Ranschburg Zoltán: A Tisza programja a bizonytalanokra céloz, miközben a Fidesz épp az egyik saját témájában áll vesztésre

Elsősorban a pártnélküliekhez, a bizonytalan választókhoz szólt Magyar Péter, amikor augusztus 20-án meghirdette a Szent István királyról elnevezett programját Pannonhalmán – mondta a HVG-nek Ranschburg Zoltán politikai elemző.
A Tisza Párt elnöke ugyan a részletekre nem tért ki, de tíz pontban megoldást ígért az ország legsúlyosabb problémáira a népességfogyástól az apró falvak kiürülésén át az egészségügyön és oktatási rendszeren keresztül az aszályig, valamint az önkormányzati autonómiáig. Ranschburg Zoltán szerint az időzítés – azaz augusztus 20. kampányalkalommá tétele – már önmagában politikai teljesítmény: Magyar Péter ugyanis jól ismerte fel, hogy a felfokozott közéleti érdeklődés miatt még egy többnyire politikamentes ünnepen is hatásosan szólhat a választókhoz.
A Magyar-féle Szent István-program 10 pontja:
1. Népességfogyás megállítása 2035-ig; újra 10 millió fölötti Magyarország 2050-re.
2. Születéskor várható élettartam 80 év fölé emelése 2035-ig.
3. Tömeges elvándorlás megállítása 2035-ig; 8 év alatt kétszázezer külföldre ment magyar haza csábítása a Vár a hazád!-programmal.
4. Egymilliárd forint közösségi fejlesztési keret minden tíz falu számára.
5. Minden „régióban” modern szuperkórház épül 2035-ig.
6. Oktatásfejlesztés: tanári pálya régi rangjának visszaadása, a magyar oktatás közép-európai régió élmezőnybe juttatása, legalább egy magyar egyetem felfejlesztése a régió három legjobbja közé; mindezt 2035-ig.
7. Orosz energiafüggőség felszámolása 2035-ig, zöldenergia részarányának megduplázása a magyar energiakeverékben 2040-ig.
8. Aszályhelyzet kezelése, folyók vízminőségének javítása és árterek visszaadása a természetnek 2030-ig.
9. Az év 95 százalékában egészségügyi határérték alatti légszennyezettség elérése a városokban 2030-ig.
10. Önkormányzatok autonómiájának és régi hatásköreinek visszaállítása.