilliója bánja a településnek, és a félezer munkás nagy részétől is megvált a vállalat.

E nagy űrt pedig éppen betölthette volna az ázsiai akkuipart kiszolgáló üzem, ám a körösladányiak nem kértek belőle, mivel elegük lett az évtizedekig itt működő tisztítószergyárból, nem akarnak még egyszer veszélyes üzemet a kisvárosba.