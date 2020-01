Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bcb5243f-808e-4c32-85c3-ede3e43e9412","c_author":"Dobos Emese","category":"360","description":"Az EU-s tiltás gúzsba köti az iparágat, mert nehéz olyan alternatív kísérleti módszereket kitalálni, amelyek pótolhatják az állatkísérleteket. Ha mégis lennének ilyenek, akkor viszont a cégeknek a határ a csillagos ég, mert immár a legnagyobb piacot jelentő Kínában is eladhatók állatkísérletek nélkül készülő kozmetikai cikkek.","shortLead":"Az EU-s tiltás gúzsba köti az iparágat, mert nehéz olyan alternatív kísérleti módszereket kitalálni, amelyek...","id":"20200122_allatkiserlet_fenntarthatosag_kozmetikaipar_szepsegipar_eu_kina_allatvedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcb5243f-808e-4c32-85c3-ede3e43e9412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d93711c-b80d-49d7-b3f5-dc709c6adc41","keywords":null,"link":"/360/20200122_allatkiserlet_fenntarthatosag_kozmetikaipar_szepsegipar_eu_kina_allatvedelem","timestamp":"2020. január. 22. 11:00","title":"Pénzt vagy elveket: kardjába dőlhet-e a szépségipar az állatkísérletek betiltása után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e792fa-e60e-4453-a020-f46572e8eec1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Köszönöm a bizalmat! – ezt írta keddi, a miniszterelnökkel folytatott megbeszélésén készült fotója alá a fideszes Boldog István, akinek neve egy, a választókörzetében történt korrupciógyanús ügyben vetődött fel, legközelebbi munkatársát pedig már őrizetbe is vették emiatt. Bár a kiírás alapján úgy tűnhet, hogy a politikus 2022-es képviselő-jelöltségét nem befolyásolja a büntetőügy, miután beszéltünk vele, kiderült, ez nincs feltétlenül így. A posztok felülvizsgálatának nagyjából a harmadánál tart most Orbán Viktor, és még csak most jönnek a zűrösebb helyek. ","shortLead":"Köszönöm a bizalmat! – ezt írta keddi, a miniszterelnökkel folytatott megbeszélésén készült fotója alá a fideszes...","id":"20200122_Orban_Vikor_Fidesz_valasztokeruleti_elnokok_felidos_ertekeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01e792fa-e60e-4453-a020-f46572e8eec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e962f7a4-11ff-41d1-8833-473c8b755229","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_Orban_Vikor_Fidesz_valasztokeruleti_elnokok_felidos_ertekeles","timestamp":"2020. január. 22. 11:20","title":"A problémás körzeteket hagyta Orbán a választókerületi értékelések végére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47fd3a5d-eb7f-4665-b2c1-f95cda9e0653","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Amennyiben a várakozáson felül szereplő magyar férfi-kézilabdaválogatott még egy mérkőzést nyer az Európa-bajnokság középdöntőjében, jó esélye van kijutni az áprilisi olimpiai selejtezőtornára.","shortLead":"Amennyiben a várakozáson felül szereplő magyar férfi-kézilabdaválogatott még egy mérkőzést nyer az Európa-bajnokság...","id":"20200120_kezilabda_eb_magyar_valogatott_olimpiai_selejtezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47fd3a5d-eb7f-4665-b2c1-f95cda9e0653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"614252d7-0a6b-44d6-912f-b8f7cec3d7c3","keywords":null,"link":"/sport/20200120_kezilabda_eb_magyar_valogatott_olimpiai_selejtezo","timestamp":"2020. január. 20. 15:29","title":"Kézilabda: még egy győzelem, és jöhet az olimpiai selejtező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c78ba619-7840-43f2-93fb-df19a82b0cad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Négy román súlyemelő is megbukott az ismét elvégzett vizsgálatokon. Könnyen megeshet, hogy Románia egyetlen súlyemelőt sem indíthat az idei nyári olimpián, Tokióban.","shortLead":"Négy román súlyemelő is megbukott az ismét elvégzett vizsgálatokon. Könnyen megeshet, hogy Románia egyetlen súlyemelőt...","id":"20200122_A_londoni_olimpian_szereplo_osszes_roman_sulyemelo_doppingmintaja_pozitiv_lett_az_ujrateszteleskor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c78ba619-7840-43f2-93fb-df19a82b0cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b37bd3-c32d-4d2e-bd13-eb9f6d53bee8","keywords":null,"link":"/sport/20200122_A_londoni_olimpian_szereplo_osszes_roman_sulyemelo_doppingmintaja_pozitiv_lett_az_ujrateszteleskor","timestamp":"2020. január. 