Duma Aktuál: Amíg Bayer Zsolt lelkisegélyt nyújt, Hadházy Ákos illemtanból korrepetál

Erdogan és Puytin nem járhatott véletlenül egymás után Budapesten – erről is lerántotta legutóbbi adásában a leplet a Duma Aktuál. Kiderítették, miért mehetett tönkre Rogánék házassága, de még azt is kiszámolták, miért is érte meg nekünk a Puskás Aréna felépítése. A Dumaszínház egyik legnépszerűbb műsorának friss epizódjai októbertől csak a hvg360-on láthatóak.