Több tényező is abba az irányba mutat, hogy lelassul a lakásárak növekedése. Végre lelassulhat a lakások drágulása Budapesten

Újra hallani az Essentialról, a cégről, amelyet Andy Rubin alapított, és amelynek első telefonja nem váltotta be igazán a hozzá fűzött reményeket. Most egy újabb eszközön dolgoznak, amelyik a korai tesztelési fázisában tart, azonban véletlenül kiszivárgott néhány információ róla.

Valami újjal állna elő az Android atyja

A zenész reagált a volt honvédelmi miniszter szombathelyi akciójára.

Bródy János dallal üzent Hende Csabának

A MagNet Banknak nem ez az első faültetési akciója, de ez lesz az eddigi legnagyobb szabású.

Negyvenezer fát ültet egy bank Magyarországon

A rendező Wang Mester Kínai Konyhájában járt.

Nagyon ízlett a tokaji bor az Oscar-díjas Ang Lee-nek

Szinte semmi információ nincs a készülő Nemzeti alaptantervről, a szakmai szervezeteket sem vonják be a véleményezésbe. Annyit tudni, hogy a korábban elkészült változat nem volt elég hazafias, ezért felkérték Takarót a ráncfelvarrásra. Nyáron viszont minden magyar szakos szakértő felállt emiatt.

Nemzeti alaptanterv: nem dolgoznak tovább Takaró Mihállyal a magyaros szakemberek

Az MTI ki is adott róla fotókat. Hatot. Négy betűt avatott fel Pécs fideszes polgármestere

Elfogadta a kannabisz saját fogyasztást szolgáló birtoklását és termesztését engedélyező tervezetet szerdán az Ausztrál Fővárosi Terület (ACT) törvényhozása – közölték hivatalos források.

Legalizálják a marihuánát az ausztrál fővárosban