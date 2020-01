Az én hetem: Karafiáth Orsolya a gyerekkori csínytevésekről és a halálról

Vírus - Mintegy 40 millió ember mozgását korlátozzák Közép-Kínában az újfajta koronavírus okozta tüdőgyulladás-járvány megfékezése érdekében. A WHO szerint egyelőre nincs globális válság, közben az Egyesült Államokban már 22 államban vizsgálnak gyanús eseteket. Skóciában szintén többeket kezelne a vírus okozta megbetegedésre utaló tünetekkel. Népharag - A fitness-, táplálkozási-, életvezetési- és kommunikációs guru Schobert Norbert e héten arról fejtette ki nézeteit, hogy miért felelősek szerinte a gyereket szülő nők a házasságok felbomlásáért. Az exrendőrre elemi erővel csapott le a felháborodottak haragja. Közszolgálat - Minősíthetetlen interjút készített a magyar közszolgálati televízió hírcsatornája Karácsony Gergely főpolgármesterrel. A paródiának tűnö beszélgetés riporterét állítólag a tévében megdicsérték, miközben közröhej tárgyává vált. Még kormányközeli politikusok is sorra ismerik el: ez kínos volt, és csak Karácsonyt segítette. Magánügy - Miközben Győr a Borkai Zsolt utáni életre, vagyik új polgármester-választásra készült, az Index azt derítette ki, hogy a bukott városvezető szexorgiáján készült videót a Fidesz vezérkara már korábban ismerhette. Állítólag Kubatov Gábor tájékoztatta Borkait is a felvétel létezéséről, ám a pártvezetés, talán maga Orbán Viktor is úgy vélte, ez az egész csak magánügy, nem árt majd sem a polgármesternek, sem a pártnak. Ebben erősen tévedtek. Bölcsek - Nem mertek dönteni a Fidesz sorsáról a néppárti bölcsek, ezért azt javasolták, hogy hosszabbítsák meg a magyar kormánypárt felfüggesztését, derült ki a kiszivárgott jelentésükből. Hogy aztán ez salamoni döntés volt, vagy csak a bátorság hiányzott egy egyértelmű véleményhez, majd kiderül. Kiderült, a néppárt európai parlamenti frakciójának nagy része már szeretné az ajtón kívül látni a Fideszt, míg mások – a spanyolok, az olaszok és a franciák – megengedőbbek lennének Orbán Viktorral szemben.