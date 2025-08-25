The Daily Telegraph

Az újság moszkvai tudósítója nem tartja drámának, hogy Ukrajna tavaly óta nem használhatja oroszországi célpontok ellen az amerikai ATACMS-rakétákat, miután a washingtoni kormányzat megtiltotta neki. Audrey MacAlpine szerint az USA túlértékeli ezeket a nagy hatótávolságú eszközöket, miközben Kijev gőzerővel fejleszti saját védelmét.

Mint emlékezetes, a washingtoni kormányzat azért kötötte meg Zelenszkijék kezét, mert próbálja bevonni Putyint valamiféle komolyabb békefolyamatba, és nem szerette volna, ha a szándékot keresztezi, hogy az ukránok amerikai harceszközzel robbantanak fel célpontokat, mélyen orosz területen belül. Ám az eredetileg szállított 500 darabból már nem sok van.

Mert mint Rob Bauer, a NATO legmagasabb rangú katonája mondta a minap, e csapások folytán súlyos károkat szenvedtek orosz hadiipari cégek és lőszerraktárak. Mivel a rakéták képesek vastag betonréteget is átütni, még föld alatti létesítményeket is el lehet érni velük.

Ezek a csapások jócskán lendítettek az ukrán harci morálon, de sosem volt annyi rakéta, amennyivel folyamatosan lehetett volna támadni.