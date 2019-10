Már a Z generációnak is van magyar kultfilmje

A kimaradási pánik és szövődménye, a rosszindulatú online viselkedés a kanyaróhoz hasonló betegség. Érintettjei a mai tinédzserek, a Z generáció tagjai. Nem könnyű vele élni, talán nem is érdemes kigyógyulni belőle, mert a tünetek, a heves közlésivágy-rohamok, a magamutogatás és a teljesítménykorlátok figyelmen kívül hagyása igazából vagány dolgok. Az angol Fear Of Missing Out kifejezés jelentése: félelem attól, hogy kimaradsz valamiből.