22. 11:33","title":"A londoni olimpia összes román súlyemelőjének doppingmintája pozitív lett az újrateszteléskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82a171d0-da14-4bfe-846f-134b119709e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jogosítvány és a forgalmi engedély kötelező kellék, ám vannak olyan dokumentumok, melyeknek nem muszáj a sofőrnél lenniük.","shortLead":"A jogosítvány és a forgalmi engedély kötelező kellék, ám vannak olyan dokumentumok, melyeknek nem muszáj a sofőrnél...","id":"20200122_kotelezo_biztositas_das_jogositvany_forgalmi_engedely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82a171d0-da14-4bfe-846f-134b119709e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3291acf-92ea-4be5-b3b7-fd1306ac6949","keywords":null,"link":"/cegauto/20200122_kotelezo_biztositas_das_jogositvany_forgalmi_engedely","timestamp":"2020. január. 22. 12:42","title":"Van olyan papír, amit nem kérhet az igazoltató rendőr a sofőrtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f22acf-a208-4f6d-8cc1-720765944c17","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A filmmogul özvegyét Vajna sírjához is elkísérte a jóképű idegen. Sokat nem tudni róla, de azt igen, hogy magyar.","shortLead":"A filmmogul özvegyét Vajna sírjához is elkísérte a jóképű idegen. Sokat nem tudni róla, de azt igen, hogy magyar.","id":"20200122_milliardos_vajna_timea_ozvegy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79f22acf-a208-4f6d-8cc1-720765944c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c517251-0380-4b64-96d5-dabe85ccce95","keywords":null,"link":"/elet/20200122_milliardos_vajna_timea_ozvegy","timestamp":"2020. január. 22. 07:44","title":"Titokzatos milliárdos vigasztalja a gyászoló Vajna Timeát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dadc28b1-ea24-42e5-9f47-5dd4c17fdb40","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Létrehozzák a kormányzati Budapest-politika szakmai műhelyét, a Budapest Fejlesztési Központot, a nonprofit zrt. vezérigazgatója Vitézy Dávid lesz – tájékoztatta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Fürjes Balázs, a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár kedden az MTI-t.","shortLead":"Létrehozzák a kormányzati Budapest-politika szakmai műhelyét, a Budapest Fejlesztési Központot, a nonprofit zrt...","id":"20200121_Budapestpolitika_szakmai_muhelyt_hoz_letre_a_kormany_Vitezy_David_a_vezerigazgato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dadc28b1-ea24-42e5-9f47-5dd4c17fdb40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcdb06f9-a650-4321-a5dc-2a52c60835ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_Budapestpolitika_szakmai_muhelyt_hoz_letre_a_kormany_Vitezy_David_a_vezerigazgato","timestamp":"2020. január. 21. 07:07","title":"Budapest-politika szakmai műhelyt hoz létre a kormány, Vitézy Dávid a vezérigazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2b3b51b-da11-4e96-97d3-d08ff9cd2c7f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hárommillió dollár egy olyan autóért, amely alapból 59 995 dollár. ","shortLead":"Hárommillió dollár egy olyan autóért, amely alapból 59 995 dollár. ","id":"20200121_900_millio_forintot_ert_meg_valakinek_a_legujabb_Chevrolet_Corvette","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2b3b51b-da11-4e96-97d3-d08ff9cd2c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db8e037-0b1c-4d48-aeb2-3a0df650e32c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200121_900_millio_forintot_ert_meg_valakinek_a_legujabb_Chevrolet_Corvette","timestamp":"2020. január. 21. 11:56","title":"900 millió forintot ért meg valakinek a legújabb Chevrolet Corvette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]