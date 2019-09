Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3eb8479f-0738-4ab6-ab7d-5db64c91d2dd","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Ahogy csökken a gyerekszám s öregszik a magyar társadalom, úgy nő az örökösök nélkül elhunytak száma. Márpedig ha nincs – vagy fellelhetetlen – a törvényes örökös, s még végrendelet sincs a vagyonról, a hagyaték az államra száll. 6 éve még volt adat az így nyert összegről, most titkolózik a Vagyonkezelő. ","shortLead":"Ahogy csökken a gyerekszám s öregszik a magyar társadalom, úgy nő az örökösök nélkül elhunytak száma. Márpedig ha nincs...","id":"201939__allami_orokseg__gazdatlan_vagyon__kodosites__foldi_kincsek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3eb8479f-0738-4ab6-ab7d-5db64c91d2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4e09c3-9116-4087-97ce-acd262320d66","keywords":null,"link":"/360/201939__allami_orokseg__gazdatlan_vagyon__kodosites__foldi_kincsek","timestamp":"2019. szeptember. 27. 11:10","title":"Titkolják, mekkora vagyon száll az államra az örökösök nélkül elhunytaktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b779cc5-0f76-408b-90e1-c4dce32eab7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezért az úszósport felé sem néz majd, miután abbahagyta a versenysportot, mondta el a Magyar Hangnak.\r

","shortLead":"Ezért az úszósport felé sem néz majd, miután abbahagyta a versenysportot, mondta el a Magyar Hangnak.\r

","id":"20190927_Cseh_Laszlot_kihasznaltak_a_korabbi_uszoszovetsegi_vezetok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b779cc5-0f76-408b-90e1-c4dce32eab7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8489028-fc2c-4f22-87ff-5b9e158f40fc","keywords":null,"link":"/elet/20190927_Cseh_Laszlot_kihasznaltak_a_korabbi_uszoszovetsegi_vezetok","timestamp":"2019. szeptember. 27. 14:03","title":"Cseh Lászlót kihasználták a korábbi úszószövetségi vezetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7080e6ee-ec8e-46e9-abe4-80913843755c","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Radioaktív hulladékot szállító járművet akart venni egy állami cég, de rosszul írta ki a közbeszerzést. Mivel a jelentkező cégek nem fordultak a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz, kénytelen volt ezt maga megtenni.","shortLead":"Radioaktív hulladékot szállító járművet akart venni egy állami cég, de rosszul írta ki a közbeszerzést. Mivel...","id":"20190927_Mennyit_eszik_szazon_Az_allami_radioaktivhulladekkezelo_megsemmisittette_sajat_kozbeszerzeset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7080e6ee-ec8e-46e9-abe4-80913843755c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5eafd62-ef69-4c71-b5b7-63623bca5d07","keywords":null,"link":"/kkv/20190927_Mennyit_eszik_szazon_Az_allami_radioaktivhulladekkezelo_megsemmisittette_sajat_kozbeszerzeset","timestamp":"2019. szeptember. 27. 06:45","title":"Mennyit eszik százon? Az állami radioaktívhulladék-kezelő megsemmisíttette saját közbeszerzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae73bf9-e617-4dde-a00b-c53b18c2e5ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt nem árulta el a Budapest Airport, miért kell sebtiben felhúzni az újat a bádogterminál helyett.","shortLead":"Azt nem árulta el a Budapest Airport, miért kell sebtiben felhúzni az újat a bádogterminál helyett.","id":"20190926_ferihegy_repuloter_fapados_terminal_garancsi_istvan_market","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ae73bf9-e617-4dde-a00b-c53b18c2e5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d953c1-c3dc-433b-a6ae-14fda8179ffa","keywords":null,"link":"/kkv/20190926_ferihegy_repuloter_fapados_terminal_garancsi_istvan_market","timestamp":"2019. szeptember. 26. 07:50","title":"Garancsi cége építi az új ferihegyi terminált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d692d3a-e007-4a8b-813f-6775b593cb29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester bejelentette, hogy 3424 fát és cserjét ültettek el Szekszárdon, az ellenzéki jelölt meg azt állítja, hogy leginkább csak elszáradt bokorkezdeményeket talált.","shortLead":"A polgármester bejelentette, hogy 3424 fát és cserjét ültettek el Szekszárdon, az ellenzéki jelölt meg azt állítja...","id":"20190927_A_szekszardi_kampanyban_a_cserje_a_jovo_faja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d692d3a-e007-4a8b-813f-6775b593cb29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c46302a-3c1f-4443-bc77-a61b50bc141d","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_A_szekszardi_kampanyban_a_cserje_a_jovo_faja","timestamp":"2019. szeptember. 27. 13:00","title":"A szekszárdi kampányban már a cserje is fa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa1e0ad-c59d-4a20-8728-0214bbf529e5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az alpesi országban ritka a potyautas, így nem kell attól tartani, hogy a szolgáltató cég esetleg csődbe megy. ","shortLead":"Az alpesi országban ritka a potyautas, így nem kell attól tartani, hogy a szolgáltató cég esetleg csődbe megy. ","id":"20190926_A_vilagon_Svajc_lesz_az_elso_allam_ahol_csak_leszallaskor_kell_fizetni_a_villamoson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aaa1e0ad-c59d-4a20-8728-0214bbf529e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3676668-b00a-462e-8fce-740fc793c82c","keywords":null,"link":"/kkv/20190926_A_vilagon_Svajc_lesz_az_elso_allam_ahol_csak_leszallaskor_kell_fizetni_a_villamoson","timestamp":"2019. szeptember. 26. 06:45","title":"A világon Svájc lesz az első állam, ahol csak leszálláskor kell fizetni a villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82373630-e0c7-48ea-b85d-3070997d4804","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Nagyon hasonló a méretük, a tudásuk és a teljesítményük, a karakterük azonban talán nem is lehetne ennél eltérőbb. ","shortLead":"Nagyon hasonló a méretük, a tudásuk és a teljesítményük, a karakterük azonban talán nem is lehetne ennél eltérőbb. ","id":"20190926_volvo_xc40_vagy_audi_q3_osszehasonlito_teszt_menetproba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82373630-e0c7-48ea-b85d-3070997d4804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28ffa89-0015-43df-8a0b-be78c9dcc81f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190926_volvo_xc40_vagy_audi_q3_osszehasonlito_teszt_menetproba","timestamp":"2019. szeptember. 26. 11:15","title":"Egy győri Audi 2018 Év Autója ellen: lejátszottuk az ősz meccsét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f44e446-ce79-4b09-bb70-7a8a1b7e44ed","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Felfedezője után a 2I/Boriszov nevet kapta a Nemzetközi Csillagászati Uniótól (IAU) az a Naprendszeren kívülről érkezett üstökös, amely a 2017-ben azonosított Oumuamua után immár hivatalosan is a második észlelt objektum, amely a csillagközi tér mélyéből érkezett.","shortLead":"Felfedezője után a 2I/Boriszov nevet kapta a Nemzetközi Csillagászati Uniótól (IAU) az a Naprendszeren kívülről...","id":"20190926_c2019_q4_2i_boriszov_ustokos_naprendszeren_kivulrol_erkezett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f44e446-ce79-4b09-bb70-7a8a1b7e44ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c268128e-89bf-48c2-95e3-7f9856c88315","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_c2019_q4_2i_boriszov_ustokos_naprendszeren_kivulrol_erkezett","timestamp":"2019. szeptember. 26. 19:33","title":"Megvan a Naprendszeren kívülről érkezett \"jövevény\" neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]