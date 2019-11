Buli után házhoz jönnek az önkéntes üvegvisszaváltók

kultúra

2019.11.05.

Nagyobbrészt egyetlen magángyűjteményre, Szöllősi-Nagy András és Nemes Judit gazdag kollekciójára épül az 1947 óta Párizsban élő, 95 évesen is töretlenül aktív Vera Molnarnak szentelt kiállítás, amelynek apropót ad az is, hogy a Fővárosi Képtár az elmúlt években a világhírű művész több munkáját is meg tudta vásárolni.