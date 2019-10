Döntsük el végre: az e-cigaretta egészségesebb vagy veszélyes?

A rejtélyes halálesetek nyomán komolyan fontolóra vették az e-cigaretta betiltását az Egyesült Államokban. Az utóbbi napokban már 800 körül volt a súlyos tüdőgyulladással és egyéb tünetekkel küzdők száma, 13-an meg is haltak. Egyelőre csak annyi biztos, hogy mindannyian a vaping (magyarul gőzölés, párásítás, inhalálás) hívei voltak. A betegségekért nem az ehhez való készülék, az e-cigaretta a felelős, hanem az, amit beletettek. A múlt hét végére erősödni látszott a gyanú, hogy a váratlanul súlyos bajok okozója a gépesített füvezés lehetett. Hiszen ahogyan a marihuánás spangli is hasonlít a dohányból sodort cigarettára, úgy az elektromos párásítórúd is megtölthető a nikotin mellett vagy helyett ezzel-azzal.

E célra az amerikai piacon megjelent már a butánban oldott cannabisolaj (BHO) is, amelynek gőze a füves cigiből beszívható 5–20 százaléknyi THC-val (tetrahydrocannabinol, a marihuána avagy cannabisz fő hatóanyaga) szemben akár 75 százaléknyit is tartalmazhat. Ez sem egészséges, de mivel az említett esetekben a tüdőtünetek mellett más bajok is jelentkeztek, gyanúba került egy lehetséges adalék anyag, az E-vitamin-acetát is. Járványügyi hivatalok közlése szerint a mostani betegek mintegy háromnegyede illegális – ennek megfelelően kérdéses tartalmú – marihuánás patronokat használt.

De a füvezéstől eltekintve sem könnyű eligazodni abban, hogy az e-cigarettának van-e valami haszna.