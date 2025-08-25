Orbán lengyel szövetségese Ukrajna hősi harcáról írt, Zelenszkij válasza se váratott magára

Karol Nawrocki lengyel köztársasági elnök, akit megválasztása után Orbán Viktor miniszterelnök örömmel és szövetségesként üdvözölt, bizonyos fokig szembeállítva Donald Tusk miniszterelnökkel, most az ukrán függetlenség napján ezt írta Zelenszkij ukrán elnöknek:

A brutális orosz agresszió elleni védekezés „az európai civilizáció alapját jelentő értékek – a szabadság, a demokrácia, az emberi méltóság – védelméhez is hősies hozzájárulást jelent”.

A lengyel államfő szerint a szabad és szuverén Ukrajna „Európa e része békéjének és biztonságának alapja”, Lengyelország ezért támogatja „a lelkierőről és mély hazafiságról tanúskodó kitartását és bátorságát”.

Az ukrán nemzeti ünnepen gratulált többek között Erdogan török és Hszi Csin-ping kínai elnök is, míg a magyar kormány kizárólag a Barátság olajvezetéket ért támadásról szólalt meg, és emiatt éles vitába keveredett éppen a lengyel külügyminiszterrel is.

Emlékezetes: 2022-ben még az Orbán Viktorral nagyon jó viszonyban lévő Jaroslaw Kaczynski, az akkori kormánypárt elnöke is felháborodottan nyilatkozta, hogy Orbán menjen szemorvoshoz, ha nem látja, milyen borzalmas vérengzést követtek el az oroszok Bucsában.

Mindebből az látszik: ebben a kérdésben továbbra sincs egyetértés a magyar kormánypárt és lengyel barátai között. Nawrocki elnök ellenzi ugyan, hogy fegyvert szállítsanak Ukrajnának, de minden egyébben támogatja az ország harcát. Zelenszkij válaszában „őszinte háláját” fejezte ki Lengyelország szolidaritásáért.

Nyitóképünkön Karol Nawrocki, fotó: AFP / Wojtek Radwanski