Duma Aktuál: NERkölcstan és testnövelés is bekerülhetne a fideszes NAT-ba

Mit tanuljanak a fiatalok, hogy kellően beilleszkedhessenek a Nemzeti Együttműködés Rendszerébe? A Duma Aktuálnak erre is van válasza, Litkai Gergely szakértő tolmácsolásában megfejtik, hogy kerülhetne be Mészáros Lőrinc is a tananyagba.