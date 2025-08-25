Hadházy Ákos: „Undorító, ahogyan Orbán az apját próbálja előretolni, egy 85 éves emberből hülyét csinálva próbál takarózni”

„Valami egészen undorító, ahogyan Orbán az apját próbálja előretolni, egy 85 éves emberből hülyét csinálva próbál takarózni. Az meg az unokákra, dédunokákra próbál fogni mindent. Ocsmány, undorító dolog ez, nem lehet mást mondani rá” – írta Facebook-oldalán Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő.

Orbán Győző ugyanis interjút adott a kormányközeli Borsnak, amelyben egyebek mellett elismerte, hogy a hatvanpusztai birtokon épül könyvtár és medence is, de lesznek ott „szociális” lakások, valamint egy óriási terem arra az esetre, ha összejön a csaknem 50 fős család.

Hadházy Ákos szerinte az, hogy az interjú létrejött, azt mutatja: a kommunikációért felelős Rogán Antal miniszter mérései szerint már a fideszesek tömegeihez is eljutott Hatvanpuszta története, és zavarja is őket. A független politikus az interjút elővágásnak tartja:

tudják, hogy bent voltam, és tudják, hogy a tervrajzokból mindent tudok, mi van bent, és tudják, hogy meg fogom mutatni.

Hadházy Ákos szerint a miniszterelnök apja nem állít igazat, amikor arról beszél, miből építette meg az óriási birtokot. „Orbán apja egy 25 évvel ezelőtt interjúval cáfolja amúgy magát. Abban arra panaszkodik, hogy a kőbányák csak 3-4 százalék haszonnal dolgoznak. Nos, amióta a fia a miniszterelnök, ő 30-40 százalékkal dolgozik. Ez vagy úgy lehet, hogy tőle a kő magától masírozik ki a kamionokba, vagy ennyivel drágábban adja Lőrincnek a követ (ő meg adja tovább az államnak)” – fogalmazott.

A politikus szerint az sem igaz, hogy rendbe hozták a lepukkant műemlék épületeket, valójában szerinte a többségüket a földig rombolták.

„Ha egy mondatban kellene összefoglalni: ezt az interjút írhatta volna Bödöcs Tibor is. Olyan, mintha az egész egy vicces leírása lenne ennek a hatalmas luxusnak” – írta, azt is megjegyezve: Orbán Győző állításával szemben nem egy, hanem két medence van. „Vízforgatóval, fűtéssel, egy a gyerekeknek, egy a felnőtteknek.”