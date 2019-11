Velence a korrupció miatt úszott, most meg nem örülnek a szelfiknek

instant tudomány

2019.10.29. 06:00 6 perc

Az új képalkotó eljárással nem lesz szükség bőrbiopsziára, hetekig tartó leletezésre, pénzt és időt is spórolhatnak vele. Ha minden jól megy, két-három év múlva a bőrgyógyászati rendelőkben is ott lehet a most még szobaméretű vizsgálati készülék.